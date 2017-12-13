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Бюджет Казани — 2018: скупость к малообеспеченным школьникам и щедрость к чиновникам

16:39, 13.12.2017 13

Казанские депутаты приняли бездефицитный бюджет, впрочем, таковым он оказался лишь потому, что туда не включили ряд расходов

Бюджет Казани — 2018: скупость к малообеспеченным школьникам и щедрость к чиновникам Фото: Максим Платонов

Депутаты Казгордумы сегодня приняли бюджет на 2018 год. Охарактеризовали его жестким, но бездефицитным. Впрочем, таковым он стал не из-за увеличения доходов, а потому, что в него не включили некоторые расходы — например, на питание школьников из малообеспеченных семей и компенсации нянечкам детсадов. Расходы уменьшили на благоустройство и охрану окружающей среды, а на ряд статей — в частности, работу муниципальных властей и избирательных комиссий — увеличили. Подробности — в материале «Реального времени».

Бездефицитный бюджет получили без учета расходов на школьное питание и компенсацию сотрудникам детсадов

Жесткий, но учитывающий реалии сегодняшнего дня — так охарактеризовали бюджет Казани на 2018 год на заседании сессии Гордумы. Бюджет бездефицитный — доходная и расходная части составят 21,608 млрд рублей. Но радоваться особенно нечему — просто в документе не учтены многие траты.

К примеру, по прикидкам исполкома, на питание детей из малообеспеченных семей в 2018 году понадобится порядка 290 млн, а в бюджет заложено лишь 180 млн. Впервые совсем не учтены расходы на компенсацию родительской платы воспитателям, чьи дети посещают детские сады, — ежегодно эта сумма составляет порядка 35 млн рублей.

— В бюджете на 2018 год не учтены также затраты на дневную охрану учреждений образования, проведение ремонта в спортзалах школ и ДЮСШ, на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях социально-культурной сферы, — доложили на сессии.

Проблемы с видеонаблюдением, кстати, начались уже в этом году. «Реальное время» писало, что город до сих пор не рассчитался с исполнителями контрактов на установку и обслуживание видеонаблюдения в детских садах.

Ирек Мухаметшин предложил изыскивать деньги на установку и обслуживание видеонаблюдения в детских садах «в процессе исполнения бюджета».

На вопросы депутатов, как планируется выходить из этой ситуации, начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин ответил, что «деньги будем изыскивать в процессе исполнения бюджета». Нуждающимся в ремонте ДЮСШ предложил решать проблемы за счет средств от внебюджетной деятельности, которые в целом по Казани, по его данным, составляют порядка 150 млн рублей.

Это еще не все неучтенные расходы. Траты на содержание улично-дорожной сети, общественных пространств и компенсация перевозок в общественном транспорте рассчитывались по тарифам 2011 года.

Казань зарабатывает на налогах и аренде

Большую часть доходов Казани составляют налоговые платежи (93%). Из налогов больше всего (45%) приносит НДФЛ — 5,252 млрд рублей планируется привлечь в 2018 году, на втором месте — земельный налог (29%) и налог на совокупный доход (19%). Налог на имущество физлиц планируется привлечь в размере 521 млн рублей, а госпошлины — на 220 млн.

Если поступления НДФЛ рассчитаны с учетом 3,5% роста, то ожидаемая сумма земельного налога оставлена без изменений — это еще оптимистичный прогноз. Реалистичный — сокращение, так как налогоплательщики оспаривают в судах кадастровую стоимость, считая ее завышенной.

12 млн рублей (эту сумму признали незначительной потерей для бюджета Казани) недосчитаются из-за новых налоговых льгот для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Сегодня Казгордума приняла решение освободить их от уплаты налога на имущество. Сейчас в Казани около 4 тысяч детей-инвалидов.

Неналоговые доходы составят 2,32 млрд. Значительная часть — доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.

Казгордума приняла решение освободить родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от уплаты налога на имущество

Расходы на муниципальные власти увеличат, а на дошкольников — уменьшат

Бюджет Казани продолжает оставаться социально ориентированным — 75,1%, или 16,23 млрд рублей, планируется потратить на социально-культурную сферу. На образование — 14,4 млрд, социальную политику— 1,1 млрд, культуру, кинематографию — 552,7 млн, физкультуру и спорт — 115 млн, здравоохранение — 18,3 млн. В целом расходы на «социалку» увеличены, как и траты на содержание органов муниципальной власти — в 2018 году планируется дополнительно потратить 63 млн рублей, на работу избирательных комиссий — плюс 193 млн.

При этом планируется сократить расходы на ЖКХ и благоустройство (-0,9%), охрану окружающей среды (-6,3%) и обслуживание муниципального и госдолга (-0,3%). Таким образом, на капитальный ремонт жилого фонда потратят на 1,7 млн рублей меньше; на содержание сетей уличного освещения, зеленых насаждений, кладбищ и прочих объектов — на 8,2 млн рублей; на природоохранные мероприятия — 17,2 млн рублей; на обслуживание муниципального долга — 1,4 млн рублей. Но больше всего потеряла строка «мероприятия в области дошкольного образования» — 278,8 млн рублей.

Без возражений бюджет Казани на 2018 год депутаты приняли.

Платные парковки расширят, мораторий на движение грузовиков продлят

Кроме бюджета в Казгордуме обсудили безопасность дорожного движения в 2018 году: планируется отремонтировать 800 000 кв. метров дорог, установить 32 светофорных объекта и проложить 10 км ограждений.

Депутат Серов считает, что все грузовики в городе должны подчиняться единым правилам

До конца года платные парковки расширят на 302 места, а в следующем году начнут внедрять в пределах малого Казанского кольца. Цена вопроса для автовладельцев не решена, но будет дифференцированной. Сейчас на популярных парковках, например на площади Свободы, машину можно поставить за 70 рублей в час, а на менее востребованных — за 30. Это, ожидают в исполкоме Казани, сделает город более удобным для пешеходов. Возражения у депутатов были только по поводу ограничений для грузового транспорта. С 2013 года днем запрещен въезд для автомобилей массой более 5 тонн в центр и более 15 тонн — в пределы большого Казанского кольца.

— Как это сегодня организовано — это коррупционная вещь. Грузовики оптовых сетей ездят по городу, спецтехника определенных строительных компаний ездит, а в тоже время частников вылавливают и штрафуют. Если мы говорим о развитии МСБ, то нужны единые правила — либо все ездят по понятному алгоритму, либо никто не ездит, — возмутился депутат Серов, но получил ответ, что отмена этих мер не планируется.

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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Дарья Турцева, фото Максима Платонова
ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктура
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 13 дек
    Про парковки. Ну сделают или после НГ, или после выборов 100 и 50 р соответственно.. Мало им уже ведь.
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  • Анонимно 13 дек
    еду у школьников отбирать нельзя... недоедание - скверная история для растущих детей.... а исчезновение нянек ведет к новым очередям в садиках... - что происходит с этими людьми, которые голосуют и работают для жителей?
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    Анонимно 13 дек
    Мне стыдно за них! Не смогли найти средства на питание детей.
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  • Неля Хакимуллина 13 дек
    Поиск денег для спорт школ это опять у родителей будут вымогать? Сколько уже жаловались в прокуратуру на эти поборы родители обычных школьников
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  • Анонимно 13 дек
    Так вроде бы в 2018 году ЧМ будет. Цены на гостиницы в разы увеличаться. Налог на вмененный доход тоже должен.
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  • Анонимно 13 дек
    в хозяйстве неполадки? Недочет?
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  • Анонимно 14 дек
    Если нянечками компенсации за садик уберут их вообще нереально на зп в 10000 в месяц будет найти.
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  • Анонимно 14 дек
    Узок круг этих ... . Страшно далеки они от народа.
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  • Анонимно 14 дек
    Что то я депутата Вольфсона не увидел )))))
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  • Анонимно 14 дек
    Бюджет Уфы в 2017 году-25 млрд.р
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  • Анонимно 16 дек
    Хорошие фотографии, шикарный зал, дорогие костюмы, пипец просто
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  • Анонимно 17 дек
    они работают для нас??
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  • Анонимно 16 марта
    А где жилье для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами
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10:38 МСК
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