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Открытый лекторий

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Открытый лекторий
Фото: pixabay.com

Интернет-газета «Реальное время» продолжает публиковать лекции, прочитанные преподавателями из разных областей знаний в стенах КФУ.

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