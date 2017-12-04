«Зилантова гора» взялась за строительство «Новых Островов»

Фото: жкновыеострова.рф

Почему в жилом комплексе «Острова» построят только два дома и что такое «Новые Острова»?

В 2015 году в Авиастроительном районе началось строительство жилого комплекса «Острова» на улице Тэцевской. Вотчина авиастроительных предприятий, трамвайных депо и обширных промзон до сих пор не могла похвастаться современной жилой застройкой: старые советские дома и частный сектор постепенно приходят в упадок, поэтому квартиры в новых домах здесь раскупают «на ура».

Окончательный проект «Островов» представлял собой три многоэтажных жилых дома, похожих на островки (отсюда и название). Но совсем недавно дольщики обнаружили, что застройщик ООО «Казанские окна» не упоминает о старте строительства третьего дома. Зато на месте этого третьего дома появился котлован, а в социальных сетях и медиа заиграл новый бренд — «Новые Острова».

Немного любопытства — и вот мы на сайте жилого комплекса «Новые Острова». Застройщиком значится ООО «Зилантова гора». Мы договорились о встрече с директором ООО «Зилантова гора» Аликом Рафаиловичем Зинатуллиным, чтобы задать несколько вопросов и выяснить, какие перемены ждут дольщиков с приходом нового застройщика.

— Алик Рафаилович, изменилось ли что-то для дольщиков «Островов» с момента, когда свою работу над «Новыми Островами» начала «Зилантова гора»?

— Определенно, нет. К моменту, когда мы приступили к работе над проектом, первый дом жилого квартала «Острова» был достроен, а строительство второго дома уже давно началось. Второй дом продолжает строить тот же застройщик — «Казанские окна». Поэтому для дольщиков «Островов» не изменилось абсолютно ничего. Они купили квартиру у ООО «Казанские окна» и получат ее от этой компании, как и планировали. Наш проект — отдельный, наши покупатели участвуют в долевом строительстве с застройщиком «Зилантова гора», они покупают квартиры в жилом комплексе «Новые Острова» и получат их в заявленные сроки.

— Почему вы выбрали название «Новые Острова»? Не думаете, что это вводит покупателей в заблуждение?

— Даже наоборот. Этим названием мы подчеркнули, что наш проект отдельный, новый и не имеет отношения к «Островам», кроме территориальной близости. Вся информация о застройщике находится в открытом доступе, мы общаемся с покупателями не только в отделе продаж, но и в социальных сетях, отвечаем на вопросы. Все прозрачно.

— Юридически — нет, но фактически вы строите третий дом «Островов», он будет абсолютно таким же, как первые два дома?

— И де-юре, и де-факто это новый проект. Мы приняли во внимание все проблемы, существующие у «Островов». Место очень перспективное, и идея хорошая, но, на наш взгляд, некоторые вещи требовали доработки — планировка квартир, качество отделки. Именно этой доработкой мы и занялись. В результате получился новый, улучшенный проект «Новые Острова», который уже пользуется успехом на рынке.

«Новые Острова» внешне не будут отличаться от двух домов ЖК «Острова»

— В Казани есть жилые комплексы, которые построила «Зилантова гора»?

— Да, например, 20-этажный «Дом Волшебника» на Габишева, 45. Строительство этого дома мы начали весной 2015 года, а завершили уже в 2016-м. В каком-то смысле это уникальный для Казани проект: это не «муравейник», а отдельно стоящий дом с собственной придомовой территорией, квартиры с балконами, лоджиями и даже французскими балконами, светлые, современные, комфортные, в отличном районе. Продажи квартир были завершены еще до окончания строительства дома. Это произошло по двум причинам — отличный проект и высокая скорость строительства, было видно, как быстро строится дом. При реализации этого проекта мы учитывали пожелания дольщиков, постоянно уведомляя их о ходе работ на строительной площадке. Точно так же мы поступаем с «Новыми Островами» — взяли за основу потребности покупателей и приступили к работе.

— Вы считаете реальным применить тот же подход для «Новых Островов»? «Острова» уже имеют определенную репутацию, и вашу работу точно будут связывать с ней.

— Я считаю, что покупатели на рынке недвижимости сейчас достаточно грамотные, чтобы отделить одно от другого. Главное — репутация застройщика, а у «Зилантовой горы» она отличная. И мы не собираемся ее портить. Поэтому приложим все усилия для того, чтобы «Новые Острова» стали новым уютным домом для людей, которые вкладывают в его строительство свои деньги.

— Расскажите о «Новых Островах».

— «Новые Острова» — это 12-этажный дом с 16 подъездами. Дом будет соответствовать всем современным стандартам: в каждом подъезде по два лифта — пассажирский и грузовой, сами квартиры с качественной предчистовой отделкой, будет хорошая парковка во дворе. И зелень, много зелени. Во-первых, рядом с домом пройдет «Зеленый бульвар» — отличная прогулочная зона, как сквер. Во-вторых, рядом парк «Крылья Советов», это вообще особая атмосфера, старые деревья, фонтаны. В-третьих, сама территория «Новых Островов» будет озеленена по максимуму. Важно упомянуть, что расположение комплекса отличное: автобусная остановка в пяти минутах, за 10 минут можно дойти до метро, вокруг садики, школы, есть вся инфраструктура.

— У «Дома Волшебника» была своя идея — уединение, уникальность, такое воплощение идеи частной собственности. Какая идея у «Новых Островов»?

— Комфорт и качество, доступные каждому. Мы реализуем проект, благодаря которому каждый может купить по-настоящему хорошую квартиру по доступной цене. Количество счастливых покупателей ограничено только количеством квартир (улыбается).

Партнерский материал

Фото предоставлено ЖК "Новые Острова"