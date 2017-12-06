Стрелок из «Березки» заплатит за «бондиану» 13 годами своей жизни

Ильдара Кадырова не осудили за хранение оружия, кражу велосипеда и похищение людей, но дали чертову дюжину лет за вооруженное противостояние сотрудникам полиции

Фото: Максим Платонов

К 13 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Верховный суд РТ Ильдара Кадырова — героя почти голливудской истории, произошедшей в мае в Высокогорском районе. Корреспондент «Реального времени» заслушал приговор и узнал, что по трем эпизодам с местного «Джеймса Бонда» сняли обвинения, однако от большого срока его это не спасло. Подробности — в нашем материале.

«Я никого не зарезал, не убил»

В Верховном суде сегодня решалась судьба 59-летнего Ильдара Кадырова, который в мае этого года наделал много шума, отбиваясь от полицейских в садовом товариществе «Березка» в Высокогорском районе с помощью двух пистолетов Макарова. Тогда, помимо пяти полицейских, признанных потерпевшими, под горячую руку попала супружеская пара, которая, по версии обвинения, против своей воли, под угрозами, помогала Кадырову на своей машине сбежать от погони и в результате не пострадала. Ирония судьбы заключается в том, что правоохранительные органы заинтересовались мужчиной в связи с поджогом машины, но в итоге его причастность к преступлению доказать не удалось, а вот за реакцию на визит правоохранителей пришлось отвечать.

Сам подсудимый сегодня прятал свое лицо от журналистов, а в последнем слове заявил, что вреда никому он не причинил и не хочет свою жизнь провести за решеткой.

— Ваша честь, я специально не готовился, скажу в двух словах. Я никого не зарезал, не убил, вы же знаете. И что, мне теперь до конца дней сидеть? Я хочу остаток жизни провести с семьей, — сказал Кадыров. Официально он числится неженатым, но как пояснил «Реальному времени» после заседания старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики Сергей Якунин, у подсудимого есть гражданская жена. Правда, в суд на приговор поддержать стрелка никто не явился.

Как пояснил Сергей Якунин (на фото), у подсудимого есть гражданская жена



Велосипед как опора и подсудимый в качестве единственного раненого

Приговор оглашался буквально через полчаса после финальной речи подсудимого. Из него следовало, что на судебном допросе Кадыров свою вину не признал — рассказал, что в тот майский вечер к домику, где он находился, подошли какие-то люди и начали кричать, чтобы он вышел, в противном случае угрожали поджечь постройку. Он испугался и скинул им из окна ключи. Они открыли дверь, подсудимый встретил их, по его словам, с двумя газовыми пистолетами, произвел два выстрела в землю и сбежал. Потом он якобы попросил двух людей довезти его до трассы, но далеко они не уехали — дорогу перегородила машина, и Кадыров выбрался из авто и побежал под аккомпанемент выстрелов со стороны преследователей. Дальше он перебрался через речку и скрылся на ночь в пустующем доме. Что было утром — уже известно. Вместе с чужим велосипедом его задержали правоохранительные органы.

— Газовые пистолеты он выбросил, когда был на речке. Никакого оружия и патронов во время задержания у него не было. Люди, которые пришли к нему, а затем преследовали, никакими сотрудниками полиции не представлялись, удостоверение никто не показывал, — цитировал показания фигуранта судья Айдар Сабирзянов.

В рамках предварительного следствия Кадыров описывал события иначе. Говорил о пистолетах Макарова, которые приобрел в 80-х и 42 патронах, о том, что хранил в доме на Подлужке в Казани, а затем перевез на дачу. Вины в приобретении, ношении и перевозке оружия он не отрицал. Также в первых показаниях Кадыров говорил — понял, что за ним в «Березку» пришла полиция, поскольку один из пришедших назвался участковым. Дальше все развивалось по сюжету боевика — правоохранители выбили окно и предложили Кадырову высунуть в него руки. Так мужчина понял, что они хотят надеть на него наручники, и принял решение отбиваться, скинув им ключи от дома, и пока открывали дверь, зарядил пистолеты, напугал ими полицейских и кинулся бежать.

Дальше он неоднократно стрелял, позже объясняя это лишь желанием снова напугать преследователей. При этом единственным пострадавшим в погоне оказался сам Кадыров: полицейские прострелили ему обе ноги — одну в районе голени, другую — в районе стопы. Поскольку идти с такими ранами было тяжело, казанский «Бонд» решил использовать для опоры чужой велосипед.

Сам подсудимый сегодня прятал свое лицо от журналистов

Чертова дюжина лет за перестрелку с полицией

В суд дело стрелка ушло с целым букетом обвинений — хранение и незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников полиции, похищение двух гражданских лиц вместе с автомобилем и угон велосипеда. В прениях прокуратура запросила наказание — 16 лет колонии строгого режима.

Однако сегодня выяснилось, что этот срок гособвинитель запросил, уже отказавшись от уголовного преследования по пунктам в, г, ж части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух или более лиц), посчитав его недоказанным. Судья с позицией обвинения в этой части согласился, но пошел еще дальше.

В истории с чужим велосипедом суд встал на сторону Кадырова и признал, что он его взял не с корыстной целью, а для того, чтобы опираться на него. Таким образом, в деле стрелка из «Березки» пропал второй эпизод. Третьим стал эпизод хранения оружия: согласно приговору, умысел совершения этого преступления у обвиняемого появился в день совершения других действий с оружием.

В сухом остатке Кадырова осудили за два преступления — по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и по ч. 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) все-таки за два боевых пистолета. Однако и этого оказалось более чем достаточно для длительного тюремного заключения.

История знает много случаев, когда, в том числе и в Казани, за убийство сажали в тюрьму на 7—8 лет. Но здесь малыми сроками обойтись не удалось — за вооруженное противостояние полицейским, хоть и без единой жертвы с их стороны, Ильдару Кадырову придется заплатить 13 годами своей жизни, которые он проведет в колонии строго режима. Еще один год по приговору суда он будет ограничен в свободе. Таким образом, если приговор не будет обжалован, из тюрьмы за незапланированную «бондиану» мужчина выйдет в 72 года.