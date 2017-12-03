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Новогодний отдых: Эмираты хотят стать новым Египтом, но спрос неавральный

07:00, 03.12.2017 4

Эксперты туриндустрии — о том, куда казанцы собираются на Новый год

Новогодний отдых: Эмираты хотят стать новым Египтом, но спрос неавральный Фото: natali-travel.kz

С 30 декабря 2017-го по 8 января 2018-го — на эти даты выпадают новогодние каникулы в этом году. Бронирование путевок идет тихо. Туристы категории VIP купили туры еще в августе и уже планируют поездки на май, а средний класс ждет до последнего. Но ждать нечего: горящих туров, скорее всего, не будет. Хорошая новость в том, что туристов, соскучившихся по Египту, как дорогих гостей ждут в ОАЭ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарстанцы по-прежнему выбирают жаркие страны для поездки на Новый год — соотношение тех, кто едет кататься на лыжах, к тем, кто выбирает пляжный отдых, традиционно: 15% к 85%. Нет особых прорывов и в бронировании на новогодние праздники: основной поток прошел в сентябре, сейчас турагентства работают без какого-либо аврала, говорит Рамиль Мифтахов, президент ассоциации туристических агентств РТ. В этом году спрос на поездки больше, чем в прошлом, но это очень скромный рост — 5-10%. Кризис продолжается, и это заметно, считают в туриндустрии.

— Представители среднего класса, которые в прежние годы выезжали три-четыре раза в год, теперь отдыхают дважды или снижают бюджет на поездку, — говорит Алена Суровцева, начальник туристического отдела компании Skyland.

Нет особых прорывов и в бронировании на новогодние праздники: основной поток прошел в сентябре, сейчас турагентства работают без какого-либо аврала, говорит Рамиль Мифтахов. Фото Романа Хасаева

Слова казанского Skyland подтверждают в «Связной Трэвел», где видят как уменьшение глубины бронирования в ожидании выгодных предложений от авиакомпаний, так и длительности отдыха у самостоятельных туристов. В целях экономии туристы меняют и даты вылета:

— В прошлом году россияне путешествовали на 10—14 дней, в этом самый популярный период — 6—9 дней. Выросло число броней с вылетом 2—5 января — в этот период цена билетов, как правило, ниже, чем в последнюю неделю декабря, — сообщили в компании.

Интересным бюджетным направлением должна была стать Грузия, говорит Рамиль Мифтахов. Она и так была в моде, а с появлением рейса Казань — Тбилиси должна была бить все рекорды популярности, тем более, и цена обещала быть очень любопытной: 15—16 тыс. рублей туда и обратно. Но Росавиация не дала разрешения на рейс.

Поэтому основной топ стран для бронирований остался без изменений с прошлого года. Самые любимые среди зимних жарких стран — это Вьетнам, Гоа, Таиланд. Но абсолютный рекордсмен — ОАЭ. Во многом интерес со стороны наших туристов объясняется тем, что с февраля в Эмиратах для россиян отменили визы — штамп ставят прямо в аэропорту, напоминает Алексей Зарецкий, генеральный директор сервиса по продаже туров онлайн Travelata.

— Эмираты сейчас хотят стать новым Египтом — круглогодичным курортом для российских туристов. Страну очень продвигают, и все туроператоры делают на нее ставку. Действует невероятное количество полетных программ: от регулярных рейсов до чартеров и лоукостеров. Есть дисконтные предложения от отельеров, среди них бывают горящие, — говорит Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн-бронирования Level.Travel.

Основной топ стран для бронирований остался без изменений с прошлого года. Фото Максима Платонова

— В этом году было организовано целых семь рейсов в неделю, пять из которых — это flydubai, — обратил внимание Мифтахов. — По Европе роста бронирования я не вижу. Интересно, что в этом году компания ClubMed собирается вывезти во Францию в два раза больше туристов, чем в прошлом. Но это в абсолютных цифрах небольшое количество. Европейский и, в частности, лыжный отдых остается дорогим. Вылет «Аэрофлотом» во Франкфурт, например, будет стоить 36—38 тыс. рублей, в Прагу — 40 тыс. Если выбирать лыжи, это еще плюс 150—200 евро на человека на подъемники и 150 евро — на инвентарь.

Средний чек на зимние праздники традиционно выше. Если летом он был 100 тыс. рублей на двоих, то зимний — уже 160 тыс., обращает внимание Мифтахов.

Из экзотичных направлений эксперты называют Занзибар с заездом в Танзанию и остров Фукок. Правда, эти туры доступны только из Москвы, уточняет Рамиль Мифтахов. В Казани в этом году погоду могло сделать открытие рейса в Доминикану, но и этого не произошло. К популярным направлениям на Новый год из Москвы можно добавить также Кубу и Израиль, говорит Мифтахов.

В Тбилиси не вышло, поехали в Прагу

Но сложные маршруты с вылетом из столицы выбирает ничтожно малое число казанских туристов, отмечают эксперты. Что же касается прямых перелетов, то в новогодние праздники в казанском аэропорту все же появятся некоторые новые направления.

— В первую очередь следует отметить открытие нового направления — Хайкоу, о. Хайнань, рейсы запускает авиакомпания «Икар» с 24 декабря. Вылеты из Казани будут осуществляться по воскресеньям. Также на период новогодних праздников будет открыт рейс в Гренобль (Франция). С 28 декабря авиакомпания «Россия» открывает полетную программу в Шарджу. Будет увеличена частота выполнения вылетов в Прагу. С 1 ноября уже были открыты рейсы в чешский Пардубице, — перечисляет Адель Гатауллин, пресс-секретарь казанского аэропорта.

Будет увеличена частота выполнения вылетов в Прагу. Фото Максима Платонова

Помимо упомянутых выше рейсов в Дубай (а кроме flydubai их будут выполнять авиакомпании AZUR air, Nordwind Airlines и Ural Airlines), авиакомпания Turkmenistan Airlines предлагает транзитные перелеты в Дубай через Ашхабад по весьма выгодным тарифам, отмечают в аэропорту. Также в период праздников планируются рейсы в Анталью и дополнительные самолеты в Санкт-Петербург.

— Мы фиксируем заметный рост пассажиропотока на маршрутах, которые зачастую используются нашими пассажирами в качестве транзитных: Стамбул, Хельсинки, Баку. Предполагаем, что открытый в 2017 году рейс в Ригу также будет пользоваться большим спросом в период новогодних праздников у пассажиров, путешествующих в Европу транзитом. Напомним, рейсы Казань — Рига в период праздников выполняются с частотой два вылета в неделю, — говорит Гатауллин.

В прошлом году в период с 28 декабря по 8 января аэропорт обслужил 58 600 пассажиров (отправлено и прибыло по всем направлениям). В этом году планируют перевезти уже до 100 тысяч.

Рассчитывать ли на горящие туры

Больше 50% туристов покупают авиабилеты максимум за неделю до вылета. Дело в том, что у россиян сложные отношения с отпуском — его дают в последний момент либо совсем не дают, рассуждают в Aviasales.

В агентстве Skyland уточняют: это справедливо для среднего класса. Те, кто выбирает дорогие туры, совершили бронирование еще летом и уже планируют майский отдых. С таким запасом времени можно выиграть до 40% стоимости путевки, говорит Алена Суровцева. На горящих турах тоже можно отхватить приличную скидку, например, сейчас туроператор «Библиоглобус» предлагает съездить в Чехию за 20 тыс. рублей на двоих. Но рассчитывать на подобные сказочные предложения на Новый год не стоит, предупреждают эксперты, особенно если речь идет о далеких азиатских странах. Более того, если тянуть, можно остаться и вовсе без тура, добавляет Рамиль Мифтахов.

Те, кто выбирает дорогие туры, совершили бронирование еще летом и уже планируют майский отдых. С таким запасом времени можно выиграть до 40% стоимости путевки, говорит Алена Суровцева. Фото Романа Хасаева

Внутри России

Что касается внутреннего туризма, то, по данным Aviasales, самым популярным направлением остается Москва (22% в общем числе бронирований), за ней — Петербург (10,5%), на третьем месте — Краснодар (5%). Сочи занял четвертую строчку (4,3%), а вот Крым — шестую (3,2%). Сколько туристов приедут в Казань, в Госкомитете по туризму пока затрудняются спрогнозировать. Это будет понятно к середине декабря, когда будут собраны данные бронирований казанских отелей. Но федеральные эксперты уже сейчас знают, что Казань войдет в пятерку самых посещаемых городов России.

— Любопытно, что все города из топ-10 показали рост за год от 30 до 50%, только у Крыма популярность угасает. При том, что стоимость перелета туда снизилась на 6%, до 12 747 руб., рост турпотока на полуостров составил лишь 16%, — говорит Юлия Домрачева, PR-менеджер Aviasales. — А у главного конкурента Крыма — Сочи — наоборот: цена перелета выросла на 17% (до 19 207 рублей), но и бронирований стало больше аж на 42%.

И это при том, что сервис за последние годы там только вырос, и обвинения в том, что на этом курорте «дорого/нечего делать», сейчас совершенно неактуальны, говорит Алена Суровцева.

— Мы были в Сочи в октябре, оказались под большим впечатлением. Здесь теперь есть все для туристов с любым кошельком, — говорит эксперт. — Да, это отдых в горах, до моря 40 минут — но до него организован трансфер на самый лучший пляж региона.

По данным Hospitality Income Consulting, из столичного региона наиболее популярные направления — это Большое Подмосковье (включая дальнее, например, Завидово, Рязанская и Калужская области, Золотое кольцо), Казань, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи.

Федеральные эксперты уже сейчас знают, что Казань войдет в пятерку самых посещаемых городов России. Фото Романа Хасаева

Правда, что касается Карелии, здесь предложений для туристов сегмента «эконом» нет, и в этом году они предпочитают в Карелию не ехать, говорит Виталий Тараканов, директор «Золотого кольца Карелии».

— Стоимость поездки в Карелию на три-четыре дня, с ж/д билетами, проживанием в гостинице 3*, питанием и экскурсиями, обойдется в 30—35 тыс. рублей на человека, — говорит представитель региона. — Туристы в сегменте «бизнес» и «вип» в этом году проявляют повышенный интерес к путешествиям по России и, в частности, Карелии. Количество заявок в общей структуре всех заявок в данном сегменте увеличилось у нас в три раза.

Достаточно высоко в рейтинге в этом году поднялся Калининград, который ранее не входил в список городов, интересующих жителей России.

— Средняя стоимость поездки внутри страны составляет 4 000 руб./сутки на человека. Пакеты в Великий Устюг — от 30 000 руб./чел., на Красную Поляну — от 13 000 руб./чел., в Крым — 27 000 руб., — рассказывает Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting.

Айгуль Чуприна
ОбществоБизнесТранспортУслуги
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 дек
    Отправить бы вас всех халявщиков на Колыму отдыхать. Вот бы потеха была.
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  • Анонимно 03 дек
    Новый год надо бы дома справлять под елкой, тем более, что зима в России красивая! А в жаркие страны в январе ездить не полезно для здоровья. Путешествовать лучше с учетом нашего " северного организма ".
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  • Анонимно 03 дек
    Средний класс одтдыхает три четыре раза в год????
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  • Анонимно 04 дек
    ну конечно. к среднему классу относится семья если на каждого члена семьи доход около 80 тысяч рублей (без учет выплат на ЖКХ, кредитов) не путайте среднее сословие со средним классом. спасибо. жаль что очень тает этот средний класс. превращаемся в нигерию в снегах.
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