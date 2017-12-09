«Ростех» хотят отправить сжигать мусор за 10 километров от Казани

«РТ-Инвест» придется искать заповедную зону на карте Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Казань может стать запретным городом для строительства мусоросжигательного завода по утилизации отходов. Накануне депутаты комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике подвергли радикальной ревизии согласованные планы разместить «утилизационную печь» внутри города. После долгих дебатов они одобрили в целом инициативу депутата Госсовета Артема Прокофьева, вынести МСЗ за 10 км от границы любого населенного пункта, но отправили документ на доработку с учетом замечаний. Найдутся ли на карте Татарстана заповедные места для «РТ-Инвест»? За обсуждением наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Мусорную» тему закрутили в парламенте



Сенсационными итогами завершилось вчера очередное заседание комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике, созванное для всестороннего обсуждения громкой инициативы депутата Госсовета Артема Прокофьева о вынесении на референдум вопроса о строительстве мусоросжигательного завода в Казани. Казалось бы, после недавнего запрета митинга активистов против МЗС в Казани «грязная» тема, которую все время старались приглушить, не имела ни малейших шансов получить политический резонанс в парламенте.

Но неожиданным образом экологическая инициатива депутата-коммуниста Артема Прокофьева, направленная против строительства МЗС вблизи мест проживания граждан, получила принципиальное одобрение, но с условиями народных избранников. Правда, пока только 12 депутатов, входящих в профильный комитет. Но суть в другом — делу, как говорится, дали ход.

Три поправки в Экологический кодекс

Будучи ярым противником МСЗ, Артем Прокофьев разработал и предложил внести три поправки в Экологический кодекс РТ. Его нормы заметно ограничивают произвольный выбор места под строительство МСЗ в регионах. Приравняв утилизационную печь к классу вредных и опасных сооружений, он предложил ввести норму о том, что решение об их размещении на территории городов и населенных пунктов принимается «исключительно по результатам референдума». То есть инвестор перед началом строительства должен получить «добро народа», а не только властей.

Будучи ярым противником МСЗ, Артем Прокофьев разработал и предложил внести три поправки в Экологический кодекс РТ. Фото Максима Платонова

Правда, как ему позже возразили эксперты прокуратуры РТ и правого управления Кабмина РТ, упущением явилось то, что он не указал уровень референдума. «Это и так понятно: муниципалитет Казани. Если вынести вопрос на референдум казанцы проголосуют против», — отбился депутат-эколог. Он так также предложил ввести запрет на строительство МЗС в населенных пунктах численностью свыше 100 тысяч человек. То есть, по его замыслу, в деревнях и селах утилизационный завод ставить нельзя. Но вот почему-то вдали от малых городов Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, следуя его логике, можно. Согласно третьей поправке Прокофьева, размещение МСЗ возможно в населенных пунктах численностью свыше 500 тысяч человек, но на расстоянии от 10 км от их границ. Что здесь особенного? Действующее природоохранное законодательство и так разрешает городам защищать себя от вредных производств «санитарным поясом», но в радиусе 1 км от границ. Артем Прокофьев увеличил «радиус безопасности» в 10 раз. «Я против мусоросжигательного завода и на расстоянии более 10 км, но это минимальный барьер безопасности», — объяснил он.

Напомним, в июле 2017 года стартовал пилотный проект «Энергия из отходов», который предполагает строительство одного мусоросжигательного завода на территории Республики Татарстан и четырех в Московской области. Проект осуществляется в рамках национального приоритетного проекта «Чистая страна» по разделу «Отходы». «РТ-Инвест» выбрало площадку для ТЭС возле «Казаньоргсинтеза». Объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. Именно этот проект вызвал больше всего нареканий со стороны экспертов и яростный протест жителей республики.

Пилотный проект «Энергия из отходов» предполагает строительство одного мусоросжигательного завода на территории Республики Татарстан и четырех в Московской области



Башкирия сказала «нет» МЗС

Зато по сравнению с другими мегаполисами России эти нововведения не испугают инвесторов МСЗ. Ведь некоторые регионы сказали им категоричное нет. «В Москве сегодня эти заводы закрываются, их хотят строить в Подмосковье. Это о чем-то должно говорить для нас с вами, — горячился молодой депутат. — В начале декабря резко отрицательную позицию выразили мэр Уфы с министром экологии соседнего Башкортостана. «Наша принципиальная позиция — мусоросжигательных заводов в Башкортостане не будет!». Этот проект очень напряженный — по тарифам и экологическому воздействию. Чем казанцы хуже соседей! Почему они ограждают Уфу от вредного воздействия, а почему мы не хотим защитить Казань от угроз?», — «бросал» он один за другим риторические вопросы залу.

В довесок ко всему добавил, что в будущем МСЗ будет импортировать мусор из других стран, как это делают европейские заводы для повышения доходности. «Мы хотим сделать Казань «мусорной» столицей?», — укорял он депутатов.

«Простые же граждане опасаются вредного влияния МСЗ на здоровье человека, — не уставал убеждать Прокофьев. — Как известно, при сжигании мусора, а им чаще всего являются пластики, выделяются высокотоксичные летучие вещества. Самый острый и болезненный вопрос — это выброс диоксинов. Он активно обсуждался на общественном совете при Росприроднадзоре, который в июле этого года рассматривал проект строительства МСЗ и его не принял», — напомнил Прокофьев.

Но больше всего его возмущает непрозрачный подход «РТ-Инвест» при выборе локации завода и полное игнорирование татарстанских экологов. «Они отказываются принимать их письма, встречаться. Отношение к общественности просто возмутительное», — вскипел Артем Прокофьев. По его мнению, будущий завод представляет угрозу экологическому благополучию Татарстана еще и потому, что основан на технологии раздельного сбора мусора, которая у нас не развита. Поэтому могут происходит сбои в его работе», — предрек он вероятные катастрофы.

Действующие сегодня 75 полигонов ТБО, на которых утилизируется почти 2 млн тонн мусора, заполнены на 80%. Остаточных мощностей хватит еще на 3 года. Фото Максима Платонова



А куда девать мусор?

Пламенная речь депутата Прокофьева не снискала понимания у татарстанских чиновников, согласовавших «дорожную карту» строительства МЗС. Категорически против внесения поправок выступили территориальное управление Росприроднадзора РФ, Минстрой РТ и исполком Казани. Обобщая их аргументы, можно сказать, что мы приближаемся к рубежу, когда мусор девать будет просто некуда. По словам представителя Росприроднадзора Елены Поповой, действующие сегодня 75 полигонов ТБО, на которых утилизируется почти 2 млн тонн мусора, заполнены на 80%. Остаточных мощностей хватит еще на 3 года. «А дальше мы должны либо строить новые полигоны, либо сжигать», — поставила вопрос ребром Попова.

Касаясь проблемы общественного контроля, она указала, что граждане смогут ознакомиться с проект МЗС на публичных слушаниях и выразить свое отношение. На что Артем Прокофьев возразил, что участок под МЗС надо обсуждать не после проектирования, а до его начала. «Чтобы не было позывов на то, что вот мы спроектировали, потратили деньги, а вы нас разворачиваете. Надо заранее поставить красные флажки», — вступился за проект Артем Прокофьев

При этом все они согласились, что необходимость срочно развивать сбор мусора раздельно. Правда, с 1 января 2017 года полномочия по регулированию ТБО перешли от муниципалитетов на уровень субъекта. Летом будущего года правительству РТ предстоит выбрать регионального оператора, который по закону обязан будут взяться на введение сбора мусора раздельно. До последнего момента считалось, что на конкурс заявится и «РТ-Инвест», но, учитывая, непредсказуемый ход событий, трудно загадывать итоги конкурса наперед.

История получит продолжение только в будущем году, когда экологические поправки вынесут на обсуждение всего парламента. Фото Максима Платонова



Минэкологии — за

Переломный момент в дебатах наступил после того, как за поправки Прокофьева выступило Министерство экологии и природных ресурсов РТ. По словам его представителя, необходимо на региональном уровне упорядочить МЗС, т. к. в федеральном законодательстве нет толкования базовых понятий, нет регламента их размещения и согласования. «Мы поддерживаем концепцию», — сказал он, добавив, что депутат может обратиться с этой инициативой в Госдуму.

Несмотря на возражения федеральных, республиканских и муниципальных ведомств, которые привели к символическому счету 3:1, депутаты проявили волю и проголосовали за одобрение в целом, но отправили на техническую доработку. Комментируя исход дебатов, Артем Прокофьев заявил, что в окончательной версии запрет на размещение МЗС распространится на все населенные пункты РТ, независимо от численности. ««Уйдет» пункт по референдуму, которые вызывал недовольство прокуратуры. Референдум был предусмотрен на малые населенные пункты, на которые запреты не распространяются», уточнил он. По его словам, регионы имеют право вводить дополнительные экологические требования: запрет строительства МЗС рядом с населенными пунктами — это и есть ужесточение», — сказал он. Он пообещал в течение недели доработать законопроект и внести в Госсовет РТ. История получит продолжение только в будущем году, когда экологические поправки вынесут на обсуждение всего парламента.

Получить комментарий от «РТ-Инвест» вчера не удалось.