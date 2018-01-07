Александр Прохоров: «Философы — мудрые люди, среди них почти нет веселых»

Профессор Казанского федерального университета — об исследованиях саморегуляции психических состояний

Пожалуй, от суперспособности управлять своими психическими состояниями не отказался бы ни студент перед экзаменом, ни предприниматель перед важными переговорами, ни дипломат. Заведующий кафедрой общей психологии, профессор Института психологии и образования КФУ Александр Прохоров рассказал, какие факторы влияют на психические состояния и что нужно для того, чтобы выправить плохое настроение или даже выйти из затяжного горя. Пересказ лекции приводится в рамках проекта «Открытый лекторий».

Психологические состояния интересовали еще Владимира Бехтерева

В последние годы чрезвычайно выросла актуальность такой области, как психология состояний. Это объяснимо.

— Лектор может испытывать тревогу перед докладом, студент может радоваться, что получил высокую оценку на экзамене. Страх, сон, влюбленность — это тоже состояния, — привел примеры Александр Прохоров предваряя лекцию, которую он прочел студентам в стенах КФУ.

По его словам, состояние — это сложное психическое явление, которое находится между психическими процессами и свойствами (процессы бывают когнитивными, мотивационными, а свойства — это характер, способности человека). При изучении психологии состояний ученые столкнулись с проблемой: методология, которая подходит для изучения процессов и свойств, не подходит для изучения состояний. Каким методом уловить мельчайшее изменение состояния? Ведь оно может быть как очень длительным, так и очень кратким.

В Казанском университете это направление интенсивно развивается на кафедре общей психологии. История развития психологии состояний в Казанском университете в первую очередь связана с работами выдающегося психиатра Владимира Бехтерева. Он впервые организовал психофизиологическую лабораторию и, помимо исследования нервных путей проводимости, организации мозга, он изучал состояния — в том числе состояние утомления и сосредоточенности внимания.

— В советский период в казанском университете существовала лаборатория индивидуальных различий, руководил ею профессор Нисон Пейсахов. Я тоже работал в этой лаборатории. Мы исследовали функциональные состояния студентов, преподавателей, спортсменов, готовили аппаратуру для психофизиологических исследований. Нами был создан нейрохронометр, который завоевал медаль на ВДНХ.

Типы динамических изменений психических состояний

В настоящее время казанские исследователи занимаются тремя направлениями: исследование состояний как психического явления; изучение отношений между психическим состоянием и составляющими сознания; исследование саморегуляции психических состояний. По словам Александра Прохорова, актуализация состояния зависит от отношения между ситуацией и событием, в котором находится субъект, его субъектно-личностными качествами и структурой сознания. Взаимоотношение трех составляющих в социально-предметной среде и обуславливает возникновение того или иного состояния.

— Изменилась ситуация — состояние поменялось, личность выросла — состояние поменялось, смыслы ситуации поменялись — состояние изменилось, социальная среда изменилась — состояние изменилось. Эти четыре переменные и влияют на возникновение психического состояния, — отмечает ученый.

Психологи выделяют три типа динамических изменений психических состояний: динамика, переход из состояния в состояние, глубина переживаемого состояния. Например, испуг — это поверхностное состояние, а страх — глубокое. У плохого настроения и депрессии также разная глубина динамических изменений.

Ученые также выделяют три группы психических состояний: оперативные, текущие и длительные. Оперативные состояния ситуативны, связаны со временем «здесь и сейчас». Это гнев, испуг, решимость. Текущие состояния более длительны, в них совокупность ситуаций образует деятельность. Они могут длиться час, день. Например, заинтересованность во время лекции может растянуться на час, а учебный процесс увлечет студента на месяцы.

Длительное состояние продолжается недели и годы. Например, психическое выгорание в профессии может вылиться в депрессию, хроническую усталость. Такие состояния трудно регулировать из-за присутствия личностного компонента.

Трехуровневая функциональная структура психических состояний

Зачем человеку состояние

Психические состояния выполняют базовые функции. Интегративная объединяет в единое целое процессы, свойства, поведенческие и вегетативные характеристики. Развивающая функция — это повторение изо дня в день состояний, которое приводит к формированию устойчивых качеств.

Но есть и другие. Например, тревога выполняет антиципирующую (предваряющую) функцию.

Психическое состояние также влияет на когнитивные процессы.

— Мы исследовали, как психические состояния семиклассников влияют на оперативную память. Оказалось, что есть состояния, которые являются фоновыми, таковыми можно назвать апатию, спокойствие, — утверждает ученый. — Есть состояния, запускающие оперативную память. Мы узнали, что все наши когнитивные процессы апплицированы состояниями. На их фоне разворачивается психологический процесс. Представьте себе, если школьник занимается на фоне заинтересованности, каким может быть высоким результат. Или представьте школьника, который апатичен. Продуктивность снижается. На выходе мы видим, что при одном и том же уровне преподавания результат разный.

Влияние психических состояний на оперативную память школьников

Иметь в голове образ желаемого и двигать к нему

Смысловые структуры всегда влияют на психические состояния. Смысловые структуры — это и мотивы, и диспозиции, и смысловые конструкты, и личностные смыслы. Влияние опосредуется культурой, ситуацией, в которой находится человек, образом жизни. А влияние состояний на смысловые структуры зависит от ситуации, в которой находится субъект. Влияние сильнее, если ситуация носит негативный характер, и слабее при позитивном характере.

В основе перехода из одного состояния в другой лежит семантический механизм (см. 14.52 мин.).

— Теоретически мы можем сколь угодно долго находиться в состоянии одного знака. Переходить от радости к счастью, от счастья к удовлетворенности. Оказывается, есть операнты, то есть слова, который являются сквозными при переходе из одного состояния в другое. И мы произвольно, то есть намеренно, можем сколь угодно долго находиться в том или ином состоянии. В результате люди могут хронически пребывать в одном состоянии, например, в позитивном.

А механизм перехода из положительного состояния в отрицательное и наоборот — тоже любопытный, связан он с антонимами. Кроме того, в каждом состоянии есть операнты противоположного. Тогда состояние может меняться на противоположное без видимых причин. Опытные психологи, которые занимаются терапией, используют эти механизмы — и часто непроизвольно — чтобы регулировать состояние. Изучение их может стать основой для технологий регуляции.

Семантические механизмы саморегуляции психических состояний

— Модель саморегуляции состояний, которая нами разработана, представляет собой отношения между различными характеристиками личности, действиями субъекта в социальной среде. У нас всегда есть цель желаемого состояния. Но достичь его не всегда удается напрямую, только через цепочку других состояний. Я совершаю какие-то действия и перехожу к состоянию, оно меня не устраивает, тогда я совершаю какие-то действия и перехожу к третьему состоянию, если не устраивает — снова совершаю действия, чтобы прийти к желаемому состоянию. Благодаря обратной связи мы всегда можем понять, к какому состоянию пришли и надо ли в этой связи предпринять какие-то действия, — отмечает Александр Прохоров. — В этих механизмах участвуют рефлексивные процессы, мы опираемся на черты характера человека, на его способности и темперамент, что позволяет управлять и регулировать состояниями. У каждого человека есть свои наработанные механизмы перехода из одного состояния в другое. Наше исследование образов состояния показывает, что эти образы стабильны и консервативны. Поэтому, переходя в новое состояние, мы переходим к тому, что у нас уже есть в памяти. Овладение способами саморегуляции позволяет достичь желаемого состояния.



Ученый говорит, что в результате исследования выяснили, что те испытуемые, которым предлагалось очень четко описать желаемое состояние, переходили к нему очень быстро, в отличие от тех, кто это состояние представлял лишь примерно.

Модель саморегуляции психических состояний

Обобщение помогает выйти из ямы переживаний

Психологи делят ситуации на обратимые и нет. В обратимой ситуации ты можешь вернуться, если обидел человека и чувствуешь вину, можешь попросить прощения или, наоборот, создать ситуацию, когда попросят прощения у тебя. Регуляция состояний в случае с необратимыми ситуациями — это интеллектуализированный процесс. Важнейший механизм регуляции в такой ситуации — обобщение. Новые смыслы, которые образуются, позволяют выйти из ямы психологического состояния.

— Если ты умеешь обобщать, то быстрее выйдешь из необратимой ситуации. В качестве примера мы исследовали около 150 человек, которые пережили горе. На основании их высказываний был создан график (23.13 мин). Он показывает, как ситуация переживается. Когда человек только узнает о случившемся, он около семи дней находится в высоком уровне напряжения. «Как же так, почему это случилось со мной?!» Потом он переходит в пучину тяжелых глубоких переживаний.

Это состояние низкого энергетического уровня, безысходности, апатии, депрессии в среднем длится три месяца. Человек выходит из ямы переживаний только когда обобщает и приходит к новому знанию. Мир уже все знает, но для человека новое знание становится откровением. Понятно, что человек до травмы и после — это два разных человека. После он становится более мудрым, знающим, понимающим.

— Ум, помноженный на опыт, это и есть мудрость человека. Важно понимать эту модель. Отрицательное состояние заставляет нас думать, мы начинаем обобщать. Поэтому философы и психологи в основном хмурые, веселых не бывает, — сыронизировал Александр Прохоров.

Опять же то, как быстро человек проходит это состояние, связано с личностными качествами и отношением между эмоциональностью и рациональностью. Чем более эмоциональный человек, тем длительнее процесс.

Западных психологов интересуют работы Льва Выготского

В конце лекции студенты задали спикеру вопросы. Их интересовало, какие существуют новые техники саморегуляции психических состояний.

— Все техники саморегуляции современные, среди них есть простые и сложные. Моя книга «Инновационные методы саморегуляции» — это 360 страниц методов саморегуляции. В ней написано, как утром проснуться довольным, как днем реагировать на экстренные ситуации и как вечером спокойно засыпать и видеть цветные сны.

«Ум, помноженный на опыт, это и есть мудрость человека. Важно понимать эту модель». Фото kpfu.ru



В ответ на следующий вопрос Александр Прохоров рассказал, как стал заниматься изучением психических состояний. По его словам, серьезное влияние оказали занятия спортом, психолог был мастером спорта по тяжелой атлетике. На соревнованиях требовалось умение управлять психическим состоянием.

— Если не заведешь себя на помосте, то не поднимешь штангу. Я наработал определенные состояния, при которых мог поднимать 200 кг. Когда ты входишь в это состояние, ты не чувствуешь вес тяжеленной штанги. Возможно, интерес к психическим состояниям возник во время работы в лаборатории Михаила Пейсахова. Может быть, потому, что мой первый руководитель — профессор Немчин из Санкт-Петербургского университета, и что я стал писать диссертацию по теме «стресс». А может, потому, что я сам до конца не умею регулировать состояния, — посмеялся Александр Прохоров.

Слушателей также интересовало, как западные психологи изучают тему психических состояний. Ученый отметил, что если российские специалисты подходят к вопросу целостно, разрабатывая методологические исследования, то на Западе разработки в сфере психических состояний носят прикладной характер. Теоретических разработок, концептуальных баз там нет, сообщил ученый.

— То, что делается в Казани, — это почти уникально. Западные исследования можно сравнить с рытьем колодца вглубь. Мы же копаем широко, как будто работаем на угольных разрезах. Я у друга-американца учился нейролингвистическому программированию, эриксоновскому гипнозу. Он спросил меня, что такое аутогенная тренировка, я поразился его неосведомленностью. Для него это было открытие. Ученые с Запада — как правило, узкие специалисты. На Западе плохо знают наши исследования, только Выготского знают. Мы же обогащаемся их прикладными исследованиями. Это процесс обоюдный, интересный, — резюмировал Александр Прохоров.