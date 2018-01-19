Артем Силкин: «Глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России»
Чего жду от 2018-го: директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» о планах на новый год
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», провел год плодотворно, но увидел в нем усиление радикализации и предлагает запастись реалистичным оптимизмом, потому как «чем дальше, тем без него будет сложнее».
Мы задали всем опрашиваемым три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили в минувшем году.
По понятным причинам, важным событием является включение Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь к этому нашей команды был долгим и потребовал серьезной работы, результатом стало номинационное досье, высоко оцененное зарубежными и отечественными специалистами. Из не событий, а скорее, тенденций вызывают озабоченность процессы, связанные с падением уровня образования в обществе, и его радикализация. Количество подтверждающих этот тезис примеров и событий, с которыми мне пришлось столкнуться в этом году, огромно и вызывает тревогу.
- С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?
— Чего ждете для своего дела?
Предстоит непростая работа по завершению так называемого плана устойчивого развития Свияжска, который необходимо разработать и внедрить согласно требованиям ЮНЕСКО. Это связано с принятием нормативно-правовых актов, разработкой и подписанием соглашений с заинтересованными сторонами. В общем, это кропотливая работа. Как всегда, с нетерпением жду очередных результатов театральных лабораторий казанской «Город АртПодготовка» и «Свияжской Артели». Как правило, каждая постановка в рамках этих мероприятий становится событием в российском искусстве. А вообще, у меня нет ожиданий или желаний, в этих словах заложено какое-то пассивное отношение к жизни — у меня есть планы, которые я попытаюсь реализовать.
Фото Олега Тихонова
— Для своей семьи и себя лично?
Планы есть, но я не считаю необходимым делиться ими с широкой аудиторией, мне кажется, это частное дело.
— Для нашей страны?
Вот тут уже можно поговорить и об ожиданиях. Потому что на глобальные процессы, к сожалению, повлиять почти невозможно. Больших позитивных ожиданий нет: к сожалению, глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России. Однако, как показывает наша история, у России есть специфическая особенность — способность к возрождению в самых неблагоприятных ситуациях. Так что поживем — увидим.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Что для 2018-го, что для других лет — слова одни. Мир — потому что мысли о мире в широком смысле и стремление к нему в частной и общественной жизни необходимы. Здоровье и благополучие — желаю этого как близким, так и далеким людям. Реалистичный оптимизм — чем дальше, тем без него будет сложнее.
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