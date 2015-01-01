Открытый лекторий
Сюжет 9 материалов
Интернет-газета «Реальное время» продолжает публиковать лекции, прочитанные преподавателями из разных областей знаний в стенах КФУ.
- Общество 21 янв, 07:00 5 Почему квантовые вычисления превосходят классические Лекция математика из КФУ о будущем шифрования и о том, как хакер может выдать себя
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Открытый лекторийОбщество 10 дек, 07:00 1 Владислав Баранов: что такое гениальность и как развить ее каллиграфией Лекция с примерами о том, что отличает талантливых людей от гениев
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Открытый лекторийОбщество 06 нояб, 07:00 8 Лекция Андрея Новикова: когда нельзя, но очень хочется делить на ноль Ученый КФУ о том, почему математика может все
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открытый лекторийОбщество 22 окт, 07:00 Лекция Рустема Даутова: экономика совместного потребления как вектор развития технологий Рустем Даутов рассказал о том, какие технологии придут после облачных вычислений
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открытый лекторийОбщество 08 окт, 07:00 5 Лекция Андрея Саламатина: как на образцах льда Антарктиды изучить климат Земли Математика рассказывает, насколько велико антропогенное влияние на изменение температуры в Антарктиде. И есть ли оно вообще