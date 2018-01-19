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Артем Силкин: «Глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России»

07:00, 19.01.2018 4 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» о планах на новый год

Артем Силкин: «Глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России» Фото: Максим Платонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», провел год плодотворно, но увидел в нем усиление радикализации и предлагает запастись реалистичным оптимизмом, потому как «чем дальше, тем без него будет сложнее».

Мы задали всем опрашиваемым три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили в минувшем году.

    По понятным причинам, важным событием является включение Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь к этому нашей команды был долгим и потребовал серьезной работы, результатом стало номинационное досье, высоко оцененное зарубежными и отечественными специалистами. Из не событий, а скорее, тенденций вызывают озабоченность процессы, связанные с падением уровня образования в обществе, и его радикализация. Количество подтверждающих этот тезис примеров и событий, с которыми мне пришлось столкнуться в этом году, огромно и вызывает тревогу.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?

    — Чего ждете для своего дела?

    Предстоит непростая работа по завершению так называемого плана устойчивого развития Свияжска, который необходимо разработать и внедрить согласно требованиям ЮНЕСКО. Это связано с принятием нормативно-правовых актов, разработкой и подписанием соглашений с заинтересованными сторонами. В общем, это кропотливая работа. Как всегда, с нетерпением жду очередных результатов театральных лабораторий казанской «Город АртПодготовка» и «Свияжской Артели». Как правило, каждая постановка в рамках этих мероприятий становится событием в российском искусстве. А вообще, у меня нет ожиданий или желаний, в этих словах заложено какое-то пассивное отношение к жизни — у меня есть планы, которые я попытаюсь реализовать.



    Фото Олега Тихонова

    — Для своей семьи и себя лично?

    Планы есть, но я не считаю необходимым делиться ими с широкой аудиторией, мне кажется, это частное дело.

    — Для нашей страны?

    Вот тут уже можно поговорить и об ожиданиях. Потому что на глобальные процессы, к сожалению, повлиять почти невозможно. Больших позитивных ожиданий нет: к сожалению, глобальная политическая конъюнктура не выглядит благоприятной для России. Однако, как показывает наша история, у России есть специфическая особенность — способность к возрождению в самых неблагоприятных ситуациях. Так что поживем — увидим.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Что для 2018-го, что для других лет — слова одни. Мир — потому что мысли о мире в широком смысле и стремление к нему в частной и общественной жизни необходимы. Здоровье и благополучие — желаю этого как близким, так и далеким людям. Реалистичный оптимизм — чем дальше, тем без него будет сложнее.

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Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Силкин разбирается в коньюктуре ?
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  • Анонимно 19 янв
    Интересный мужчина, удачи ему
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  • Анонимно 19 янв
    Красивая фотка
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  • Анонимно 19 янв
    За эти несколько лет в Татарстане культ Свияжска произошел
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