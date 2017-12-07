«Глобус Татарстана»: как и когда татары осваивали территорию

Карта реколонизации края от энтузиаста Рената Темиргалеева

Фото: Корзун Андрей ( wikipedia.org ). Но фото Готторпский глобус, сконструированный по проекту Олеария

Что получится, если положить на карту имеющиеся справочные данные по истории сел и деревень Татарстана? Будет ли результат соответствовать имеющимся представлениям об этапах освоения татарами территории республики? Специалист по социально-экономической географии, кандидат географических наук Ренат Темиргалеев провел исследование, итогом которого стала карта татарских сел Татарстана по дате их основания. Результатами своей работы энтузиаст, интересующийся вопросами миграции населения и их влияния на социокультурные процессы, поделился с читателями «Реального времени».

Несколько слов о методике. В Татарстане насчитывается более 3 тысяч сельских населенных пунктов. Включить в исследование все без до одного — задача, безусловно, амбициозная, но на данном этапе маловыполнимая. Поэтому цель состояла в создании максимально репрезентативной выборки. В итоге взгляд автора остановился на электронной версии «Атласа татарских народных говоров», созданной Институтом прикладной семиотики АН РТ, Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ и Казанским федеральным университетом при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Электронная версия атласа, как говорится в его описании, построена на основе материалов печатной версии атласа 1989 года и неопубликованных материалов по подготовленному к печати третьему тому.

По всем населенным пунктам в пределах современного Татарстана, указанным в атласе, нужно было найти даты их основания или первого упоминания. Такие данные были взяты из справочника «Населенные пункты Республики Татарстан» Института Татарской энциклопедии АН РТ». Разумеется, точная дата основания была указана далеко не для всех сел, вошедших в выборку. Более того, даты с точностью до года были скорее исключением, в большинстве случаев указывался временной промежуток: «основано во второй половине XVII века», «основано в 1730-е гг.» и т. п.

Автор сгруппировал все села, вошедшие в выборку, во временные интервалы по 25 лет (1700—1724, 1725—1749, 1750—1774 и т. д.). Если период основания был известен с малой точностью (например, «основано в XVIII веке»), населенный пункт исключался из исследования. Данный принцип вкупе с отсеиванием сел, для которых дата основания не была указана вовсе, оставил из 278 сел первоначальной выборки 231. Список всех рассмотренных населенных пунктов с датами основания или первого упоминания и отнесением к тому или иному временному периоду дается в приложении.

Красные цвета на карте маркируют наиболее древние из вошедших в исследование поселения, основанные до взятия Казани в 1552 году, синие — наиболее молодые, основанные после 1800 года. В итоге получилась наглядная и весьма интересная картина: самые древние села и деревни, основанные еще в период Казанского ханства, расположены преимущественно в Заказанье и на правобережье Волги.



Это хорошо коррелирует с историческими источниками, согласно которым лесостепное Закамье после серии опустошительных набегов в конце XIV века практически обезлюдело. Татарское население вплоть до начала XVIII века было сосредоточено в основном в Заказанье (Предкамье) и частично в Предволжье (Горная сторона).

В середине XVII века осторожно начинает осваиваться (преимущественно татарами-мишарями с правого берега Волги) западное Закамье, а восточное Закамье (казанскими татарами и татарами-мишарями) еще позже — с конца XVII — начала XVIII века.

Публикация карты в «Фейсбуке» получила по большей части позитивные отклики, но прозвучали и скептические высказывания вроде «наше село основано очень давно, но вообще не показано на карте». Разумеется, в Закамье всегда присутствовало татарское население или его предковые группы, о чем писали многие исследователи истории и демографии татар, такие как Д.М. Исхаков. Разумеется, в Закамье и в других частях современного Татарстана есть и гораздо более древние села и поселения, восходящие к эпохе Золотой Орды или Волжской Булгарии. Разумеется, первое упоминание в источниках не тождественно реальному сроку основания.

Автор исследования — географ, а не историк, этнограф или археолог, поэтому не делает никаких выводов исторического характера. Фото vk.com

Но все же, несмотря на все эти «подводные камни», полученная карта красноречиво показывает основные тенденции. Любые правила подразумевают исключения, но данная карта — именно о правилах. Она показывает, в каких районах в те или иные периоды истории концентрировались основные массы татарского населения и откуда они начинали колонизацию (учитывая исторические данные, правильнее сказать — реколонизацию) других районов. Татары, чуваши, мордва мокша и эрзя, русские, удмурты, украинцы и представители многих других народов в XVIII веке, спасаясь от малоземелья, налогового гнета, христианизации и под воздействием других факторов массово осваивают лесостепное Заволжье. Стоит ли говорить, что освоение этого края — своего рода российского «фронтира», в который входит и татарстанское Закамье — было под силу лишь самым стойким, упорным и смелым? Заказанье и Горная сторона — колыбель современных казанских татар, Закамье — край свободных людей. Единство — в разнообразии. Не стоит в погоне за «древностью» поселений отказываться от признания факта культурного многообразия регионов внутри самого Татарстана, которое редко можно встретить где-то еще и которое составляет его силу.

Автор исследования — географ, кандидат географических наук, а не историк, этнограф или археолог, поэтому не делает никаких выводов исторического характера. Пусть эта карта станет попыткой взглянуть на имеющиеся к настоящему времени в нашем распоряжении данные под новым углом.