Нафиков о языковом конфликте: «Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний»

Полный текст выступления прокурора РТ на Госсовете по вопросу преподавания татарского языка

Фото: Олег Тихонов

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков выступил с докладом на 33-м заседании Государственного совета РТ пятого созыва. Именно он озвучил решение по вопросу преподавания татарского языка, которого несколько месяцев ждали от властей все жители республики. Второй государственный язык в регионе будут изучать на добровольной основе. «Реальное время» приводит текст доклада полностью.

Уважаемые депутаты!

Абсолютным приоритетом государственной деятельности является обеспечение реализации конституционных прав граждан. Особой правовой защите подлежат права детей. Право на образование гарантировано Конституциями Российской Федерации и Татарстана. Создание условий для обеспечения общедоступного, качественного и бесплатного образования, недопущение дискриминации в любых ее формах прямо предписано всем органам государственной власти и местного самоуправления.

Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан, прокуратурой проверялось исполнение законодательства об образовании. Прокуратурой республики, в том числе с привлечением Рособрнадзора, проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, органов управления образованием, местного самоуправления и государственной власти республики, по результатам которой выявлены следующие основные группы нарушений закона:

снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24);

нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата;

вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.

Среди выявленных нарушений — снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами. Фото kazved.ru

Совокупность этих нарушений не только нарушала образовательные нормативы, но и негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации.

Было выявлено 3856 нарушений закона. Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и недопущение впредь, — как в отношении конкретных образовательных учреждений, так и на республиканском уровне, вплоть до президента республики.

С начала проверки в адрес прокуратуры поступило 1716 жалоб и обращений по данному вопросу, все они проверены и разрешены.

Контрольные проверки, проведенные прокурорами в первую же неделю с начала второй четверти, показали, что за исключением одной образовательной организации Казани во всех школах республики меры по устранению выявленных нарушений приняты. Приведены в соответствие с законом учебные планы и положения о языках. Восстановлено количество часов изучения русского языка до предусмотренного Минобром России, обеспечена добровольность изучения родных языков. В школах осуществлен выбор одного из вариантов Примерного учебного плана из числа предусмотренных документами Минобра России. Проведены общешкольные и классные собрания. Родителями или законными представителями учащихся осуществлен выбор родного языка там, где принятыми учебными планами предусматривается его преподавание.

Обращаюсь к администрациям школ и преподавательскому составу со словами благодарности за проявленное понимание и оперативность в устранении выявленных упущений и недостатков. В сложных условиях вы реагировали по-государственному мудро и правильно, не допустили разжигания розни, обеспечили непрерывность процесса образования.

«Прокуратура против разжигания страстей и конфликтных ситуаций. Наша общая задача — достичь конструктивного решения вопроса и исполнить закон». Фото Андрея Данилова (gossov.tatarstan.ru)



В настоящее время принимаются меры по дальнейшему устранению нарушений в той части, где требуется время на разработку учебных методик, подготовку учебников и другое. Работа по устранению остающихся нарушений закона ведется под контролем прокуратуры и в тесном взаимодействии с органами государственной власти республики.

На днях Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик (по всей территории страны) добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

Процесс приведения преподавания языков в нормативное состояние сопровождался в республике отдельными эмоциональными оценками происходящих событий в средствах массовой информации, социальных сетях и на иных площадках. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны ни исходили!

Прокуратура против разжигания страстей и конфликтных ситуаций. Наша общая задача — достичь конструктивного решения вопроса и исполнить закон. Сейчас главное — обеспечить, чтобы сделанное не осталось лишь на бумаге, а воплотилось в жизнь. С этой целью налажено взаимодействие с родительской общественностью, органами власти по недопущению искажения закона в практике правоприменения. Мы будем оперативно реагировать на любые жалобы, свидетельствующие о перекосах в практической деятельности, и решительно пресекать любые нарушения закона. Рассчитываем также на поддержку и помощь депутатского корпуса.