Как РЖД ловили на предпраздничных завышениях цен на поездах «Москва — Казань»

Республиканские антимонопольщики обвинили «дочку» железнодорожной монополии в необоснованном росте стоимости проезда в купе и СВ

Антимонопольщики и РЖД вновь поспорили о ценообразовании в пассажирских поездах, на этот раз на региональном уровне. Предметом спора стали расценки на купе в период майских праздников: в УФАС по РТ решили, что «дочка» РЖД, ответственная за пассажирские перевозки, необоснованно завышала ценник вне зависимости от загрузки поездов. Представители ФПК в ответ рассказали антимонопольщикам о сути автоматической «динамической системы ценообразования», но их заявления, похоже, не нашли отклика в ведомстве. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Дорогая дорога к праздникам

Заседание по антимонопольному делу в отношении «дочки» РЖД, АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), прошло сегодня в антимонопольной службе по Татарстану. Ведомство обвиняет ФПК в завышении цен на поезда по маршрутам Москва — Казань и Казань — Москва в майские праздники.

Проведенный ведомством анализ выявил следующее: на момент открытия продаж, за 60 суток до отправления, нижняя полка стоила 3290 рублей, верхняя — 2999 рублей, что на 35% ниже стоимости, определяемой по некой «традиционной системе ценообразования». По мере загрузки поезда цена увеличилась на 58% и составила 7191 и 7990 рублей соответственно.

Из сообщения ведомства следует, что речь идет именно о купейных вагонах.

На дату отправления 5 мая курсировал также поезд №2. Стоимость проезда на момент открытия продаж была установлена на уровне 5132 и 4688 рублей на нижних и верхних полках соответственно. По мере загрузки поезда цена билета увеличилась на 80% и составила 9100 рублей на нижней полке и 8190 рублей на верхней полке.

«Разница в выручке между фактической суммой, полученной от продажи, и суммой, которая должна была получиться при применении традиционной системы ценообразования, составила свыше 90 тыс. рублей», — отмечали в пресс-службе УФАС по РТ.

Из сообщения ведомства следует, что речь идет именно о купейных вагонах. Фото kzn.ru



Цифровое ценообразование

Дело рассматривает замглавы УФАС по РТ Сергей Павлов, на заседании также присутствовали двое представителей ФПК. Ранее, на первом заседании 20 ноября, ведомство запросило ряд данных о расценках на билеты по указанным маршрутам в период майских праздников. Все данные компания не предоставила до сих пор: по их словам, ведомство требует значительный объем информации в сжатые сроки. Кроме того, рассмотрение дела тормозит и бюрократическая составляющая: вся корреспонденция от республиканского УФАС в адрес компании, как пояснили представители ФПК, идет через Москву и только потом — в региональные отделения.

Однако по уже предоставленной информации у УФАС возник ряд вопросов — в частности, ведомство усмотрело нарушение взаимосвязи цены на билет и загрузки поезда.

— Основным критерием повышения цены, когда мы возбуждали дело, вами называлась загрузка поезда. Чем меньше остается до отправки, тем цены дороже. Из тех документов, которые вы нам предоставляете, видно, что поезда загружены только наполовину, иногда — на две трети. <…> Вы нам говорите, что поезд загружен и цена повышается, а по факту только полпоезда загружено, — указал чиновник.

Представители ФПК пояснили, что расчет цены ведет автоматическая система, которая учитывает не только загрузку поездов. В числе таких факторов назвали прогноз по спросу, дату покупки, количество свободных и количество изначально предложенных мест. Представители ФПК добавили, что с приближением к дате отправки цена иногда может даже снижаться, если система сделает соответствующий прогноз. Они также отметили, что государство не регулирует тарифы на купейные вагоны.

— Тарифы на СВ, купе вами установлены самостоятельно? — спросил Павлов.

— Да, все документы прикладывали.

— Но по факту зачем нужны эти тарифы, если мы видим потом повышение цен? Почему происходит на практике, что цена по факту реализуемого билета превышает те тарифные решения, которые вы сами для себя установили?

— Она не превышает. У нас применяется система динамического ценообразования, такая система применяется, в принципе, во всем мире. Все зависит от кучи факторов, строится математическая модель, сращивается с текущей ситуацией. На сегодняшний день — самая передовая система тарифообразования.

Представители ФПК пояснили, что расчет цены ведет автоматическая система, которая учитывает не только загрузку поездов. Фото kzn.ru

Купе плацкарту не чета

При этом ФПК к сегодняшнему заседанию не предоставила данные по продажам мест в плацкартных вагонах в рассматриваемый период, из-за чего чиновники даже предположили, что плацкарт в майские не продавался вовсе. Представители компании восприняли требование УФАС с недоумением: зачем вообще предоставлять данные по ценам на плацкарт, если их все равно устанавливает не ФПК, а государство?

— Мы не понимаем, в чем наше нарушение. Вы сейчас сравниваете регулируемый и дерегулируемый сектор. Для чего сравнивать купе и плацкарт?

— Мы все будем сравнивать. Мы сравниваем стоимость купе, которую вы сейчас даете по приказу, ищем отклонение, смотрим, на сколько сумма будет выше, чем была бы, если бы вы реализовывали их по тарифной стоимости.

— Но у нас нет тарифной стоимости в дерегулируемом сегменте! — с удивлением возразили представители ФПК.

— Но вы же сами указывается, что в купейном вагоне цена нижней полки, там, например, пять тысяч, нижней, например, четыре тысячи. Вот от этих сумм мы и отталкиваемся… Вы поняли? — спросил Павлов представителей ФПК.

Те переглянулись и пожали плечами.

— Нет, — ответил один из них.

— И я тоже нет, — добавил второй.

На этом заседание завершилось.

Позже представитель ФПК добавил, что скидки на плацкартные вагоны, которые традиционно бывают в период майских праздников, даются в убыток для компании. «Мы не можем выставить цену выше тарифа, но можем сделать цену меньше», — добавил он.

Cпор вокруг билетов на московском направлении — не первый в этом году крупный спор между РЖД и антимонопольщиками, однако ранее конфликт шел на уровне федерального ведомства. Фото kzn.ru

Поезда под прицелом антимонопольщиков

Напомним, что спор вокруг билетов на московском направлении — не первый в этом году крупный спор между РЖД и антимонопольщиками, однако ранее конфликт шел на уровне федерального ведомства.

В начале ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. По заявлению компании, это было связано с отсутствием на тот момент решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки на дальнем сообщении на следующий год. В ответ ФАС пригрозила РЖД антимонопольным разбирательством

Неопределенность продлилась до 10 ноября, когда антимонопольный орган утвердил нулевую индексацию тарифа в плацкарте. В процессе стороны не сходились во мнениях: РЖД и ФПК просили проиндексировать данные перевозки на 3,9% в следующем году, а ФАС предлагала уменьшить тариф на 10%. В итоге продажи плацкарта возобновились 17 ноября.

Кроме того, на фоне этого спора ФАС выписала РЖД ряд предписаний: установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования, ввести помаршрутный учет расходов, сократить расходы, повысить качество предоставляемых услуг и другое.