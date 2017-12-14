«Хороший тренер уже через 10 минут должен знать, как выиграть игру»

Дэвид Блатт вновь показал мастер-класс в Казани. На сей раз УНИКСу Димитриса Прифтиса

Какой Дэвид Блатт мастер чудес в концовках матчей, мы писали еще после первой встречи УНИКСа с «Дарушафакой» в Стамбуле. Именно найденный ключ к игре казанцев решил тогда исход игры в четвертой четверти. Примерно по тому же сценарию сработал американский наставник и на этот раз. И в течение всего матча не покидало ощущение, что, даже несмотря на неутешительное для стамбульцев отставание, Блатт знает, что делать. Так и вышло (75:79). Нерасколдованный «маг» Дэвид, проверка УНИКСа на фундаментальность и неудавшийся ремейк концовки с «Химками» — в материале «Реального времени».

УНИКС Прифтиса все еще загадка

Прошло уже полтора месяца с момента первой, стамбульской встречи, и за это время УНИКС пока так и не дал окончательного и четкого ответа, что именно представляет собой эта новая команда Прифтиса. Казанцы по-прежнему чувствительны к турбулентности на своем европейском пути. Это показали два довольно бестолковых поражения: сначала в Стамбуле (69:78), а затем и в Загребе, где «зеленые» получили неожиданную пощечину в виде «-20».

Во внутреннем первенстве команда Прифтиса идет стабильнее. На всем отрезке не самого плотного графика Единой лиги она споткнулась лишь на гегемоне ЦСКА, что уже давно никем не осуждается. Зато «Зенит», «Локомотив» и «Химки» оказались на щите после игр с УНИКСом, причем в игре с последними казанцы сотворили какую-то по-голливудски невероятную концовку со спасением с «-11».

Уже после матча корреспондент «Реального времени» задал вопрос наставнику УНИКСа, почему в Единой лиге команда выглядит увереннее, хотя уровень «Химок», играющих в Евролиге, не ниже Стамбула и тем более «Цедевиты».

— Еврокубок — это жесткий чемпионат, в нем задействованы команды высокого уровня, — ответил Прифтис на пресс-конференции. — Мы все еще в первой трети сезона, пока рано делать негативные или позитивные выводы. Единственный вывод — надо продолжать работать, не терять уверенности. Мы все те же люди, что были 10 дней назад. Надо справиться с этим периодом, когда у тебя одно или два поражения. Коллективно.

Прифтиса: «Мы все еще в первой трети сезона, пока рано делать негативные или позитивные выводы»



В общем, вопрос остается открытым. И, возможно, именно игры с теми, кем был обижен УНИКС осенью, могли бы дать на него окончательный ответ. К тому же здесь уж точно не должно быть никаких отговорок — матч с «Дарушафакой» определял того, кто пойдет в следующий этап Кубка Европы лидером группы. Да и поквитаться с обидчиком в команде желали все.

Ко всему прочему, УНИКС на протяжении вот уже 5 лет не может обыграть команды Дэвида Блатта. Каждый матч израильский специалист вырывает победу в концовках, так что казанским болельщикам скоро уже в кошмарах будут сниться четвертые четверти УНИКСа против команд этого наставника.

Еще один вопрос, который назревает давненько, был актуален и в прошлом сезоне, и продолжает беспокоить сейчас — чем именно занят Костас Каймакоглу и в какой точке средиземноморского побережья он проводит сезон за УНИКС? Если на старте сезона грек даже отмечался какой-то приличной эпизодической игрой, то в ноябре (как и в прошлом году) мы вновь потеряли его с баскетбольных радаров.

Народ полюбил отечественное?

Что самое интересное, зрителей на трибунах к началу объявления составов команд на игру было кот наплакал. Тысячи полторы от силы и практически пустой фан-сектор с четырьмя преданными поклонниками. Пожалуй, в этом сезоне мы столкнулись с тем редким случаем, когда внутреннее первенство вызывает у болельщика больше интереса, чем еврокубки. Возможно, народ массово повалил на концерт «ДДТ», проходивший в это же время в Казани. Или все куда прозаичнее — люди пресытились слишком частыми играми с топ-командами. За последние 10 дней УНИКС сыграл с «Химками», ЦСКА, а тут еще и прошлогодний участник Евролиги. Зато поболеть за стамбульскую команду собралась весьма внушительная турецкая диаспора с многочисленными красными флагами.



Отставание от резво начавших гостей казанцы отыграли очень быстро с помощью дальнего броска Мелвина Эжима и проходов под кольцо Стефана Ласме. Так что уже на 4-й минуте Блатт был вынужден взять тайм-аут при минус 8 для своей команды. А к концу первой четверти УНИКС имел и вовсе 10 очков форы (26:16). Это все тот же Мелвин Эжим скакал под кольцом, как заряженный, набрав за одну только четверть 12 очков. А вот туркам своего лидера нащупать никак не удавалось.

Отставание от резво начавших гостей казанцы отыграли очень быстро



— Мы рады, что выиграли, потому что нам была нужна эта победа. Мы играли на выезде, и УНИКС почти всю игру доминировал. И только в четвертой четверти мы нашли свой ритм и стали конкурентными на площадке, — делился Блатт своими впечатлениями с журналистами после матча.

Во втором отрезке игра уплотнилась. В один момент, когда у стамбульцев получил четвертый фол Юлиан Джонсон, со скамейки гостей послышалось отчетливое и яростное «What you f*** doing?!». Кому это адресовалось, игроку или судье, и был ли это сам Блатт или его помощник, осталось невыясненным. Тем временем со скрипом, тактикой фолов и быстрых контратак гостям выправить ситуацию почти удалось — Говард Сэнт-Росс и Майкл Эрик решили взять игру на себя. Скорее всего, Блатт решил дать им такую возможность, сделав ставку на «ближний» бой, — стамбульцы почти отказались от дальних бросков, норовя все время буквально затащить мяч в кольцо. Казанцы были к этому готовы, и свои плюс 6 перед большим перерывом удержали.

Колом и Ндур нашли друг друга

С отличной комбинации Колома и новичка УНИКСа Мориса Ндура началась для Казани вторая половина игры — испанец быстро разыграл аут, проскочил под кольцо, периферийным зрением увидел, что за ним стоит сенегалец, и оставил мяч ему, а тот «аллей-опом» положил в корзину. Эта пара продолжала трюкачить всю первую половину третьей четверти — Прифтис будто специально придерживал этих двух «коней», а аккурат после перерыва пустил их на полном скаку. Ребята нашли взаимопонимание очень быстро; быстрые диагональные передачи Хоакина удивительным образом находили руки Мориса. К последнему перерыву Кино Колом имел свои лидерские 19 очков, а Ндур — 11.

На этот раз без чудес

Все мы прекрасно знаем, что Блатт любит выкладывать свои козыри именно в концовках. Блокшоты, о которых стамбульцы поначалу даже не помышляли, теперь стали естественным способом прерывания доброй доли попыток казанцев забросить. Вновь под кольцом у турок стало вязко. УНИКС свои очки набирал в основном со штрафных. А «Дарушафака» силами своих «таранов» Майкла Эрика и Стантона Кида вышла вперед к заключительной четверти, и теперь уже гости выступали с позиции силы. Скотти Вильбекин тоже расчехлил свою пушку дальнего действия и поразил корзину УНИКСа, увеличив отрыв до «+5». Позже он же забивал с фолом.

Кино Колома буквально обкрадывали на лету, когда тот уже, казалось, делал последнее усилие, чтобы положить мяч в кольцо. Зато «аллей-опы» турок заходили очень уж четко.

Кино Колома буквально обкрадывали на лету



— Мы знали, что будем играть против сильной команды. И тренер сказал, что надо будет играть особенно внимательно в защите, — говорил по окончании игры форвард гостей Стантон Кидд.

И это у них получалось очень здорово. Однако за минуту сорок секунд до конца матча Трент Локетт все-таки смог пробить этот «противоракетный зонт» «Дарушафаки», забросив трехочковый и сократив отставание УНИКСа до «-7» (71:78). В голове промелькнул флешбэк недавней игры с «Химками», когда за такой же промежуток времени казанцы сумели спасти матч.

75:78 за 48 секунд до конца, когда Ндур отправляет два штрафных точно, и тут еще «Дарушафака» фолит в атаке. У Колома появилась возможность бросать из-за дуги и сравнивать за секунды до конца — но неточно. «Химки» версия 2.0 не получились, 75:79 — победа Стамбула.

— Мы ожидали тяжелую игру, — заявил после матча главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. — Хотя два раза вели, мы знали, что будет нелегко, потому что «Дарушафака» — качественная команда. С нашей стороны были броски, которые показывали наш характер. Конечно, нам нужно было сдерживать команду соперника. К следующей игре нам нужно войти в наше ментальное состояние.

— Команда раньше времени поверила в победу?

— Много моментов, которые повернули игру в нехорошее русло. Конечно, надо с этим справляться.

«Химки» версия 2.0 не получились, 75:79 — победа Стамбула



— Сценарий игры очень схож со стамбульским.

— Да, можно так сказать. Нам нужно больше поработать. Надо продолжать работать и играть лучше.

Наставник «Дарушафаки» после игры говорил со спокойствием победителя и рассказал любопытную историю.

— Очень горячая игра. Мы ожидали сложной игры двух лучших команд группы и получили ее. Я думаю, УНИКС в этом году показывает хорошую игру, а Прифтис в такой конкурентной лиге играет на высшем уровне. Я знал, что вскоре он будет тренировать на высоком уровне.

Вы знаете, как я люблю рассказывать истории. В колледжном баскетболе был известный тренер Элл Макгуайэр. Он написал такую вещь: «Хороший тренер должен знать уже через 10 минут, как выиграть эту игру». Это такие тренеры, которые уже знают, как их команда должна играть. Но сегодня мне понадобилось больше, и мы нашли этот выход, — поведал Блатт.

Эрик Добролюбов, фото Михаила Бормина (unics.ru)