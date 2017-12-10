Владислав Баранов: что такое гениальность и как развить ее каллиграфией

Лекция с примерами о том, что отличает талантливых людей от гениев

Моцарт, Дюрер, да Винчи — гении, которых что-то отличало от обычных людей. В своей лекции, прочитанной в стенах КФУ, художник и каллиграф Владислав Баранов собрал основные признаки гениальности. Интернет-газета «Реальное время» продолжает публикацию лекций в рамках проекта «Открытый лекторий».

В отличие от талантливых людей гении нарушают правила

Кто такой гений? Большинство философов приняли за догму, что талантливый человек действует в рамках правил, например, в границах академической школы, а гении нарушают догмы. Хотя это и не означает, что работы гениев не соотносятся с академическим направлением. С таких вводных начал лекцию об истоках гениальности Владислав Баранов.

В пример он привел судьбу Вольфганга Амадея Моцарта. Когда Моцарт показал Сальери сложную пьесу, тот сказал, что ее невозможно сыграть одному человеку, поскольку пьесу надо играть на пианино с разных сторон, а еще брать ноты посередине — и делать это одновременно. В ответ Моцарт сыграл обеими руками, а недостающие партии — носом.

— Он нарушил правила, но это не означает, что у него не было образования или хорошей школы. Интересно узнать, кто такой был Моцарт, как он стал гением, — говорит Владислав Баранов. — Понятно, что Моцарт вырос в семье очень хорошего композитора Леопольда Моцарта, который управлял оркестром при архиепископе. Родители заметили, что Моцарт уже в три года любит за клавесином повторять отрывки пьес, которые играет его сестра. Он мог часами сидеть за инструментом и играть.

Родители решили развить талант ребенка. Отец привез его в Вену, чтобы показать мастерство мальчика богатым людям. Там они с сестрой давали концерты игры на фортепиано в четыре руки. При этом Моцарт с завязанными глазами играл на пианино, накрытом тряпочкой. Успех был невероятный. Моцарт уже в шесть лет обладал феноменальным трудолюбием: в день давал по два-три концерта, которые длились по несколько часов. В 14 лет он стал академиком. Тогда он сказал: «Папа, я стал академиком, можно выйду погулять на три часа?»

— Вольфганга Амадея Моцарта можно назвать упертым человеком. Когда он изучал математику, то, начав вычисления, исписывал мелом пол и потолок. Ничто не могло отвлечь его от работы. Нормальный ребенок может просидеть на одном месте только 15 минут, так утверждают психологи, — рассказывает художник.

Портрет Моцарта работы Йозефа Ланге, 1782/1789 год. Репродукция с сайта wikipedia.org



Гении не считают себя лучшими

Несмотря на успех, Моцарт не задирал нос, замечает Баранов. Он уважал достойных людей: с почтением отзывался о работах австрийского композитора, представителя венской классической школы Йозефа Гайдна. Владислав Баранов отмечает, что в современном мире люди искусства торопятся назвать себя лучшими.

— Я был на летней практике в Финляндии, ко мне подошли местные студенты и показали работы финских живописцев. Они называли их лучшими художниками Финляндии. Я же считаю, что если человек ощущает себя лучшим, то рост творческой деятельности у него прекращается. Если ты лучший, то зачем что-то делать, — замечает Владимир Баранов.

Он приводит в пример итальянского скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Только когда Микеланджело исполнилось 90 лет, он сказал, что, кажется, начал понимать, как надо рисовать. Хотя уже при жизни современники считали его гением.

Владислав Баранов в ходе лекции рассказал и о других гениях:

— В сохранившихся трактатах немецкого художника Альбрехта Дюрера можно прочесть о требованиях к живописцам XVI века. Он говорил, что перспективно художникам брать в ученики лишь обеспеченных мальчиков, чтобы они не думали о поиске пропитания. Также требовалось, чтобы ученик обладал «страхом Божиим», то есть не совершал зла, не отвлекался на девушек.





Альбрехт Дюрер. Автопортрет, 1500. Репродукция с сайта wikipedia.org

Гений всему учится у природы

Завершая разговор о судьбах гениев, Владислав Баранов перешел к насущным проблемам, которые сейчас решает наука. Большой интерес у ученого вызывает такое направление, как бионика. Бионика изучает строение и жизнедеятельность организмов для решения инженерно-технических задач. Первый бионик — Леонардо да Винчи. Ему принадлежат слова о том, что любой гений, неважно из какой области, всему учится у природы.

Когда ученые занимались созданием вертолета, у них долго не получалось сделать так, чтобы вертолет зависал на одном месте. Один из разработчиков предложил на концах лопастей сделать утолщения, после этого машина стала управляемой. И только потом люди заметили, что стрекоза давно «решила» эту проблему, и пример надо было брать с нее.

Каллиграф привел несколько примеров разработок из бионики: создание искусственного сердца; машина, кузов которой повторяет природные формы. Присоски были изобретены после изучения щупальцев осьминогов, когти хищных птиц послужили прототипом для ковша рабочих машин.

Благодаря наблюдениям за кожей дельфинов современные ученые произвели революцию в науке: создали похожий материал. Им обшивают подводные лодки, что позволяет двигаться под водой на 10—15% быстрее.

В ходе лекции Владислав Баранов показал слушателям фотографии снежинок, морозных узоров на стекле, ракушек, морской звезды, кораллов, озера, покрытого льдом, стрекозы в макроувеличении и другие. Он предложил увидеть в них красоту, необычную форму и цвета. Гении в природе подмечают мелкие детали, которые потом могут воспроизвести в творчестве.

— Каждый художник, неважно, живописец он, дизайнер, график или каллиграф, должен знать, что в композиции все выстроено на контрастах. Контраст масс и форм — крупный предмет и много мелких рядом — можно увидеть на макросъемке грибов (24,58 мин). Это фото (27 мин) получило первое место как лучший узор, навеянный самой природой. На нем есть контраст форм и масс, сложная ритмика. Фотография напоминает музыку Моцарта. Если принять, что нет художественной формы выше, чем навеянной самой природой, то в наших головах все становится ясно, — считает художник.

Каллиграфия — это искусство живой линии. Оно развивает пространственное воображение. Фото culture.ru

Искусство, которое способно изменить характер человека

Один из способов развить в ребенке талант — это каллиграфия. Владислав Баранов ведет занятия по этому виду изобразительного искусства. Слушателям лекции он показал примеры работ своих учеников, нарисовал итальянский, английский шрифты.

— Каллиграфия — это умение не только красиво писать, но и наука о создании образа и композиции. После революции 1917 года в России каллиграфия была забыта. Она считалась буржуазным искусством, все книги по каллиграфии засекретили, — рассказывает эксперт.

Художник поделился со слушателями самыми простыми правилами каллиграфии. Каллиграфы рисуют всем телом, надо уметь двигаться. Каллиграфия — это искусство живой линии. Оно развивает пространственное воображение.

— По почерку можно рассказать о характере человека. Судмедэксперты способны определить уровень образования, пол, возраст. Можно сказать, что занятия каллиграфией корректируют недостатки ученика. Сколько раз оттачиваешь букву, столько раз буква оттачивает тебя. Каллиграфия развивает трудолюбие, память, мышление, — отметил Владислав Баранов и посоветовал участникам лекции попробовать себя в каллиграфии.



