Новогодний отдых: Эмираты хотят стать новым Египтом, но спрос неавральный

Эксперты туриндустрии — о том, куда казанцы собираются на Новый год

С 30 декабря 2017-го по 8 января 2018-го — на эти даты выпадают новогодние каникулы в этом году. Бронирование путевок идет тихо. Туристы категории VIP купили туры еще в августе и уже планируют поездки на май, а средний класс ждет до последнего. Но ждать нечего: горящих туров, скорее всего, не будет. Хорошая новость в том, что туристов, соскучившихся по Египту, как дорогих гостей ждут в ОАЭ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Татарстанцы по-прежнему выбирают жаркие страны для поездки на Новый год — соотношение тех, кто едет кататься на лыжах, к тем, кто выбирает пляжный отдых, традиционно: 15% к 85%. Нет особых прорывов и в бронировании на новогодние праздники: основной поток прошел в сентябре, сейчас турагентства работают без какого-либо аврала, говорит Рамиль Мифтахов, президент ассоциации туристических агентств РТ. В этом году спрос на поездки больше, чем в прошлом, но это очень скромный рост — 5-10%. Кризис продолжается, и это заметно, считают в туриндустрии.

— Представители среднего класса, которые в прежние годы выезжали три-четыре раза в год, теперь отдыхают дважды или снижают бюджет на поездку, — говорит Алена Суровцева, начальник туристического отдела компании Skyland.

Нет особых прорывов и в бронировании на новогодние праздники: основной поток прошел в сентябре, сейчас турагентства работают без какого-либо аврала, говорит Рамиль Мифтахов. Фото Романа Хасаева

Слова казанского Skyland подтверждают в «Связной Трэвел», где видят как уменьшение глубины бронирования в ожидании выгодных предложений от авиакомпаний, так и длительности отдыха у самостоятельных туристов. В целях экономии туристы меняют и даты вылета:

— В прошлом году россияне путешествовали на 10—14 дней, в этом самый популярный период — 6—9 дней. Выросло число броней с вылетом 2—5 января — в этот период цена билетов, как правило, ниже, чем в последнюю неделю декабря, — сообщили в компании.

Интересным бюджетным направлением должна была стать Грузия, говорит Рамиль Мифтахов. Она и так была в моде, а с появлением рейса Казань — Тбилиси должна была бить все рекорды популярности, тем более, и цена обещала быть очень любопытной: 15—16 тыс. рублей туда и обратно. Но Росавиация не дала разрешения на рейс.

Поэтому основной топ стран для бронирований остался без изменений с прошлого года. Самые любимые среди зимних жарких стран — это Вьетнам, Гоа, Таиланд. Но абсолютный рекордсмен — ОАЭ. Во многом интерес со стороны наших туристов объясняется тем, что с февраля в Эмиратах для россиян отменили визы — штамп ставят прямо в аэропорту, напоминает Алексей Зарецкий, генеральный директор сервиса по продаже туров онлайн Travelata.

— Эмираты сейчас хотят стать новым Египтом — круглогодичным курортом для российских туристов. Страну очень продвигают, и все туроператоры делают на нее ставку. Действует невероятное количество полетных программ: от регулярных рейсов до чартеров и лоукостеров. Есть дисконтные предложения от отельеров, среди них бывают горящие, — говорит Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн-бронирования Level.Travel.



Основной топ стран для бронирований остался без изменений с прошлого года. Фото Максима Платонова



— В этом году было организовано целых семь рейсов в неделю, пять из которых — это flydubai, — обратил внимание Мифтахов. — По Европе роста бронирования я не вижу. Интересно, что в этом году компания ClubMed собирается вывезти во Францию в два раза больше туристов, чем в прошлом. Но это в абсолютных цифрах небольшое количество. Европейский и, в частности, лыжный отдых остается дорогим. Вылет «Аэрофлотом» во Франкфурт, например, будет стоить 36—38 тыс. рублей, в Прагу — 40 тыс. Если выбирать лыжи, это еще плюс 150—200 евро на человека на подъемники и 150 евро — на инвентарь.

Средний чек на зимние праздники традиционно выше. Если летом он был 100 тыс. рублей на двоих, то зимний — уже 160 тыс., обращает внимание Мифтахов.

Из экзотичных направлений эксперты называют Занзибар с заездом в Танзанию и остров Фукок. Правда, эти туры доступны только из Москвы, уточняет Рамиль Мифтахов. В Казани в этом году погоду могло сделать открытие рейса в Доминикану, но и этого не произошло. К популярным направлениям на Новый год из Москвы можно добавить также Кубу и Израиль, говорит Мифтахов.

В Тбилиси не вышло, поехали в Прагу

Но сложные маршруты с вылетом из столицы выбирает ничтожно малое число казанских туристов, отмечают эксперты. Что же касается прямых перелетов, то в новогодние праздники в казанском аэропорту все же появятся некоторые новые направления.

— В первую очередь следует отметить открытие нового направления — Хайкоу, о. Хайнань, рейсы запускает авиакомпания «Икар» с 24 декабря. Вылеты из Казани будут осуществляться по воскресеньям. Также на период новогодних праздников будет открыт рейс в Гренобль (Франция). С 28 декабря авиакомпания «Россия» открывает полетную программу в Шарджу. Будет увеличена частота выполнения вылетов в Прагу. С 1 ноября уже были открыты рейсы в чешский Пардубице, — перечисляет Адель Гатауллин, пресс-секретарь казанского аэропорта.

Будет увеличена частота выполнения вылетов в Прагу. Фото Максима Платонова



Помимо упомянутых выше рейсов в Дубай (а кроме flydubai их будут выполнять авиакомпании AZUR air, Nordwind Airlines и Ural Airlines), авиакомпания Turkmenistan Airlines предлагает транзитные перелеты в Дубай через Ашхабад по весьма выгодным тарифам, отмечают в аэропорту. Также в период праздников планируются рейсы в Анталью и дополнительные самолеты в Санкт-Петербург.

— Мы фиксируем заметный рост пассажиропотока на маршрутах, которые зачастую используются нашими пассажирами в качестве транзитных: Стамбул, Хельсинки, Баку. Предполагаем, что открытый в 2017 году рейс в Ригу также будет пользоваться большим спросом в период новогодних праздников у пассажиров, путешествующих в Европу транзитом. Напомним, рейсы Казань — Рига в период праздников выполняются с частотой два вылета в неделю, — говорит Гатауллин.

В прошлом году в период с 28 декабря по 8 января аэропорт обслужил 58 600 пассажиров (отправлено и прибыло по всем направлениям). В этом году планируют перевезти уже до 100 тысяч.

Рассчитывать ли на горящие туры

Больше 50% туристов покупают авиабилеты максимум за неделю до вылета. Дело в том, что у россиян сложные отношения с отпуском — его дают в последний момент либо совсем не дают, рассуждают в Aviasales.

В агентстве Skyland уточняют: это справедливо для среднего класса. Те, кто выбирает дорогие туры, совершили бронирование еще летом и уже планируют майский отдых. С таким запасом времени можно выиграть до 40% стоимости путевки, говорит Алена Суровцева. На горящих турах тоже можно отхватить приличную скидку, например, сейчас туроператор «Библиоглобус» предлагает съездить в Чехию за 20 тыс. рублей на двоих. Но рассчитывать на подобные сказочные предложения на Новый год не стоит, предупреждают эксперты, особенно если речь идет о далеких азиатских странах. Более того, если тянуть, можно остаться и вовсе без тура, добавляет Рамиль Мифтахов.

Те, кто выбирает дорогие туры, совершили бронирование еще летом и уже планируют майский отдых. С таким запасом времени можно выиграть до 40% стоимости путевки, говорит Алена Суровцева. Фото Романа Хасаева

Внутри России

Что касается внутреннего туризма, то, по данным Aviasales, самым популярным направлением остается Москва (22% в общем числе бронирований), за ней — Петербург (10,5%), на третьем месте — Краснодар (5%). Сочи занял четвертую строчку (4,3%), а вот Крым — шестую (3,2%). Сколько туристов приедут в Казань, в Госкомитете по туризму пока затрудняются спрогнозировать. Это будет понятно к середине декабря, когда будут собраны данные бронирований казанских отелей. Но федеральные эксперты уже сейчас знают, что Казань войдет в пятерку самых посещаемых городов России.

— Любопытно, что все города из топ-10 показали рост за год от 30 до 50%, только у Крыма популярность угасает. При том, что стоимость перелета туда снизилась на 6%, до 12 747 руб., рост турпотока на полуостров составил лишь 16%, — говорит Юлия Домрачева, PR-менеджер Aviasales. — А у главного конкурента Крыма — Сочи — наоборот: цена перелета выросла на 17% (до 19 207 рублей), но и бронирований стало больше аж на 42%.

И это при том, что сервис за последние годы там только вырос, и обвинения в том, что на этом курорте «дорого/нечего делать», сейчас совершенно неактуальны, говорит Алена Суровцева.

— Мы были в Сочи в октябре, оказались под большим впечатлением. Здесь теперь есть все для туристов с любым кошельком, — говорит эксперт. — Да, это отдых в горах, до моря 40 минут — но до него организован трансфер на самый лучший пляж региона.

По данным Hospitality Income Consulting, из столичного региона наиболее популярные направления — это Большое Подмосковье (включая дальнее, например, Завидово, Рязанская и Калужская области, Золотое кольцо), Казань, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи.

Федеральные эксперты уже сейчас знают, что Казань войдет в пятерку самых посещаемых городов России. Фото Романа Хасаева

Правда, что касается Карелии, здесь предложений для туристов сегмента «эконом» нет, и в этом году они предпочитают в Карелию не ехать, говорит Виталий Тараканов, директор «Золотого кольца Карелии».

— Стоимость поездки в Карелию на три-четыре дня, с ж/д билетами, проживанием в гостинице 3*, питанием и экскурсиями, обойдется в 30—35 тыс. рублей на человека, — говорит представитель региона. — Туристы в сегменте «бизнес» и «вип» в этом году проявляют повышенный интерес к путешествиям по России и, в частности, Карелии. Количество заявок в общей структуре всех заявок в данном сегменте увеличилось у нас в три раза.

Достаточно высоко в рейтинге в этом году поднялся Калининград, который ранее не входил в список городов, интересующих жителей России.

— Средняя стоимость поездки внутри страны составляет 4 000 руб./сутки на человека. Пакеты в Великий Устюг — от 30 000 руб./чел., на Красную Поляну — от 13 000 руб./чел., в Крым — 27 000 руб., — рассказывает Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting.