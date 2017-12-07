Явлинский пообещал Татарстану «налоговую революцию»

Татарстан должен оставлять себе 66 процентов доходов, а у федерального бюджета есть ресурс в 2,7 трлн рублей, считает политик

Фото: Дмитрий Резнов

Политик Григорий Явлинский провел пресс-конференцию в Казани и рассказал о своей программе вывода экономики из стагнации. Его предложения строятся на принципах «экономического федерализма»: по мнению Явлинского, большая часть доходов должна оставаться в Татарстане и других регионах, налоговая система нуждается в децентрализации, а расходы федерального бюджета — в серьезной ревизии. В тезисах Явлинского есть здравое зерно, но есть и доля популизма, говорят эксперты «Реального времени».

Стратегия 33-33-33

Григорий Явлинский, в ноябре сообщивший о решении участвовать в выборах президента, приехал в Казань в рамках неофициального тура (16 ноября он был в Томске, 11 декабря планирует посетить Екатеринбург). Общение с журналистами основатель «Яблока» начал заявлением о перспективах российской экономики: по словам Явлинского, перспективы «очень-очень тревожные». «Как вы понимаете, экономика Российской Федерации сегодня находится в таком положении, что есть немало тем, которые заслуживают очень серьезного внимания», — сказал он.

Корень проблем, по Явлинскому, заключен прежде всего в неэффективных государственных расходах, несправедливой налоговой системе и неправильных приоритетах бюджета. В качестве альтернативы он предложил свою программу, которую охарактеризовал как «новую бюджетную политику», или политику «экономического федерализма».

Программа делится на несколько блоков, первый из которых касается распределения доходов внутри бюджетной системы. Регионам и муниципалитетам надо оставлять гораздо больше денег, чем у них остается сейчас, считает Явлинский. В пример политик привел Татарстан: на сегодняшний день 54% его доходов уходит в федеральный центр, в бюджете региона оседает 38,8%, оставшиеся 7% — в муниципалитетах. Явлинский считает, что необходимо делить доходы поровну — по 33% центру, региону и муниципалитетам.

Явлинский предложил свою программу, которую охарактеризовал как «новую бюджетную политику» или политику «экономического федерализма»



Речь идет главным образом о децентрализации основных налогов, в том числе налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Когда большая их доля будет оставаться на местах, «тогда экономика будет жить, тогда людям интересно работать». «Я бы назвал это не просто налоговой реформой, я бы назвал это налоговой революцией», — заявил Явлинский.

Обязательства бедных субъектов политик предлагает финансировать за счет отказа от «неэффективных» расходов (на участие в сирийской кампании, помощь Крыму и Севастополю, строительство Керченского моста, фонтана в Грозном, парка «Зарядье» в Москве и др.).

Согласно расчетам аналитиков «Яблока», размер «неэффективных» расходов бюджета достигает 2,6—2,7 трлн рублей. «Нужно прекратить списывать [внешние] долги, потребовать у госкорпораций платить дивиденды, перестать строить стадионы за 45 млрд рублей, а больше того — фонтаны за 60 млрд рублей. Это все надо прекратить, и тогда всего хватит», — сказал Явлинский.

Кроме того, считает лидер «Яблока», необходимо перекроить существующую структуру расходов, урезав финансирование армии и военной промышленности, полиции, спецслужб и госаппарата. В то же время следует увеличить долю социальных расходов бюджета, бюджетных инвестиций и затрат на экологию.

Все эти меры, сказал Явлинский, приведут к росту экономики, и «общее поступление налогов резко увеличится».

Согласно расчетам аналитиков «Яблока», размер «неэффективных» расходов бюджета достигает 2,6—2,7 трлн рублей



Истина или популизм?

Изменение параметров бюджета само по себе не приведет к росту экономики. Но основная часть того, о чем говорит Явлинский — это «истина», которую никто не оспаривает; расходы на оборону и безопасность в России действительно «аномально высокие», говорит экономист и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Условно адекватным уровнем этих расходов можно считать 2% ВВП. К примеру, Китай тратит на оборону 1,9%, США — 3,3% (это наиболее высокий уровень среди развитых стран). В России, по оценкам PwC, оборонные расходы превышают 5% ВВП.

Такие расходы вынуждают Россию поддерживать высокие налоги, рассуждает Хестанов: совокупная налоговая нагрузка на компании у нас больше, чем в Германии, которая считается страной с серьезным обременением бизнеса (53—55% в России против 47% в Германии). Это приводит к тому, что многие новые компании просто не появляются: «В России по большому счету развивается два вида бизнеса: либо сверхкрупный, либо, наоборот, мельчайший, который часто вообще не регистрируется. Все, что между этими двумя крайностями, развито крайне слабо».

Чрезмерная централизация налогов сильно снижает возможности регионов, продолжает экономист. Вместо того, чтобы создавать условия для бизнеса, региональные власти «концентрируются на выклянчивании денег».

Корень проблем, по Явлинскому, заключен прежде всего в неэффективных государственных расходах, несправедливой налоговой системе и неправильных приоритетах бюджета



Разговоры о расходах на мост в Крым — дело сугубо политическое, и обсуждать отказ от этих расходов бесполезно, говорит эксперт по бюджетной политике Арсений Мамедов: «Можно говорить, правильно это или нет, но это будут чисто теоретические рассуждения».

Что касается оборонных расходов, то бюджет на 2018 год предусматривает их сокращение. Впрочем, не исключено, что по ходу исполнения бюджета они будут увеличены. Такое уже бывало, вспоминает Мамедов — в конце года объявлялось, что нужно помочь оборонным предприятиям расплатиться по банковским кредитам.

С урезанием неэффективных расходов все тоже неоднозначно, продолжает Мамедов. В прошлом году перед госорганами уже ставили задачу их сократить, но порой это приводило к тому, что некоторым ведомствам приходилось урезать даже эффективные траты: «Это была формальная реакция на указание сверху». Тем не менее резерв для некоторой смены бюджетных приоритетов все же есть, считает Мамедов.

1 / 20 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов