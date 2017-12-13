Бюджет Казани — 2018: скупость к малообеспеченным школьникам и щедрость к чиновникам

Казанские депутаты приняли бездефицитный бюджет, впрочем, таковым он оказался лишь потому, что туда не включили ряд расходов

Фото: Максим Платонов

Депутаты Казгордумы сегодня приняли бюджет на 2018 год. Охарактеризовали его жестким, но бездефицитным. Впрочем, таковым он стал не из-за увеличения доходов, а потому, что в него не включили некоторые расходы — например, на питание школьников из малообеспеченных семей и компенсации нянечкам детсадов. Расходы уменьшили на благоустройство и охрану окружающей среды, а на ряд статей — в частности, работу муниципальных властей и избирательных комиссий — увеличили. Подробности — в материале «Реального времени».

Бездефицитный бюджет получили без учета расходов на школьное питание и компенсацию сотрудникам детсадов

Жесткий, но учитывающий реалии сегодняшнего дня — так охарактеризовали бюджет Казани на 2018 год на заседании сессии Гордумы. Бюджет бездефицитный — доходная и расходная части составят 21,608 млрд рублей. Но радоваться особенно нечему — просто в документе не учтены многие траты.

К примеру, по прикидкам исполкома, на питание детей из малообеспеченных семей в 2018 году понадобится порядка 290 млн, а в бюджет заложено лишь 180 млн. Впервые совсем не учтены расходы на компенсацию родительской платы воспитателям, чьи дети посещают детские сады, — ежегодно эта сумма составляет порядка 35 млн рублей.

— В бюджете на 2018 год не учтены также затраты на дневную охрану учреждений образования, проведение ремонта в спортзалах школ и ДЮСШ, на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях социально-культурной сферы, — доложили на сессии.

Проблемы с видеонаблюдением, кстати, начались уже в этом году. «Реальное время» писало, что город до сих пор не рассчитался с исполнителями контрактов на установку и обслуживание видеонаблюдения в детских садах.

Ирек Мухаметшин предложил изыскивать деньги на установку и обслуживание видеонаблюдения в детских садах «в процессе исполнения бюджета».



На вопросы депутатов, как планируется выходить из этой ситуации, начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин ответил, что «деньги будем изыскивать в процессе исполнения бюджета». Нуждающимся в ремонте ДЮСШ предложил решать проблемы за счет средств от внебюджетной деятельности, которые в целом по Казани, по его данным, составляют порядка 150 млн рублей.

Это еще не все неучтенные расходы. Траты на содержание улично-дорожной сети, общественных пространств и компенсация перевозок в общественном транспорте рассчитывались по тарифам 2011 года.

Казань зарабатывает на налогах и аренде

Большую часть доходов Казани составляют налоговые платежи (93%). Из налогов больше всего (45%) приносит НДФЛ — 5,252 млрд рублей планируется привлечь в 2018 году, на втором месте — земельный налог (29%) и налог на совокупный доход (19%). Налог на имущество физлиц планируется привлечь в размере 521 млн рублей, а госпошлины — на 220 млн.

Если поступления НДФЛ рассчитаны с учетом 3,5% роста, то ожидаемая сумма земельного налога оставлена без изменений — это еще оптимистичный прогноз. Реалистичный — сокращение, так как налогоплательщики оспаривают в судах кадастровую стоимость, считая ее завышенной.

12 млн рублей (эту сумму признали незначительной потерей для бюджета Казани) недосчитаются из-за новых налоговых льгот для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Сегодня Казгордума приняла решение освободить их от уплаты налога на имущество. Сейчас в Казани около 4 тысяч детей-инвалидов.

Неналоговые доходы составят 2,32 млрд. Значительная часть — доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.

Казгордума приняла решение освободить родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от уплаты налога на имущество



Расходы на муниципальные власти увеличат, а на дошкольников — уменьшат

Бюджет Казани продолжает оставаться социально ориентированным — 75,1%, или 16,23 млрд рублей, планируется потратить на социально-культурную сферу. На образование — 14,4 млрд, социальную политику— 1,1 млрд, культуру, кинематографию — 552,7 млн, физкультуру и спорт — 115 млн, здравоохранение — 18,3 млн. В целом расходы на «социалку» увеличены, как и траты на содержание органов муниципальной власти — в 2018 году планируется дополнительно потратить 63 млн рублей, на работу избирательных комиссий — плюс 193 млн.

При этом планируется сократить расходы на ЖКХ и благоустройство (-0,9%), охрану окружающей среды (-6,3%) и обслуживание муниципального и госдолга (-0,3%). Таким образом, на капитальный ремонт жилого фонда потратят на 1,7 млн рублей меньше; на содержание сетей уличного освещения, зеленых насаждений, кладбищ и прочих объектов — на 8,2 млн рублей; на природоохранные мероприятия — 17,2 млн рублей; на обслуживание муниципального долга — 1,4 млн рублей. Но больше всего потеряла строка «мероприятия в области дошкольного образования» — 278,8 млн рублей.

Без возражений бюджет Казани на 2018 год депутаты приняли.

Платные парковки расширят, мораторий на движение грузовиков продлят

Кроме бюджета в Казгордуме обсудили безопасность дорожного движения в 2018 году: планируется отремонтировать 800 000 кв. метров дорог, установить 32 светофорных объекта и проложить 10 км ограждений.

Депутат Серов считает, что все грузовики в городе должны подчиняться единым правилам

До конца года платные парковки расширят на 302 места, а в следующем году начнут внедрять в пределах малого Казанского кольца. Цена вопроса для автовладельцев не решена, но будет дифференцированной. Сейчас на популярных парковках, например на площади Свободы, машину можно поставить за 70 рублей в час, а на менее востребованных — за 30. Это, ожидают в исполкоме Казани, сделает город более удобным для пешеходов. Возражения у депутатов были только по поводу ограничений для грузового транспорта. С 2013 года днем запрещен въезд для автомобилей массой более 5 тонн в центр и более 15 тонн — в пределы большого Казанского кольца.

— Как это сегодня организовано — это коррупционная вещь. Грузовики оптовых сетей ездят по городу, спецтехника определенных строительных компаний ездит, а в тоже время частников вылавливают и штрафуют. Если мы говорим о развитии МСБ, то нужны единые правила — либо все ездят по понятному алгоритму, либо никто не ездит, — возмутился депутат Серов, но получил ответ, что отмена этих мер не планируется.

1 / 54 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов