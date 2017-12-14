Новый год без дыма и огня: Казань не определилась с площадками для запуска пиротехники

«Реальное время» составило топ-10 фактов о пожарном надзоре на предстоящих праздниках

Фото: Олег Тихонов

О том, как беспечные пользователи пиротехники могут случайно получить ожоги и рваные раны, сегодня предупреждал заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин. Подробнее он рассказал и о том, кому, где и у кого можно будет покупать опасные новогодние игрушки и чем закончился год в плане противопожарной безопасности. «Реальное время» составило топ-10 фактов по итогам пресс-конференции.

Табу для покупателей младше 16-ти

В этом году правительство России решило обойтись без распоряжения о проверках продавцов пиротехники, но в Татарстане, тем не менее, сотрудники МЧС планируют провести с ними профилактические беседы и еще раз напомнить об обязательных требованиях.

Напомним, что пиротехнику запрещено продавать в магазинах в жилых домах, на вокзалах с аэропортом и в подземных переходах. Не стоит также забывать, что официально новогодние взрывоопасные игрушки должны продаваться только лицам старше 16 лет.

По 10 нарушителей на группу

С несанкционированной продажей пиротехники в прошлом году по всему Татарстану боролись 99 групп. Они предотвратили больше тысячи подобных случаев, а 103 человека получили за нарушения административные штрафы.

Не наказывать, а объяснять

Столь незначительное количество наказанных Максим Трущин объяснил политикой управления.

— Мы стараемся все-таки больше разговаривать с населением, объяснять, разъяснять. Карательные меры не всегда эффективны, иногда достаточно сделать определенное замечание либо дополнительно еще раз проинформировать гражданина, — прокомментировал данные спикер на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Кстати, за неправильное применение пиротехники людям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного периода он вырастает до четырех тысяч.

В этом году правительство России решило обойтись без распоряжения о проверках продавцов пиротехники, но в Татарстане, тем не менее, сотрудники МЧС планируют провести с ними профилактические беседы. Фото Олега Тихонова



50 метров от дома и 500 — от производства

Особый противопожарный режим будет введен с 20 декабря по 10 января. В этот период в зоне жилой застройки поджигать пиротехнику можно будет на расстоянии не менее 50 метров, а от промышленных объектов — на расстоянии не менее 500 метров. Не стоит забывать, что запрет действует также на запуск над кронами деревьев и линиями электропередач.

Площадок в 10 раз меньше, чем в прошлом году

Площадки, где можно безопасно и официально поджигать пиротехнику, созданы только в 18 районах республики. Казани в этом списке почему-то не оказалось, в отличие от других крупных населенных пунктов (Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и других).

Всего в этом году появилось 86 таких площадок. Для сравнения: в прошлом году их было 863. Догнать прошлогодние объемы вряд ли получится, поскольку для этого у районов остается один день — срок им определен до 15 декабря.

Казань не определилась

В Казани с площадками оказалось посложнее. На минувшем «деловом понедельнике» в мэрии города начальник управления культуры Азат Абзалов в ответ на соответствующий вопрос предположил, что данную информацию для журналистов доведут органы МЧС, поскольку они готовятся к введению в Казани особого противопожарного режима.

Однако на пресс-конференции Максим Трущин пока информацией по данному поводу не владел и предложил… обратиться с этим вопросом снова в администрацию города.





Площадки, где можно безопасно и официально поджигать пиротехнику, созданы только в 18 районах республики. Казани в этом списке не оказалось. Фото Олега Тихонова



Петарды не только детям не игрушки

Последствия неосторожного обращения с легковзрывающимися новогодними игрушками всем известны. Только за прошлый новогодний период (декабрь — январь) произошло сразу несколько происшествий. В декабре 2016 года в Елабуге петарда взорвалась в руках у ребенка, в результате чего он получил ожоги глаз и лица.

Январь 2017 года отметился двумя случаями травмирования в ходе взаимодействия с пиротехникой. В Набережных Челнах мужчина попытался отбросить упавшую под ноги петарду, чтобы его супруга не пострадала, но петарда взорвалась у него в руках. И если вторую половинку он от взрыва уберег, то сам получил от него сполна, оставшись с термическим ожогом первой степени первого пальца правой кисти и рваной раной второго пальца.

Еще один случай произошел 1 января в Казани, где женщина вместе с сыном решили взорвать прошлогодние петарды, что привело к рвано-взрывным ранам трех пальцев правой руки и перелому ногтевой фаланги второго пальца у мальчика.

Как показывает практика, ЧП с пиротехникой иногда происходят и не в новогодние праздники. В этом году в ноябре 13-летний мальчик в Арском районе поджег петарду, искра от которой попала на его синтетические брюки, в результате чего он получил ожоги.

Безопасность проконтролируют проверками

Пиротехника в новогодние праздники — одна из основных тем в рамках противопожарной безопасности, но не единственная. Максим Трущин отметил, что на учете у них состоят более 1 600 объектов проведения новогодних праздников. В муниципалитетах, по его словам, сейчас уточняется список объектов, где будут проводиться детские утренники. Каждый из них планируется посетить и провести там инструктажи по мерам пожарной безопасности. Кроме того, комплекс профилактических мероприятий прописан в подготовленном МЧС РФ по РТ проекте распоряжения кабмина Татарстана. Речь в нем идет не только о местах с массовым пребыванием людей, но и о круглосуточно работающих объектах.

— Здесь мы планируем проведение традиционных ночных проверок на объектах социальной сферы с ночным пребыванием людей. Это и больницы, и детские дома, и дома для престарелых, — рассказал Трущин. Соблюдение требований пожарной безопасности, вплоть до своевременной очистки подъездных путей от снега, будут проверять с 30 декабря по 8 января включительно.

Максим Трущин отметил, что на учете у них состоят более 1 600 объектов проведения новогодних празднико. Фото mchs.tatarstan.ru

Количество смертей на пожарах растет

Неудивительно, что наибольшее количество пожаров в республике происходит также под Новый год и после него — то есть в декабре и январе. С 1 декабря 2016 года по 31 января 2017 года в Татарстане произошло 578 пожаров — это на 1,23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло на 14% до 41 человека и количество погибших. А вот с травмами после пожара осталось на 2% меньше человек — всего 48. При этом общий материальный ущерб составил более 4,5 млн рублей.

Возгорание, как правило, происходит из-за неосторожного обращения с огнем (24%), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (33%) и нарушения правил устройства печей (21%). По большей части причиной пожара служит злоупотребление алкоголем, что ведет к понижению бдительности. Таким образом, элементарные меры безопасности и контроль над выпитым позволяют практически полностью исключить возможность возгорания.

Спасатели отдохнут после праздников

Если жители Татарстана смогут отгулять новогодние праздники, то для сотрудников МЧС традиционно эти дни станут одним из самых сложных и загруженных периодов в году.

— Здесь мы все-таки не просто на работе, а на службе. Это наш долг, наша обязанность. Отдохнем, наверно, после всех этих праздников, — с улыбкой ответил на вопрос об отдыхе Трущин, скромно добавив в конце «надеемся».