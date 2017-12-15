Статус «Энергопартнер года»: лучшие клиенты АО «Татэнергосбыт»

Фото: Максим Платонов

За неделю до своего профессионального праздника энергетики Татарстана подвели итоги VIII ежегодного конкурса «Энергопартнер». Церемония награждения состоялась в конференц-зале «Казанской Ривьеры», где собрались лучшие клиенты АО «Татэнергосбыт». О победителях и лауреатах — в материале «Реального времени».









Семь номинаций и 36 тысяч юридических лиц

АО «Татэнергосбыт» основало конкурс «Энергопартнер года» восемь лет назад. Ежегодно его проводят среди всех клиентов компании на беззаявительной основе. Главным критерием отбора традиционно остаются соблюдения договорных обязательств и программ по энергосбережению, платежная дисциплина, применение электронного документооборота. В этом году в филиалах АО «Татэнергосбыт» по всей республике определили 140 номинантов, достойными почетного статуса и соответствующих дипломов назвали семь победителей и 14 лауреатов.

Самых добросовестных из 36 тысяч клиентов АО «Татэнергосбыт» награждали по семи номинациям: «Крупные промышленные предприятия», «Промышленные предприятия», «Предприятия сельского хозяйства», «Предприятия малого и среднего бизнеса», «Бюджетные организации», «Крупные исполнители коммунальных услуг», «Исполнители коммунальных услуг». В каждой выявили одного победителя и двух лауреатов. Все награжденные получили стильные статуэтки и дипломы, а также памятные призы, среди которых и календарь на 2018 год, составленный из рисунков победителей детского конкурса от АО «Татэнергосбыт» — «Солнечный зайчик».

Обладатели звания «Энергопартнер года»

Торжественная церемония награждения собрала в одном зале представителей разных отраслей бизнеса — от Птицеводческого комплекса «Ак Барс», Набережночелнинского картонно-бумажного комбината и Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов до Альметьевского завода «Радиоприбор», музея-заповедника «Казанский Кремль» и дата-центра «Стек Казань».

АО «Татэнергосбыт» представил директор компании Рифнур Сулейманов: « Вы помогаете нам в вопросах стабильного обеспечения электроэнергией населения, организаций, промышленных предприятий. Мы эффективно работаем благодаря взаимовыгодному сотрудничеству. Успехов, финансового благополучия вашим компаниям! С наступающим Новым годом!», — сказал он и отметил, что активное участие в конкурсе этого года приняли управляющие компании ЖКХ. По его словам, несколько лет назад их среди номинантов не было.

К напутственным словам Сулейманова присоединились и начальники филиалов АО «Татэнергосбыт»: Игорь Бредников (Альметьевское отделение), Альберт Касымов (Бугульминское отделение), Ленар Калимуллов (Буинское отделение), Василий Кайнов (Елабужское отделение), Роберт Юсупов (Казанское городское отделение), Василий Красильников (Камское отделение), Рустем Габидуллин (Набережночелнинское отделение), Айрат Саляхутдинов (Приволжское отделение), Марат Идрисов (Чистопольское отделение).

По итогам конкурса «Энергопартнер года» в номинации «Крупные промышленные предприятия» победу одержало ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». Лауреатами номинации стали: ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Бетар».

В номинации «Промышленные предприятия» победило ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат». Лауреатами стали: АО «Коммунальные сети Мензелинского района» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор».

В номинации «Предприятия сельского хозяйства» победу одержало ООО «Красный Восток Агро», лауреатами стали КФХ Сейталиев Вадим Рустемович и ООО «Авангард».

Победителем среди предприятий малого и среднего бизнеса назвали ООО «Стек Казань», а лауреатами — ИП Нуруллин И.Ш. и ООО «Лига».

В номинации «Бюджетные организации» победило ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Лауреатами номинации стали МАУ «Спортивный комплекс Нарат» Сабинского муниципального района РТ и ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов «МТЗ и СЗРТ».

Звания победителя в номинации «Крупные исполнители коммунальных услуг» удостоилось ООО УК «Махалля». Лауреатами стали ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволжского района» и ООО УК ЖКХ «Стройхимсервис». В номинации «Исполнители коммунальных услуг» победило ТСЖ «Никольская усадьба», а статус лауреата получили ООО «Управляющая компания Сарман» и ООО «Жилсервис».





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