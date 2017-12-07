«Мы собрались обсудить футбол, а не зарплаты»

Курбан Бердыев «рвет и мечет» — готовит «Рубин» к последнему бою года

Хабаровскому СКА не позавидуешь. Дома они были давненько, а поражение окончательно «закопало» команду на дно таблицы. Наш корреспондент побывал на заключительной в нынешнем году открытой тренировке казанцев и постарался выяснить настроения в стане «рубиновых». Об этом, а также как воспитывает группу атаки Курбан Бердыев, почему зимний футбол — придуманная проблема и какой будет работа над «перестройкой» команды на зимних сборах — в материале «Реального времени».

«Жаловаться на погоду или финансовые вопросы не наше дело»

Последняя в нынешнем году открытая тренировка перед завершающим же матчем первой половины футбольного сезона проходила под мягким снегопадом и при довольно терпимой минусовой температуре. В этом году в европейской части России морозы так и не ударили, так что сезон завершать можно в нормальных, «английских» условиях.

— Как вам футбол русской зимой? — спрашивали журналисты защитника «Рубина Морица Бауэра.



— На самом деле, это не так сложно. Я и в швейцарской лиге играл на заснеженных полях. Если вы посмотрите на наш последний матч против «Локомотива», то состояние поля в Москве тогда было отличным. И мы не должны жаловаться на то, когда мы играем, зимой или нет. Условия для нас и соперников одинаковые.

Куда менее благоприятно, судя по иностранной прессе, нынче состояние дел внутри команды, где точно существуют задолженности по зарплатам. Об этом, пусть и косвенно, говорил и наставник команды Курбан Бердыев.

Последняя в нынешнем году открытая тренировка перед завершающим же матчем первой половины футбольного сезона проходила под мягким снегопадом и при довольно терпимой минусовой температуре



— Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о задолженности перед игроками? Насколько эта ситуация сказывается на игре?

— Когда я приходил в «Рубин», у нас была договоренность, что я в финансовые вопросы не вмешиваюсь. Задержки, безусловно, есть, они есть во многих клубах. Когда, кто и как эти вопросы будет решать, я не владею ситуацией. По поводу того, сказывается эта ситуация на результатах или нет, я думаю, что нет. Потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может быть, в какой-то степени где-то психологически это давит, но я бы не сказал, что это существенно.

Когда корреспондент «Реального времени» повторил вопрос о задержках по зарплате защитнику Морицу Бауэру, тот просто отчеканил, казалось, заученный текст.

— Я не готов говорить о финансовой ситуации, ведь мы собрались, чтобы поговорить о футболе, о предстоящем матче. Я хочу показывать свою работу на поле как игрок. Нам нужно сейчас набирать очки и доказывать, что мы не на своем месте, — продекларировал австриец.

«Мы собрались обсудить футбол, а не зарплаты»

Абсолютный аутсайдер Премьер-лиги хабаровский СКА, который собрал большую часть своих очков у себя дома, играя на физической измотанности соперника после долгого перелета, на этот раз должен будет предстать в роли жертвы перелета, который составляет 8 часов, а последнее крупное поражение от махачкалинского «Анжи» показало, что дальневосточники ближе к перерыву совсем «размякли». Так что, по идее, это Хабаровск может стать самым подходящим вариантом, чтобы закончить неудачную первую часть сезона на приятной победной ноте.

— Мориц, вы разбирали соперника? Какие сильные и слабые стороны выявили? На чем можно сыграть против них? — продолжал допытывать швейцарско-австрийского защитника корреспондент «Реального времени».

— Понятно, что это будет для нас тяжелая игра. «СКА-Хабаровск» — сложный соперник. Они, наверное, находятся в таком положении в турнирной таблице, которое обязывает их выигрывать сейчас. И, конечно, на матч с «Рубином» они приедут с настроем на победу. В целом могу сказать, что уровень хабаровской команды не соответствует их положению в турнирной таблице.

— А «Рубин» по своему уровню соответствует месту в турнирной таблице?



— Понятно, что мы абсолютно не удовлетворены нашим положением. Команда сейчас должна стараться набирать очки, учитывая, что сейчас все команды чемпионата находятся достаточно близко друг к другу.



Курбан Бердыев не выдержал, и обрушился с критикой за «халтурство» на Сердара Азмуна и остальную группу атаки



«Будем продолжать меняться»

Пробежку и разминку на дальней части поля можно было автоматически пропускать, ибо ничего нового там заметить было невозможно. Кузьмин все так же отдельно от остальных нарезал круги и больше тяготел к «тусовке» вратарей, занимающихся отдельно от остальной команды.

Когда же на поле наконец-то начались действительно любопытные телодвижения и тренеры объяснил, что игроки должны проходить через край поля через пас в одно касание с постоянным движением и завершающим ударом по крохотным воротам, произошло, пожалуй, самое неожиданное. Курбан Бердыев вдруг не выдержал, и обрушился с критикой за «халтурство» на Сердара Азмуна и остальную группу атаки.

— Что вы отскакиваете и стоите? Посмотрите, передача готова или нет. Я отскакиваю, и мяч мне прилетает, Азмун! Я не отскакиваю и стою! Нападающие, группа атаки, это вас касается в первую очередь! Пас четкий должен быть! — кричал Курбан Бекиевич, наглядно показывая, как нужно выполнять упражнение.









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К слову, ничего подобного ни при одном специалисте на базе «Рубина» замечено не было. Не говоря уже об аморфном Хави Грасии, который все больше стоял в сторонке. Курбан Бекиевич же спокойной смотреть на недоработку подопечных не может, что говорит о том, что наставник действительно переживает за команду и хочет от игроков такого же отношения на тренировках.

Перед тренировкой корреспондент «Реального времени» задал вопрос, непосредственное касающийся подобных моментов и предстоящей работы во время долгой паузы.

Кадровая ситуация будет зависеть от финансовой, считает Бердыев



— Курбан Бекиевич, можно ли ожидать, что в зимней паузе «Рубин» продолжит свое обновление, перестроение? В том числе и кадровое?

— В игровом плане — да. В последних матчах мы начали перестраиваться, думаю, что кое-какие проблески есть. А кадровая ситуация будет зависеть от финансовой. Вы все прекрасно это понимаете. Много непредсказуемых ситуаций, что будет дальше, я не знаю.

— Учитывая, что матч против «СКА-Хабаровск» последний в первой части сезона, особое значение ему придаете? Или рядовой матч?

— Нет, обычный рядовой матч. Готовимся так же.

— Какие-то коррективы с учетом последних результатов вносите?

— Конечно, есть индивидуальная подготовка к каждой команде.



— Какова ситуация с травмированными? Все ли готовы сыграть против СКА?

— За исключением дисквалифицированных и Кузьмина, я думаю, что остальные готовы.

— Можно ли назвать преимуществом СКА то, что они уже не первую неделю играют в зимних условиях?

— Нет. Думаю, что условия равные будут.