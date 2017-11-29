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Нафиков о языковом конфликте: «Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний»

11:45, 29.11.2017 33 Сюжет: Уроки татарского

Полный текст выступления прокурора РТ на Госсовете по вопросу преподавания татарского языка

Нафиков о языковом конфликте: «Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний» Фото: Олег Тихонов

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков выступил с докладом на 33-м заседании Государственного совета РТ пятого созыва. Именно он озвучил решение по вопросу преподавания татарского языка, которого несколько месяцев ждали от властей все жители республики. Второй государственный язык в регионе будут изучать на добровольной основе. «Реальное время» приводит текст доклада полностью.

Уважаемые депутаты!

Абсолютным приоритетом государственной деятельности является обеспечение реализации конституционных прав граждан. Особой правовой защите подлежат права детей. Право на образование гарантировано Конституциями Российской Федерации и Татарстана. Создание условий для обеспечения общедоступного, качественного и бесплатного образования, недопущение дискриминации в любых ее формах прямо предписано всем органам государственной власти и местного самоуправления.

Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан, прокуратурой проверялось исполнение законодательства об образовании. Прокуратурой республики, в том числе с привлечением Рособрнадзора, проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, органов управления образованием, местного самоуправления и государственной власти республики, по результатам которой выявлены следующие основные группы нарушений закона:

  • снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24);
  • нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата;
  • вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.

Среди выявленных нарушений — снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами. Фото kazved.ru

Совокупность этих нарушений не только нарушала образовательные нормативы, но и негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации.

Было выявлено 3856 нарушений закона. Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и недопущение впредь, — как в отношении конкретных образовательных учреждений, так и на республиканском уровне, вплоть до президента республики.

С начала проверки в адрес прокуратуры поступило 1716 жалоб и обращений по данному вопросу, все они проверены и разрешены.

Контрольные проверки, проведенные прокурорами в первую же неделю с начала второй четверти, показали, что за исключением одной образовательной организации Казани во всех школах республики меры по устранению выявленных нарушений приняты. Приведены в соответствие с законом учебные планы и положения о языках. Восстановлено количество часов изучения русского языка до предусмотренного Минобром России, обеспечена добровольность изучения родных языков. В школах осуществлен выбор одного из вариантов Примерного учебного плана из числа предусмотренных документами Минобра России. Проведены общешкольные и классные собрания. Родителями или законными представителями учащихся осуществлен выбор родного языка там, где принятыми учебными планами предусматривается его преподавание.

Обращаюсь к администрациям школ и преподавательскому составу со словами благодарности за проявленное понимание и оперативность в устранении выявленных упущений и недостатков. В сложных условиях вы реагировали по-государственному мудро и правильно, не допустили разжигания розни, обеспечили непрерывность процесса образования.

«Прокуратура против разжигания страстей и конфликтных ситуаций. Наша общая задача — достичь конструктивного решения вопроса и исполнить закон». Фото Андрея Данилова (gossov.tatarstan.ru)

В настоящее время принимаются меры по дальнейшему устранению нарушений в той части, где требуется время на разработку учебных методик, подготовку учебников и другое. Работа по устранению остающихся нарушений закона ведется под контролем прокуратуры и в тесном взаимодействии с органами государственной власти республики.

На днях Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик (по всей территории страны) добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

Процесс приведения преподавания языков в нормативное состояние сопровождался в республике отдельными эмоциональными оценками происходящих событий в средствах массовой информации, социальных сетях и на иных площадках. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны ни исходили!

Прокуратура против разжигания страстей и конфликтных ситуаций. Наша общая задача — достичь конструктивного решения вопроса и исполнить закон. Сейчас главное — обеспечить, чтобы сделанное не осталось лишь на бумаге, а воплотилось в жизнь. С этой целью налажено взаимодействие с родительской общественностью, органами власти по недопущению искажения закона в практике правоприменения. Мы будем оперативно реагировать на любые жалобы, свидетельствующие о перекосах в практической деятельности, и решительно пресекать любые нарушения закона. Рассчитываем также на поддержку и помощь депутатского корпуса.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоОбразование
комментарии 33

комментарии

  • Анонимно 29 нояб
    Прокуратура должна знать, что Решение Конституционного Суда - президентом РФ отменено быть не может!
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    Анонимно 29 нояб
    К сожалению у Нас в нашей стране все возможно!
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    Анонимно 29 нояб
    Хочется верить, что Президент все-таки осознает свою ошибку
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    Анонимно 29 нояб
    в Решении КС РФ чёрным по белому всё написано, читайте его, прежде, чем ссылаться на него
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    Анонимно 29 нояб
    Согласен!!??
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  • Shamil Kayumov 29 нояб
    Я оставил свой комментарий более получаса назад. Где он?
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    Анонимно 29 нояб
    В действии слова прокурора)
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  • Анонимно 29 нояб
    Финита ля комедиа под названием "Татарский язык в школе"!
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  • Анонимно 29 нояб
    как же грустно
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  • Анонимно 29 нояб
    Нет, это далеко не финита.
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  • Анонимно 29 нояб
    Нафиков - Шах Гәли
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  • Анонимно 29 нояб
    Разве может государственный язык преподавателя на добровольной основе??!
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    Анонимно 29 нояб
    Учите русский
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  • Анонимно 29 нояб
    Алифба - такая красивая книга с картинками
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    Анонимно 29 нояб
    1. жоржик. и кто их держит тоже красивые..
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  • Анонимно 29 нояб
    37 год
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    Анонимно 30 нояб
    нет, 2017. Когда принимали решение, набирали армию учителей татарского, перекраивали расписание уроков, когда уроки татарского языка по количеству часов в неделю превышали уроки русского языка, вы и такие как вы про 37 год не вспоминали. Не забывайте - наше государство называется Российская Федерация, а Татарстан субъект в её составе. 68 статья Конституции РФ устанавливает гос.языком русский, предоставляя право республикам устанавливать свои гос.языки.
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  • Анонимно 29 нояб
    Никто не запрещает изучать татарский язык, ни тем, для кого он является основным, ни тем, кто просто хочет разносторонне развиваться. Кто считает для себя нужным и необходимым изучать - тот будет изучать. Но когда в программе обучения 2 часа русского языка в неделю, и учитель по русскому языку должен в эти часы уложиться со всем материалом, дети должны его понять и запомнить, затем написать ЕГЭ и поступить в ВУЗ. Скидок при поступлении в ВУЗ (по прописке) никто не даёт, так как человек, который собирается учиться в высшем учебном заведении обязан быть грамотным. Порой бывает смех сквозь слёзы, когда читаешь служебные записки , а порой и официальные письма с большим количеством элементарных ошибок. Это решение не против татарского языка, оно за повышение грамотности по русскому языку. Те кто хочет спекулировать тем, что ущемляются чьи-то права, должны сначала изучить чьи? По заявлениям родителей в школах, можно сделать вывод, что есть татары, которые не выбрали татарский как родной, и есть русские, которые записали своих детей в татарскую группу по изучению родного языка. Просто родители смогли сделать выбор каждый для своих детей.
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    Анонимно 29 нояб
    Вы знаете, в факультативном режиме, раз на то пошло, мы можем его изучать сколько угодно.
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    Анонимно 29 нояб
    Так может быть вы сначала вспомните о том, что у права татар тоже должны учитываться, а не только ваши?
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  • Анонимно 29 нояб
    Господин Нафиков, получается, для татар, по большому счёту, и не татарин, и не прокурор. Ильдус сиң, кем? Каспер?
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 29 нояб
    Нафиков: Совокупность этих нарушений не только нарушала образовательные нормативы, но и негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации.

    Жесть!! Вышинский отдыхает по уровню необъективности и клеветы (негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации) .
    Доказательства в студию!!!
    Не забудем, не простим!!
    Габдель Юссон.
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    Анонимно 30 нояб
    Громкое заявление про ложь и клевету. Представьте, переезжает из Рязани семья с детьми-учениками, к примеру средних классов школы, а тут обязательный татарский язык обучения, и отказ не принимается школой. В стране много специалистов, которые по работе своей часто вынуждены менять место жительства (военные, госслужащие и т.п.), предлагаете им нужно объезжать стороной РТ чтобы не столкнуться в вынужденным изучением, навязыванием языка, в котором у них нет необходимости? У нас в республики и так много заморочек, которых в других субъектах нет.
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  • Анонимно 29 нояб
    Разные глупости выходят в комментариях, нормальные нет.
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  • Анонимно 29 нояб
    Мне кажется, нафиков как никто другой должен знать законодательство и понимать, что государственный язык не может быть добровольным
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    Анонимно 30 нояб
    Не подменяйте понятия. Гос.язык и образование. Владение двумя гос.языками республики не является обязанностью изучать в школах оба, использовать их в работе. Достаточно одного из двух. п.2 ст.68 КРФ :
    2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
    Ответить
  • Анонимно 29 нояб
    Хоть один здравомыслящий человек наконец призвал исполнять Закон! Браво И. Нафиков!
    Ответить
  • Анонимно 29 нояб
    "Палата №6" - Антон Павлович Чехов : « Болезнь моя в том,что за 20 лет я нашел одного умного человека,да и тот сумасшедший!»
    ... «Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».
    Ответить
  • Анонимно 29 нояб
    Тяжко Ильдус! Аур хэл Ильдус! А мог стать героем татарского народа!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    наши татарочки молодцы на фотке! самые родные и красивые!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Где только был прокурор все 20 лет?! И все жалобы на навязывание языка на замечал? Равно как и деле с Татфондбанком виноватых увы нет... Вот это и есть наша реальность...
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  • Анонимно 30 нояб
    Жаль, что татарочек молодых чуть ли не в хиджабах становится все больше. Разве в татарской женской национальной одежде такое присутствовало? Помнится, что даже в деревнях был просто платок, повязанный особым образом.
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  • Анонимно 05 янв
    Нафиков молодец! красиво сказал .нечего разжигать и других подстрекать на бездумные действия! Настоящий патриот родины. Уважуха
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