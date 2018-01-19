Артем Силкин: «Глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», провел год плодотворно, но увидел в нем усиление радикализации и предлагает запастись реалистичным оптимизмом, потому как «чем дальше, тем без него будет сложнее».