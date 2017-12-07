«Глобус Татарстана»: как и когда татары осваивали территорию
Карта реколонизации края от энтузиаста Рената Темиргалеева
Что получится, если положить на карту имеющиеся справочные данные по истории сел и деревень Татарстана? Будет ли результат соответствовать имеющимся представлениям об этапах освоения татарами территории республики? Специалист по социально-экономической географии, кандидат географических наук Ренат Темиргалеев провел исследование, итогом которого стала карта татарских сел Татарстана по дате их основания. Результатами своей работы энтузиаст, интересующийся вопросами миграции населения и их влияния на социокультурные процессы, поделился с читателями «Реального времени».
Несколько слов о методике. В Татарстане насчитывается более 3 тысяч сельских населенных пунктов. Включить в исследование все без до одного — задача, безусловно, амбициозная, но на данном этапе маловыполнимая. Поэтому цель состояла в создании максимально репрезентативной выборки. В итоге взгляд автора остановился на электронной версии «Атласа татарских народных говоров», созданной Институтом прикладной семиотики АН РТ, Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ и Казанским федеральным университетом при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Электронная версия атласа, как говорится в его описании, построена на основе материалов печатной версии атласа 1989 года и неопубликованных материалов по подготовленному к печати третьему тому.
По всем населенным пунктам в пределах современного Татарстана, указанным в атласе, нужно было найти даты их основания или первого упоминания. Такие данные были взяты из справочника «Населенные пункты Республики Татарстан» Института Татарской энциклопедии АН РТ». Разумеется, точная дата основания была указана далеко не для всех сел, вошедших в выборку. Более того, даты с точностью до года были скорее исключением, в большинстве случаев указывался временной промежуток: «основано во второй половине XVII века», «основано в 1730-е гг.» и т. п.
Автор сгруппировал все села, вошедшие в выборку, во временные интервалы по 25 лет (1700—1724, 1725—1749, 1750—1774 и т. д.). Если период основания был известен с малой точностью (например, «основано в XVIII веке»), населенный пункт исключался из исследования. Данный принцип вкупе с отсеиванием сел, для которых дата основания не была указана вовсе, оставил из 278 сел первоначальной выборки 231. Список всех рассмотренных населенных пунктов с датами основания или первого упоминания и отнесением к тому или иному временному периоду дается в приложении.
Красные цвета на карте маркируют наиболее древние из вошедших в исследование поселения, основанные до взятия Казани в 1552 году, синие — наиболее молодые, основанные после 1800 года. В итоге получилась наглядная и весьма интересная картина: самые древние села и деревни, основанные еще в период Казанского ханства, расположены преимущественно в Заказанье и на правобережье Волги.
Это хорошо коррелирует с историческими источниками, согласно которым лесостепное Закамье после серии опустошительных набегов в конце XIV века практически обезлюдело. Татарское население вплоть до начала XVIII века было сосредоточено в основном в Заказанье (Предкамье) и частично в Предволжье (Горная сторона).
В середине XVII века осторожно начинает осваиваться (преимущественно татарами-мишарями с правого берега Волги) западное Закамье, а восточное Закамье (казанскими татарами и татарами-мишарями) еще позже — с конца XVII — начала XVIII века.
Публикация карты в «Фейсбуке» получила по большей части позитивные отклики, но прозвучали и скептические высказывания вроде «наше село основано очень давно, но вообще не показано на карте». Разумеется, в Закамье всегда присутствовало татарское население или его предковые группы, о чем писали многие исследователи истории и демографии татар, такие как Д.М. Исхаков. Разумеется, в Закамье и в других частях современного Татарстана есть и гораздо более древние села и поселения, восходящие к эпохе Золотой Орды или Волжской Булгарии. Разумеется, первое упоминание в источниках не тождественно реальному сроку основания.
Но все же, несмотря на все эти «подводные камни», полученная карта красноречиво показывает основные тенденции. Любые правила подразумевают исключения, но данная карта — именно о правилах. Она показывает, в каких районах в те или иные периоды истории концентрировались основные массы татарского населения и откуда они начинали колонизацию (учитывая исторические данные, правильнее сказать — реколонизацию) других районов. Татары, чуваши, мордва мокша и эрзя, русские, удмурты, украинцы и представители многих других народов в XVIII веке, спасаясь от малоземелья, налогового гнета, христианизации и под воздействием других факторов массово осваивают лесостепное Заволжье. Стоит ли говорить, что освоение этого края — своего рода российского «фронтира», в который входит и татарстанское Закамье — было под силу лишь самым стойким, упорным и смелым? Заказанье и Горная сторона — колыбель современных казанских татар, Закамье — край свободных людей. Единство — в разнообразии. Не стоит в погоне за «древностью» поселений отказываться от признания факта культурного многообразия регионов внутри самого Татарстана, которое редко можно встретить где-то еще и которое составляет его силу.
Автор исследования — географ, кандидат географических наук, а не историк, этнограф или археолог, поэтому не делает никаких выводов исторического характера. Пусть эта карта станет попыткой взглянуть на имеющиеся к настоящему времени в нашем распоряжении данные под новым углом.
комментарии
Взял самостоятельно тему, вопрос и изучил, разработал тоже самостоятельно.
Такого в российской науке уже давным-давно не было.
Даже темы магистерских диссертаций утверждаются в трех местах, включая "ученые" советы.
О кандидатских и тем более докторских диссертациях даже говорить стыдно..., как "выбираются" темы - главное защититься в срок.
Что касается выводов, то они давно известны.
Закамье ещё в конце 14 века подверглось 2-м опустошительным карательным операциям ТАТАРИНА Тамерлана, в результате которых процветающая Золотая Орда была разорвана сепаратистами на множество нежизнеспособных частей.
ВСЁ население Закамья ТАТАРИН Тамерлан вырезал - Закамье обезлюдело на 3 века.
Первые массовые поселенцы в Закамье появились только после 1552 года и это были русские крестьяне.
И только спустя столетия и татарские крестьяне стали массово селиться на этих землях.
Вряд ли уважаемый автор статьи не то что защитит диссертацию на эту тему - даже научную статью в "научном" журнале ему не удастся опубликовать.
Больно уж полученные выводы расходятся со взглядами "научной исторической элиты".
Желаю уважаемому автору сохранить дух научной свободы, но быть готовым при этом к "научной" травле, которая судя по всему уже началась.
Свободных ученых "научное сообщество" всегда травило - от Коперника, Галилея, Бруно до Лобачевского, Вавилова и Перельмана.
Не в обиду "научному сообщества"будет сказано - в этом его "охранительная" функция....
Но если "охранительная" функция "научного сообщества" становится преобладающей, то наука умирает, как это произошло с советской и российской наукой...
Удачи, Ренат.
Если же свободный ученый испугается, сдастся и прекратит свои свободные исследования, то "научное сообщество" сделает вид, что ничего интересного в научном мире не произошло и просто "замолчит" результаты исследований свободного ученого.
Классика жанра - особенно советской и российской науки.
Он ограничил наше пребывание на наших землях 17 веком!
И все это - только по источникам, которые СОХРАНИЛИСЬ!
А как быть с остатками бывших городищ, селищ, которые тянутся от реки Суры до Восточной Сибири? И которым тысячи лет? И не только до Восточной Сибири. Вся степная южная часть России пестрит татарскими топонимами, их огромное количество даже в самом центре России. Только в Московской области таковых около 2-х сотен. Да и вся Сибирь, если посмотреть тамошние топонимы - татарская!
Русские восстановили величие Золотой Орды и Монгольской империи, которые разрушили татары.
А как же Северный Ледовитый Океан, который назывался Татарским Океаном?! Тундра, татарское слово "замерзать"!Столица Улуса Джучи расположилась недалеко от развалин бывшей столицы Хазарии , потом, столица казанских татар расположился в городе Казань , построенном хазарами! Это говорит о том, что они возвратились туда, откуда и ушли , уходили туда, где все было их и родственных им народов!
Какие жадные ни миллиметра ни хотят уступить другим народам.
Смысл предложения не в жадности! Например, имеется дом, а в нём много квартир , приватизированных жильцами -семьями.Говорят :"Наш дом , моя квартира!" Но, это так, утрировано, более обширно и Татарстан , это наш ,интернациональный дом, то есть всех, но есть и значение национальной квартиры, так и везде , по стране!
Татарский океан? Вы бредите?)))
в средние века Северный Ледовитый океан на европейских картах и глобусах называется Татарским океаном или морем.
Чтобы, что то узнать , надо этого желать и держать в памяти , а тут , как в Коране:Сура 2. Корова, 20-й аят.
Готова молния отнять их зрения [они чуть не слепнут от ее яркого блеска]; как только она [молния] осветит для них, они идут [продвигаются] при ней [при свете ... Но стоит молнии погаснуть, как он останавливается и прекращает путь.
Поэтому , обижаться не стоит ,не таким у которых судьба такая, не тем , которые стараются их вразумить , а это невозможно, Программа такая и , если не понять , это, то самим можно "ослепнуть"!
«Каждый ребёнок рождается с присущим ему качеством быть мусульманином (фитра), но потом родители делают его иудеем, христианином или язычником» (Бухари). ...
Нужно добавить ещё и ...атеистом!
Но дело , конечно же не в этом , и фанатичные мусульмане или называющие себя мусульманами превращаются в заблудших, сложнее, нужны знания плюс к тому!
Никаких Челнов нет и никогда не существовало. Есть татарский город Яр Чаллы
Правильный перевод на русский должен звучать , как "Пристань".
Челны - это слово русских казаков.
Яр Чаллы Состоит из двух слов ! Яр-берег,сал-плот, Второе слово тептярско-татарского происхождения (тептяри , изначально булгары) Короче , должно представлять собою пристань!
"Русские" казаки?!Основу казаков составляли татары, Большинством ,христиане -несторианцы Золотой Орды, варследствии они начали называть себя новым именем , "нагайбаки", осталось из совсем мало , порядка несколько тысяч , обрусели! До 1784 года активно поднимали восстания против царской власти, потом при наделении их признании особого воинского статуса , наоборот верно служили правительству , те же восстания помогали подавлять.На данной территории, кроме них в казачестве пребывали и татары мишары-мусульмане .Сами по себе казаки интернациональны , набирали многих .Например, казаки Запорожской Сечи, изначально , это татары-булгары, переселённые Батыем для защиты юго-западных рубежей Золотой Орды.А их герб так и называется "казак", трезубец, родовой знак основного главного племени Дуло, образующего булгарский народ.Слова Крым ,Украина возникли, как раз в то время,означали крепость, край!
Казанское ханство в силу своей территории (располагалось в Среднем Поволжье) и истории являлось изначально полиэтническим государством. Это средневековое государство, просуществовавшего в течение века (с середины XV до середины XVI века), населяли как тюркские (татары, чуваши, башкиры, ногаи), так и финно-угорские (мордва, марийцы, удмурты) народы. Исследователи не раз обращались к истории самого Казанского ханства, рассматривая его с различных сторон, будь то с социально-экономической, политической, военной и др., так и вниманием не было обделена этническая история этого многонационального государства [1]. Хотелось бы остановиться на малоизученном аспекте этноистории средневековой Казани, как истории армянской общины Среднего Поволжья, чему крайне мало уделяют внимание (во многом по причине скудости источников) медиевисты.
Существование армянской общины в Казанском ханстве можно объяснить активной торговой деятельностью армян. Казанское ханство в этом отношении представляло удачной областью для средневекового бизнеса: государство находилось на пересечении крупнейших торговых путей, в особенности волжского, и являлось своего рода перекрестком, соединяющим Восток с Западом, так и Запад с Востоком. Торговля была той сферой, где национальные и религиозные границы стираются, что позволяло лучшему взаимопроникновению различных по происхождению культур, способствуя их обогащению.
Поселения армян на территории Среднего Поволжья появились задолго до возникновения Казанского ханства. В доказательство ранней истории армянского проникновения в исследуемый регион можно привести данные вещественных источников.
Еще по выписи 1712 года можно узнать, что около так называемой Греческой палаты в Болгаре (столица Волжской Булгарии – средневекового государства, существовавшего в IX-XIII вв. на территории современной Республики Татарстан. – Р.С.) «много есть кладбищные армянские письма» [2], т.е. были обнаружены могильные эпитафии (их насчитали в количестве четырех штук), которые относились к XIV веку, т.е. эпохе Золотой Орды.
Есть и более ранний источник, дающий информацию о существовании армян в Волжской Булгарии.
Летом 1882 года в Болгаре были обнаружены одним крестьянином два могильных камня с армянскими надписями вблизи так называемой Греческой Палаты [3]. В ходе археологических раскопок были обнаружены могилы, в одной из которых был обнаружен скелет мужчины, под другим – женщины. Находки датируются 1121 годом, т.е. периодом расцвета Волжской Булгарии.
...Письмо армянское: болоргир — «круглое» письмо с использованием круглых прописных букв и наклонных строчных букв,
Болоргир?!
Молитва «Отче наш» на армяно-кыпчакском языке[1]
Atamïz bizim ki köktäsen,
Ari bolsun atïŋ seniŋ,
Kelsin χanlïχïŋ seniŋ,
Bolsun erkiŋ seniŋ nečik köktä alay yerdä,
Ötmäkimizni bizim kündälik ber bizgä bügün,
Bošat bizgä borčumuznu bizim,
Nečik ki biz bošatïrbiz bizim borčlularïmïzga,
Bermägin bizni sïnamaχlïχka,
Yoχsa χutχar bizni yamandan,
Zerä seniŋdir χanlïχ da χuvat,
Da saŋa haybat meŋilik.
Amen.
Кыпчаки стали переселяться на Запад, практически по той же причине, что и когда-то хунны, которые стали терпеть поражения от китайцев и сяньбийцев только по той причине, что в восточной степи началась страшная засуха, нарушившая благоприятное развитие державы Хунну, созданной великим шаньюем Модэ. Переселение в западные степи оказалось не таким уж и лёгким, так как постоянно происходили стычки с огузами и печенегами (канглами). Однако, благоприятно на переселение кипчаков влияло тот факт, что Хазарского каганата, как такового, уже не существовало, ибо до этого, повышение уровня Каспия затопило многие поселения хазар, селившихся на берегах Каспийского моря, что явно потрепало их экономику. Концом этого государства служило поражение от конницы князя Святослава Игоревича. Кыпчаки перешли Волгу и продвинулись до устьев Дуная. Именно в это время у кыпчаков появились такие этнонимы, как куманы и половцы. Куманами их назвали византийцы. А половцами, кыпчаки стали называться на Руси.
..................................................................................................................................................Но куда делись хазары?! Не могли же они утонуть со своими городами и это было довольно большое по территории государство?! Жили в горах Алтая кыпчаки и какая может быть засуха в горах и если они кочевали , то почему они могли пребывать постоянно на Алтае?! И как они могли быстро сблизиться с армянами и даже перенять их веру, значит существовал длительный опыт общения.Если бы они были воинственными кочевниками, а потом ставшие внезапно татаро-монголами и сразу в 12 веке построившими монастырь , этого не может быть логически.Зачем кочевникам контакты с армянами , когда они в зените могущества и "нахрен" им тогда торговля с порабощёнными народами, они и так могли всё взять и тем более копировать их веру, если они такие всесильные .под них должны были бы подстраиваться! Всё сложнее, чем кажется, получается , что хазарам пришлось по многим обстоятельствам покинуть свои города и переместиться в безопасные для них места, а потом последовало возвращение , но уже в другой ипостаси, тогда хазары растворившись , условно среди множества родственных племён, главным образом переместились в Волжскую Булгарию и существуя отдельно , как кыачаки повели борьбу за восстановление своего государства, а тогда понятно, они не могли представлять никакой опасности для армян, наоборот, были и остались дружественным народом! В по армянским кыпчакам можно судить , какой же язык тогда был у булгар!
Примечательно в свете отношений Даниила с Белой IV выглядит совет взятого в плен монголами киевского тысяцкого Дмитра Батыю:
« Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля та сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою». Про то говорил ему, поскольку видел землю Русскую, гибнущую от нечестивого. »
Планы покорения Венгрии существовали у Батыя с самого начала западного похода. Ещё во время кампании 1236 г. Батый направил Беле IV послание, в котором предлагал венгерскому королю покориться и сетовал что вынужден уже «в тридцатый раз» отправлять к нему послов и до сих пор не получил ответа[1]. В том же письме Батый предлагал Беле IV изгнать со своих земель разбитых татарами половцев (просто так венгры не допустили бы в свои земли чуждый народ, значит их считали своими!) которых король незадолго перед этим принял под своё покровительство. Половцами нужно видимо считать народы , лишившихся собственных государственных образований! Общее название !
И поехал Илья к Киеву.
Ехал он дорогой прямоезжей мимо города Чернигова.
Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гамКак подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гам: обложили город татар тысячи. От пыли, от пару лошадиного над землею мгла стоит, не видно на небе красного солнышка. Не проскочить меж татар серому заюшке, не пролететь над ратью ясному соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор, плачут, молятся, смерти дожидаются; подступили к Чернигову три царевича, с каждым силы сорок тысячей.
Разгорелось у Ильи сердце. Осадил он Бурушку, вырвал из земли зеленый дуб, с каменьями да с кореньями, ухватил за вершину, да на татар бросился. Стал он дубом помахивать, стал конем врагов потаптывать. Где махнет - там станет улица, отмахнется - переулочек. Доскакал Илья до трех царевичей, ухватил их за желтые кудри и говорит им такие слова:
- Эх вы, татары-царевичи!
...Ешё есть былина ,где описывается битва со Смеем Тугариным.Тугарин и тугар-лучник.)
Илья Муромец— историческое лицо, жившее около 1188Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры. Русское воинство считает святого богатыря своим покровителем.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что татары и половцы, кипчаки . одни и те же народы.К тому же и народы , лишившиеся своих государств могли какое то время так называться, в основном они были родственными племенами .Становится понятно, откуда было так много татарских государственных образований или по другому орд.Половцы в момент войны объявляли себя татарами , а после объединения их Чингис ханом и в мирное время .Хотя могли отличаться и по культуре и языку! Даже по вере!
Представляемой мною нации «татары» не что иное, как историческая ошибка.»
Садри Максуди (1878-1957), юрист, государственно-политический деятель.
По историческим данным все синие точки это башкирская территория! Смотрите видео Башкиры или башкирцы-народ тюркского племени, там называют границы башкирских земель по рекам.
Садри Максуди (1878-1957), юрист, государственно-политический деятель.
кто он был по месту и назначению , это оправдание и желание
Судя , кто он был по месту и назначению, не умаляя его заслуг, это оправдание и желание дистанцироваться , сказать больше ,унижение! С таким же успехом можно было выразиться и в адрес других народов!