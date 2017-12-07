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«Глобус Татарстана»: как и когда татары осваивали территорию

07:00, 07.12.2017 49

Карта реколонизации края от энтузиаста Рената Темиргалеева

«Глобус Татарстана»: как и когда татары осваивали территорию Фото: Корзун Андрей (wikipedia.org). Но фото Готторпский глобус, сконструированный по проекту Олеария

Что получится, если положить на карту имеющиеся справочные данные по истории сел и деревень Татарстана? Будет ли результат соответствовать имеющимся представлениям об этапах освоения татарами территории республики? Специалист по социально-экономической географии, кандидат географических наук Ренат Темиргалеев провел исследование, итогом которого стала карта татарских сел Татарстана по дате их основания. Результатами своей работы энтузиаст, интересующийся вопросами миграции населения и их влияния на социокультурные процессы, поделился с читателями «Реального времени».

Несколько слов о методике. В Татарстане насчитывается более 3 тысяч сельских населенных пунктов. Включить в исследование все без до одного — задача, безусловно, амбициозная, но на данном этапе маловыполнимая. Поэтому цель состояла в создании максимально репрезентативной выборки. В итоге взгляд автора остановился на электронной версии «Атласа татарских народных говоров», созданной Институтом прикладной семиотики АН РТ, Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ и Казанским федеральным университетом при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Электронная версия атласа, как говорится в его описании, построена на основе материалов печатной версии атласа 1989 года и неопубликованных материалов по подготовленному к печати третьему тому.

По всем населенным пунктам в пределах современного Татарстана, указанным в атласе, нужно было найти даты их основания или первого упоминания. Такие данные были взяты из справочника «Населенные пункты Республики Татарстан» Института Татарской энциклопедии АН РТ». Разумеется, точная дата основания была указана далеко не для всех сел, вошедших в выборку. Более того, даты с точностью до года были скорее исключением, в большинстве случаев указывался временной промежуток: «основано во второй половине XVII века», «основано в 1730-е гг.» и т. п.

Автор сгруппировал все села, вошедшие в выборку, во временные интервалы по 25 лет (1700—1724, 1725—1749, 1750—1774 и т. д.). Если период основания был известен с малой точностью (например, «основано в XVIII веке»), населенный пункт исключался из исследования. Данный принцип вкупе с отсеиванием сел, для которых дата основания не была указана вовсе, оставил из 278 сел первоначальной выборки 231. Список всех рассмотренных населенных пунктов с датами основания или первого упоминания и отнесением к тому или иному временному периоду дается в приложении.

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Красные цвета на карте маркируют наиболее древние из вошедших в исследование поселения, основанные до взятия Казани в 1552 году, синие — наиболее молодые, основанные после 1800 года. В итоге получилась наглядная и весьма интересная картина: самые древние села и деревни, основанные еще в период Казанского ханства, расположены преимущественно в Заказанье и на правобережье Волги.

Это хорошо коррелирует с историческими источниками, согласно которым лесостепное Закамье после серии опустошительных набегов в конце XIV века практически обезлюдело. Татарское население вплоть до начала XVIII века было сосредоточено в основном в Заказанье (Предкамье) и частично в Предволжье (Горная сторона).

В середине XVII века осторожно начинает осваиваться (преимущественно татарами-мишарями с правого берега Волги) западное Закамье, а восточное Закамье (казанскими татарами и татарами-мишарями) еще позже — с конца XVII — начала XVIII века.

Публикация карты в «Фейсбуке» получила по большей части позитивные отклики, но прозвучали и скептические высказывания вроде «наше село основано очень давно, но вообще не показано на карте». Разумеется, в Закамье всегда присутствовало татарское население или его предковые группы, о чем писали многие исследователи истории и демографии татар, такие как Д.М. Исхаков. Разумеется, в Закамье и в других частях современного Татарстана есть и гораздо более древние села и поселения, восходящие к эпохе Золотой Орды или Волжской Булгарии. Разумеется, первое упоминание в источниках не тождественно реальному сроку основания.

Автор исследования — географ, а не историк, этнограф или археолог, поэтому не делает никаких выводов исторического характера. Фото vk.com

Но все же, несмотря на все эти «подводные камни», полученная карта красноречиво показывает основные тенденции. Любые правила подразумевают исключения, но данная карта — именно о правилах. Она показывает, в каких районах в те или иные периоды истории концентрировались основные массы татарского населения и откуда они начинали колонизацию (учитывая исторические данные, правильнее сказать — реколонизацию) других районов. Татары, чуваши, мордва мокша и эрзя, русские, удмурты, украинцы и представители многих других народов в XVIII веке, спасаясь от малоземелья, налогового гнета, христианизации и под воздействием других факторов массово осваивают лесостепное Заволжье. Стоит ли говорить, что освоение этого края — своего рода российского «фронтира», в который входит и татарстанское Закамье — было под силу лишь самым стойким, упорным и смелым? Заказанье и Горная сторона — колыбель современных казанских татар, Закамье — край свободных людей. Единство — в разнообразии. Не стоит в погоне за «древностью» поселений отказываться от признания факта культурного многообразия регионов внутри самого Татарстана, которое редко можно встретить где-то еще и которое составляет его силу.

Автор исследования — географ, кандидат географических наук, а не историк, этнограф или археолог, поэтому не делает никаких выводов исторического характера. Пусть эта карта станет попыткой взглянуть на имеющиеся к настоящему времени в нашем распоряжении данные под новым углом.

Ренат Темиргалеев
ОбществоИсторияКультура
комментарии 49

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    не мешало бы Ренату вначале посоветоваться со специалистами. да, его карта уже обсуждалась на фейсбуке - было много критики.
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    Анонимно 07 дек
    Ссылку можно мне?
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  • Анонимно 07 дек
    интересная статья! но не надо ограничиваться только Татарстаном, ведь исконные территории Татарского народа намного больше это и Саратов и Тюмень и часть Урала, часть Сибири и так далее
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  • Анонимно 07 дек
    Молодец парень! Хорошая идея и работа! Но, проблема с литературой на которую он опирался. Словарь говоров, справочник ИТЭ - это по большей части недостоверные и фантазийные вещи. Они не опираются на документальную базу. Можно сказать, что автор даже преувеличил количество древних татарских сел. Их было значительно меньше.
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  • Анонимно 07 дек
    Интересно - и в первую очередь интересно свободой научного творчества.
    Взял самостоятельно тему, вопрос и изучил, разработал тоже самостоятельно.

    Такого в российской науке уже давным-давно не было.
    Даже темы магистерских диссертаций утверждаются в трех местах, включая "ученые" советы.
    О кандидатских и тем более докторских диссертациях даже говорить стыдно..., как "выбираются" темы - главное защититься в срок.

    Что касается выводов, то они давно известны.

    Закамье ещё в конце 14 века подверглось 2-м опустошительным карательным операциям ТАТАРИНА Тамерлана, в результате которых процветающая Золотая Орда была разорвана сепаратистами на множество нежизнеспособных частей.

    ВСЁ население Закамья ТАТАРИН Тамерлан вырезал - Закамье обезлюдело на 3 века.
    Первые массовые поселенцы в Закамье появились только после 1552 года и это были русские крестьяне.
    И только спустя столетия и татарские крестьяне стали массово селиться на этих землях.

    Вряд ли уважаемый автор статьи не то что защитит диссертацию на эту тему - даже научную статью в "научном" журнале ему не удастся опубликовать.
    Больно уж полученные выводы расходятся со взглядами "научной исторической элиты".

    Желаю уважаемому автору сохранить дух научной свободы, но быть готовым при этом к "научной" травле, которая судя по всему уже началась.

    Свободных ученых "научное сообщество" всегда травило - от Коперника, Галилея, Бруно до Лобачевского, Вавилова и Перельмана.

    Не в обиду "научному сообщества"будет сказано - в этом его "охранительная" функция....

    Но если "охранительная" функция "научного сообщества" становится преобладающей, то наука умирает, как это произошло с советской и российской наукой...

    Удачи, Ренат.
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    Анонимно 07 дек
    Травить свободного ученого "научное сообщество" будет, если свободный ученый будет продолжать свои исследования и будет пытаться их опубликовать.

    Если же свободный ученый испугается, сдастся и прекратит свои свободные исследования, то "научное сообщество" сделает вид, что ничего интересного в научном мире не произошло и просто "замолчит" результаты исследований свободного ученого.

    Классика жанра - особенно советской и российской науки.
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    Анонимно 07 дек
    эта публикация не внесла в науку ничего нового. все данные автора вторичны, о чем он сам пишет.
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    Александр Захаров 08 дек
    Присоединяюсь!
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  • Анонимно 07 дек
    Ещё более интереснее было бы, если бы увязать с ордынскими походами. Понятно, что до 1552 года здесь уже были татарские селения. А что, где было до этого? Ведь ордынцы, пустившись в несколько походов, фактически не узнали и с удовольствием пограбили своих родственников- волжских булгар, всего несколько столетий до этого добравшихся до этих краев..
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    Анонимно 08 дек
    Булгары не были родственниками монголам..и у Булгар не было веры ислам как и у монгол..нашли родственников..хорошо они сидели и долго на шее..перемешали кровь..через монгол мы все родня..Улус Джучи был..
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    Анонимно 08 дек
    коменты отправляете только не показываете..не все нравятся?
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  • Анонимно 07 дек
    Нельзя ограничиваться только РТ-будет какая то недоделанная карта.
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  • Анонимно 07 дек
    Не верю, что мишары в Буинске и в Дрожжаное недавно обосновались
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  • Анонимно 07 дек
    Задумка неплохая, но не стоит опираться в работе на справочник "Населенные пункты РТ" 1997 г. В свое время он издавался как подготовительные материалы к "Татарскому энциклопедическому словарю" 1999 г. и в источниковом плане был очень сырой. Более достоверные сведения о времени основания сел и деревень РТ содержатся в 6-томной Татарской энциклопедии. Но и она не эталон, т.к. время идет и многие даты, приведенные в ней, уже скорректированы.
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  • Анонимно 07 дек
    Казан, Арча, ин борынгы икэнен белэ идек инде
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  • Анонимно 07 дек
    А он молодец в отличии от многих комментаторов здесь. Он чем то занимается и старается
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  • Анонимно 07 дек
    Очень многих на татарские земли завезли в 70-е прошлого века на всесоюзные стройки
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    Анонимно 08 дек
    какие это татарские земли?..клочок Булгар ваш..
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    Анонимно 08 дек
    земли эти не только татар..
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Только
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  • Анонимно 07 дек
    Вот и "молодец" наш Ренат!
    Он ограничил наше пребывание на наших землях 17 веком!
    И все это - только по источникам, которые СОХРАНИЛИСЬ!
    А как быть с остатками бывших городищ, селищ, которые тянутся от реки Суры до Восточной Сибири? И которым тысячи лет? И не только до Восточной Сибири. Вся степная южная часть России пестрит татарскими топонимами, их огромное количество даже в самом центре России. Только в Московской области таковых около 2-х сотен. Да и вся Сибирь, если посмотреть тамошние топонимы - татарская!
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    Анонимно 07 дек
    Русские это земли, русские.

    Русские восстановили величие Золотой Орды и Монгольской империи, которые разрушили татары.
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    Анонимно 08 дек
    Ага, мы помним этих комсомольцев из средней полосы 70-х годов. Теперь их дети говорят- наша земля
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Может, и Чёрное море выкопали вы?
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    Анонимно 18 дек
    Нет, не мы точно
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  • Анонимно 08 дек
    Всё таки нужно полагать , что город Казань (где то после 737г.) был построен хазарами для защиты от венгров, столица Хазарии Итиль располагался в дельте Волги, и нужно предполагать, что город Булгар был построен позднее Казани после того . как венгры подпали под зависимость хазар и булгары были переселены хазарским каганом в верховья реки Итиль, как тогда называли Волгу! Если считать г.Биляр более ранним, чем Казань. городом , то надо думать, что это был венгерский город и его жители были изначально мадьярами и это были протобашкиры, потом смешавшиеся с булгарами и это видимо так и было!?
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    Анонимно 08 дек
    ... столица Улуса Джучи располагалась на волжской протоке Ахтубе невдали от руин хазарского Итиля. Потом , столицей , уже казанских татар, стала Казань.Судя по всему хазары , это и есть татары! Они возвращались туда , откуда вынужденно удалились!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    07 дек Он ограничил наше пребывание на наших землях 17 веком!
    А как же Северный Ледовитый Океан, который назывался Татарским Океаном?! Тундра, татарское слово "замерзать"!Столица Улуса Джучи расположилась недалеко от развалин бывшей столицы Хазарии , потом, столица казанских татар расположился в городе Казань , построенном хазарами! Это говорит о том, что они возвратились туда, откуда и ушли , уходили туда, где все было их и родственных им народов!
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    Анонимно 09 дек
    Татарский океан? Вы бредите?)))
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  • Анонимно 08 дек
    В Татарстане нет ни миллиметра не татарской земли
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    Анонимно 08 дек
    Какие жадные ни миллиметра ни хотят уступить другим народам.
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    Александр Захаров 08 дек
    Челны - это слово русских казаков. С таким названием и город и села. казаки селились там, где им понравилось и мсллиметров у тебя не спрашивали. В администрациях висят доски почета с героями. Большинство из казаков Земля принадлежит тем, кто её защищал, не щадя живота своего. Именно по этому и татары полноправные хозяева своей земли, как и другие народы, населяющие Татарстан. А не олигархи, правдой или неправдой оформившин землю в собственность.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Никаких Челнов нет и никогда не существовало. Есть татарский город Яр Чаллы
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  • Анонимно 08 дек
    15:45
    Какие жадные ни миллиметра ни хотят уступить другим народам.
    Смысл предложения не в жадности! Например, имеется дом, а в нём много квартир , приватизированных жильцами -семьями.Говорят :"Наш дом , моя квартира!" Но, это так, утрировано, более обширно и Татарстан , это наш ,интернациональный дом, то есть всех, но есть и значение национальной квартиры, так и везде , по стране!
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  • Анонимно 09 дек
    Накинулись на парня. Комментаторы, вас - татаров - хлебом не корми, дай себя хвалить.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    09:19
    Татарский океан? Вы бредите?)))

    в средние века Северный Ледовитый океан на европейских картах и глобусах называется Татарским океаном или морем.
    Чтобы, что то узнать , надо этого желать и держать в памяти , а тут , как в Коране:Сура 2. Корова, 20-й аят.

    Готова молния отнять их зрения [они чуть не слепнут от ее яркого блеска]; как только она [молния] осветит для них, они идут [продвигаются] при ней [при свете ... Но стоит молнии погаснуть, как он останавливается и прекращает путь.
    Поэтому , обижаться не стоит ,не таким у которых судьба такая, не тем , которые стараются их вразумить , а это невозможно, Программа такая и , если не понять , это, то самим можно "ослепнуть"!
    «Каждый ребёнок рождается с присущим ему качеством быть мусульманином (фитра), но потом родители делают его иудеем, христианином или язычником» (Бухари). ...
    Нужно добавить ещё и ...атеистом!
    Но дело , конечно же не в этом , и фанатичные мусульмане или называющие себя мусульманами превращаются в заблудших, сложнее, нужны знания плюс к тому!
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    11:56
    Никаких Челнов нет и никогда не существовало. Есть татарский город Яр Чаллы
    Правильный перевод на русский должен звучать , как "Пристань".
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Ничего русского в Татарстане никогда не было
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  • Анонимно 10 дек
    Александр Захаров 08 дек
    Челны - это слово русских казаков.
    Яр Чаллы Состоит из двух слов ! Яр-берег,сал-плот, Второе слово тептярско-татарского происхождения (тептяри , изначально булгары) Короче , должно представлять собою пристань!
    "Русские" казаки?!Основу казаков составляли татары, Большинством ,христиане -несторианцы Золотой Орды, варследствии они начали называть себя новым именем , "нагайбаки", осталось из совсем мало , порядка несколько тысяч , обрусели! До 1784 года активно поднимали восстания против царской власти, потом при наделении их признании особого воинского статуса , наоборот верно служили правительству , те же восстания помогали подавлять.На данной территории, кроме них в казачестве пребывали и татары мишары-мусульмане .Сами по себе казаки интернациональны , набирали многих .Например, казаки Запорожской Сечи, изначально , это татары-булгары, переселённые Батыем для защиты юго-западных рубежей Золотой Орды.А их герб так и называется "казак", трезубец, родовой знак основного главного племени Дуло, образующего булгарский народ.Слова Крым ,Украина возникли, как раз в то время,означали крепость, край!
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  • Анонимно 11 дек
    Армяне в Казанском ханстве

    Казанское ханство в силу своей территории (располагалось в Среднем Поволжье) и истории являлось изначально полиэтническим государством. Это средневековое государство, просуществовавшего в течение века (с середины XV до середины XVI века), населяли как тюркские (татары, чуваши, башкиры, ногаи), так и финно-угорские (мордва, марийцы, удмурты) народы. Исследователи не раз обращались к истории самого Казанского ханства, рассматривая его с различных сторон, будь то с социально-экономической, политической, военной и др., так и вниманием не было обделена этническая история этого многонационального государства [1]. Хотелось бы остановиться на малоизученном аспекте этноистории средневековой Казани, как истории армянской общины Среднего Поволжья, чему крайне мало уделяют внимание (во многом по причине скудости источников) медиевисты.

    Существование армянской общины в Казанском ханстве можно объяснить активной торговой деятельностью армян. Казанское ханство в этом отношении представляло удачной областью для средневекового бизнеса: государство находилось на пересечении крупнейших торговых путей, в особенности волжского, и являлось своего рода перекрестком, соединяющим Восток с Западом, так и Запад с Востоком. Торговля была той сферой, где национальные и религиозные границы стираются, что позволяло лучшему взаимопроникновению различных по происхождению культур, способствуя их обогащению.

    Поселения армян на территории Среднего Поволжья появились задолго до возникновения Казанского ханства. В доказательство ранней истории армянского проникновения в исследуемый регион можно привести данные вещественных источников.

    Еще по выписи 1712 года можно узнать, что около так называемой Греческой палаты в Болгаре (столица Волжской Булгарии – средневекового государства, существовавшего в IX-XIII вв. на территории современной Республики Татарстан. – Р.С.) «много есть кладбищные армянские письма» [2], т.е. были обнаружены могильные эпитафии (их насчитали в количестве четырех штук), которые относились к XIV веку, т.е. эпохе Золотой Орды.

    Есть и более ранний источник, дающий информацию о существовании армян в Волжской Булгарии.

    Летом 1882 года в Болгаре были обнаружены одним крестьянином два могильных камня с армянскими надписями вблизи так называемой Греческой Палаты [3]. В ходе археологических раскопок были обнаружены могилы, в одной из которых был обнаружен скелет мужчины, под другим – женщины. Находки датируются 1121 годом, т.е. периодом расцвета Волжской Булгарии.
    ...Письмо армянское: болоргир — «круглое» письмо с использованием круглых прописных букв и наклонных строчных букв,
    Болоргир?!
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  • Анонимно 12 дек
    Эпиграфические памятники свидетельствуют[2] также о том, что в XII—XIII веках на территории Армении жили кыпчаки, которые приняли веру Армянской апостольской церкви. Один из сохранившихся монастырей комплекса Арич в Артикском районе Ширакской области Армении, построенный на рубеже XII—XIII веков, носит название Хпчахаванк (из арм. хпчах “кыпчак" + ванк “монастырь")[3] (Ղփչաղավանք).Письмо армянское: болоргир — «круглое» письмо с использованием круглых прописных букв и наклонных строчных букв, выполненных прямыми горизонтальными и вертикальными элементами; и преимущественно нотргир — наклонное скорописное письмо с использованием закругленных элементов.
    Молитва «Отче наш» на армяно-кыпчакском языке[1]
    Atamïz bizim ki köktäsen,
    Ari bolsun atïŋ seniŋ,
    Kelsin χanlïχïŋ seniŋ,
    Bolsun erkiŋ seniŋ nečik köktä alay yerdä,
    Ötmäkimizni bizim kündälik ber bizgä bügün,
    Bošat bizgä borčumuznu bizim,
    Nečik ki biz bošatïrbiz bizim borčlularïmïzga,
    Bermägin bizni sïnamaχlïχka,
    Yoχsa χutχar bizni yamandan,
    Zerä seniŋdir χanlïχ da χuvat,
    Da saŋa haybat meŋilik.
    Amen.
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  • Анонимно 12 дек
    . Кыпчаки, пришедшие с родины всех тюрков — с западных склонов Алтая — объединили под своей властью карлуков, кыргызов, кимаков. Все они получили этноним своих новых хозяев. В XI-м веке Кыпчаки постепенно продвигаются к Сырдарьи, где кочуют огузы. Спасаясь от воинственных кыпчаков, они переселяются в степи Северного Причерноморья. Практически вся территория современного Казахстана становится областью владений кыпчаков, которая получает название Кыпчакская Степь (Дешт-и-Кипчак).

    Кыпчаки стали переселяться на Запад, практически по той же причине, что и когда-то хунны, которые стали терпеть поражения от китайцев и сяньбийцев только по той причине, что в восточной степи началась страшная засуха, нарушившая благоприятное развитие державы Хунну, созданной великим шаньюем Модэ. Переселение в западные степи оказалось не таким уж и лёгким, так как постоянно происходили стычки с огузами и печенегами (канглами). Однако, благоприятно на переселение кипчаков влияло тот факт, что Хазарского каганата, как такового, уже не существовало, ибо до этого, повышение уровня Каспия затопило многие поселения хазар, селившихся на берегах Каспийского моря, что явно потрепало их экономику. Концом этого государства служило поражение от конницы князя Святослава Игоревича. Кыпчаки перешли Волгу и продвинулись до устьев Дуная. Именно в это время у кыпчаков появились такие этнонимы, как куманы и половцы. Куманами их назвали византийцы. А половцами, кыпчаки стали называться на Руси.
    ..................................................................................................................................................Но куда делись хазары?! Не могли же они утонуть со своими городами и это было довольно большое по территории государство?! Жили в горах Алтая кыпчаки и какая может быть засуха в горах и если они кочевали , то почему они могли пребывать постоянно на Алтае?! И как они могли быстро сблизиться с армянами и даже перенять их веру, значит существовал длительный опыт общения.Если бы они были воинственными кочевниками, а потом ставшие внезапно татаро-монголами и сразу в 12 веке построившими монастырь , этого не может быть логически.Зачем кочевникам контакты с армянами , когда они в зените могущества и "нахрен" им тогда торговля с порабощёнными народами, они и так могли всё взять и тем более копировать их веру, если они такие всесильные .под них должны были бы подстраиваться! Всё сложнее, чем кажется, получается , что хазарам пришлось по многим обстоятельствам покинуть свои города и переместиться в безопасные для них места, а потом последовало возвращение , но уже в другой ипостаси, тогда хазары растворившись , условно среди множества родственных племён, главным образом переместились в Волжскую Булгарию и существуя отдельно , как кыачаки повели борьбу за восстановление своего государства, а тогда понятно, они не могли представлять никакой опасности для армян, наоборот, были и остались дружественным народом! В по армянским кыпчакам можно судить , какой же язык тогда был у булгар!
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  • Анонимно 12 дек
    Хазарами в своё время было покорено венгерское государство.В IX веке большинство венгров переселились на Дунай. Но нужно полагать не все.исторический Башкортостан в средневековых венгерских источниках упоминается как Magna Hungaria, «Великая Венгрия», под которой подразумевалась легендарная прародина венгров. Но венгры не одни покинули Башкортостан. По невыясненным еще причинам вместе с ними покинула свою родину и какая-то часть башкир.Часть и наверняка немалая осталась на родине.У них существовало девять городов и скорее всего город "Биляр", их город и нужно полагать , как наиболее организованные венгры влившись в булгар стали занимать в этом государстве лидирующее положение, отсюда и Герб Волжской Булгарии, теперь Татарстана,барс (ирбс, ир-бесэй) .Имея длительный опыт собственного независимого государства . булгаро-венгры не пожелали восстановления единства с татарскими завоевателями, поэтому с ними произошло столкновение, в то же время хазаро-булгары (герб Казани, дракон , город построен хазарами0 присоединились большей частью к татарам. Батый преследовал венров и в Европе , они оказались главной его целью!Первое вторжение было частью Западного похода монголов. Занимающая территорию Венгрии среднедунайская низменность является органичным продолжением южнорусских степей и ещё задолго до монголов привлекала внимание различных кочевых народов (гунны, авары, венгры), желающих обосноваться в непосредственной близости от европейских государств с оседлым населением. Именно в этот регион (огибая Карпаты через Валахию или форсируя их через различные горные перевалы) и был направлен основной удар монгольских войск.

    Примечательно в свете отношений Даниила с Белой IV выглядит совет взятого в плен монголами киевского тысяцкого Дмитра Батыю:
    « Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля та сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою». Про то говорил ему, поскольку видел землю Русскую, гибнущую от нечестивого. »

    Планы покорения Венгрии существовали у Батыя с самого начала западного похода. Ещё во время кампании 1236 г. Батый направил Беле IV послание, в котором предлагал венгерскому королю покориться и сетовал что вынужден уже «в тридцатый раз» отправлять к нему послов и до сих пор не получил ответа[1]. В том же письме Батый предлагал Беле IV изгнать со своих земель разбитых татарами половцев (просто так венгры не допустили бы в свои земли чуждый народ, значит их считали своими!) которых король незадолго перед этим принял под своё покровительство. Половцами нужно видимо считать народы , лишившихся собственных государственных образований! Общее название !
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  • Анонимно 12 дек


    И поехал Илья к Киеву.

    Ехал он дорогой прямоезжей мимо города Чернигова.

    Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гамКак подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гам: обложили город татар тысячи. От пыли, от пару лошадиного над землею мгла стоит, не видно на небе красного солнышка. Не проскочить меж татар серому заюшке, не пролететь над ратью ясному соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор, плачут, молятся, смерти дожидаются; подступили к Чернигову три царевича, с каждым силы сорок тысячей.

    Разгорелось у Ильи сердце. Осадил он Бурушку, вырвал из земли зеленый дуб, с каменьями да с кореньями, ухватил за вершину, да на татар бросился. Стал он дубом помахивать, стал конем врагов потаптывать. Где махнет - там станет улица, отмахнется - переулочек. Доскакал Илья до трех царевичей, ухватил их за желтые кудри и говорит им такие слова:

    - Эх вы, татары-царевичи!
    ...Ешё есть былина ,где описывается битва со Смеем Тугариным.Тугарин и тугар-лучник.)
    Илья Муромец— историческое лицо, жившее около 1188Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры. Русское воинство считает святого богатыря своим покровителем.
    Из вышеизложенного можно сделать вывод, что татары и половцы, кипчаки . одни и те же народы.К тому же и народы , лишившиеся своих государств могли какое то время так называться, в основном они были родственными племенами .Становится понятно, откуда было так много татарских государственных образований или по другому орд.Половцы в момент войны объявляли себя татарами , а после объединения их Чингис ханом и в мирное время .Хотя могли отличаться и по культуре и языку! Даже по вере!
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  • Анонимно 13 дек
    Первая встреча с татарами произошла в битве на р. Калке, как упоминается в исторических хрониках. До того они , как бы не были известны!? А здесь цеоых три "желтокудрых" (раньше писали златокудрых)царевича со своими войсками.Наверное под словом златокудрые имеется ввиду "Золотой род" Чингис хана, но это наверняка не он имеется ввиду, значит такое определение Центра было и до него, центральный оперативный штаб всех тюрко-татар(кыпчаков-половцев) ?!А ведь Илья Муромец жил и помер задолго до так называемого "нашествия".Можно по разному интерпретировать , типа былины и может не совсем так . может и вообще не так, но многие исторические выкладки изложены именно по таким легендам и былинам! Значит было! И зачем златокудрых исправлять на желтокудрые, вроде и похожие, ан нет, резко история в другом свете предстаёт!
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  • Анонимно 13 дек
    «Термин татары - не научный термин, он основан на историческом недоразумении.»
    Представляемой мною нации «татары» не что иное, как историческая ошибка.»
    Садри Максуди (1878-1957), юрист, государственно-политический деятель.

    По историческим данным все синие точки это башкирская территория! Смотрите видео Башкиры или башкирцы-народ тюркского племени, там называют границы башкирских земель по рекам.
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  • Анонимно 13 дек
    Тогда эти люди , называемые вами башкирами разговаривали на тюрко-татарском пусть даже с разным диалектом , но так принято называть их речь, потом появился литературный татарский язык, уже близкий к современному. А вот их племена и племенные союзы назывались по разному, но термин "татары" существовал, недоразумение это или нет, это уж можно спорить, но он был , к тому же распространялся и на те племена , о которых вы упоминаете , как башкирские, это вы их сейчас определили так , они в то время не могли этого определения предвидеть и может им было всё равно, какие термины в отношении их могли придумать потом , а они были теми , кем они были , у них даже тогда фамилий то не было, какие там национальности?!)))
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  • Анонимно 13 дек
    Если по этим обозначенно выделенным землям говорить , что они башкирские. можно признать таковыми , если иметь ввиду, что они входили в состав Великой Венгрии , но они до них тоже были , чьими то , правда с размытыми границами, то есть .как бы ничьими , а где теперь венгры, они за Дунаем, те земли были протобашкир, но отношение к ним современных башкир условное, может эти башкиры к ним отношение имеют только по своему названию. а не по существу происхождения, что доказать довольно сложно и невозможно, а условное название возникло только в 1926 году, во время переписи, по землям , до того, как определяли республики при их создании ! Племён, определяемых, как башкирские насчитали семь, возможно их было больше и они не только сотрудничали между собой, но и воевали , возможно они пришлые , а не аборигены своих мест, если взять самое большое племя кыпчаков , они те же, что и татары по происхождению, остальные , по собственному определению, тоже условно , также , как и башкиры, так и татары условный отсчёт ведут от кого либо , но предки многих из них как раз могут оказаться из тех самых протобашкир и живут они на тех самых землях, скажем временно "оккупированных" тогда венграми, а потом также хазарами, булгарами.Так, чьи же эти земли и кто вы сами есть?! И какая разница между татарами и башкирами, вот уж на кладбище у вас точно ваша общая земля, никуда от этого не деться! Что было раньше быльём поросло, а что сейчас и , что потом от вас зависит, от вашей дружбы, если ни сказать, что было и есть, братства!
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  • Анонимно 13 дек
    Представляемой мною нации «татары» не что иное, как историческая ошибка.»
    Садри Максуди (1878-1957), юрист, государственно-политический деятель.
    кто он был по месту и назначению , это оправдание и желание
    Судя , кто он был по месту и назначению, не умаляя его заслуг, это оправдание и желание дистанцироваться , сказать больше ,унижение! С таким же успехом можно было выразиться и в адрес других народов!
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