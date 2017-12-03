Оруэллу такое и не снилось: к чему может привести монополия на персональные данные

Булат Ганиев, «Технократия», о темной и светлой стороне мира, где всем правят данные

Фото: Максим Платонов

Мы даже не задумываемся о том, что передаем, нажимая кнопку «принять условия» при установке ПО. Как распоряжаются нашими данными компании, у которых в руках уже 80% информации о нас? Будучи фанатом технологий и прогресса, Булат Ганиев обеспокоен безответственным отношением к личным данным пользователей интернета. В колонке, написанной для «Реального времени», он рассуждает о том, кто в ответе за нарушение личной свободы человека в мире, где данные — это новая нефть.

Рассуждать о технологических коллапсах будущего — дело обычно неблагодарное. Мы строим картину будущего и делаем прогнозы, исходя из знаний, актуальных на дату прогноза. В действительности же революционные изменения часто проявляются стихийно. Например, в конце XIX века в Нью-Йорке опасались, что город утонет в конском навозе из-за увеличения количества конного транспорта. Проблема с транспортом действительно появилась — но не в том обличье.



Этот текст я пишу, чтобы привлечь внимание к недооцененной проблеме массового сбора персональных данных. Небрежность в этом вопросе угрожает подорвать такие ценности, как личность с ее правами, мнением, интересами и свободой выбора. Я бы не хотел однажды проснуться в таком мире.



Как и любая проблема, связанная с технологическим прогрессом, проблема персональных данных лежит в области этики и права, а не технологий. Атомная энергия может быть оружием или благом, в зависимости от решения человека. Подобным образом на основе алгоритмов сбора и обработки данных мы как вид можем сделать эволюционный скачок. Или манипулировать обществом в интересах тех, кто эти данные агрегирует.

Только представьте себе сценарий, при котором обрабатываются все данные, собранные с ваших смартфонов, умных часов, очков, линз, встроенных подкожных чипов и микророботов в вашей кровеносной системе. Ваш виртуальный помощник (например, Siri) дает вам персонализированные советы в каждой сфере вашей жизни. Вам больше не нужен персональный тренер, диетолог, психолог, финансист. Ваш персональный искусственный интеллект в кармане сделает эту работу лучше самого дорогого специалиста.

«Только представьте себе сценарий, при котором обрабатываются все данные, собранные с ваших смартфонов, умных часов, очков, линз, встроенных подкожных чипов и микророботов в вашей кровеносной системе. Ваш виртуальный помощник (например, Siri) дает вам персонализированные советы в каждой сфере вашей жизни». Фото motherboard.vice.com



Первая неуязвимая монополия мира

Впервые как вид мы получим возможность эволюционировать осмысленно, а не вслепую. Сверхлюди, объединенные общей системой глобального мозга, в рамках которой каждый человек выходит на пик своих интеллектуальных способностей, физической и эмоциональной формы.



Представьте себе обратный сценарий, где ваши данные вам не принадлежат. Сбор и обработка данных контролируется небольшой группой компаний или государством. Поведение масс и отдельного человека предсказуемы с большой вероятностью. Попытки провести любое собрание, которое противоречит позиции монополиста данных, пресекаются в зародыше. Более того, в обществе в принципе нет инакомыслия, потому что на основе данных формируется инфополе, которое транслирует нужные идеи. Инакомыслие невозможно, потому что право формировать мысли больше вам не принадлежит. Полная монополия на идеи, выраженная в том, что стоит вам что-то придумать и сделать первые шаги, как о ней узнают и реализуют ее те, чьими сервисами вы пользуетесь. Монополия на данные — возможно, первая в истории неуязвимая монополия. Оруэллу такое и не снилось.

Очевидной проблемой является то, что большую часть данных собирает и обрабатывает небольшая группа компаний. Ярким примером является США, где FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) собирает более 80% данных из цифровых каналов. Сама структура агрегации данных выглядит угрожающей. Стоит этой пятерке договориться, и она сможет реформировать общество в рамках интересов их советов директоров.

В США я узнал, что действительно есть практика закрытых конференций для гигантов IT-сегмента, на которых обсуждаются совместные стратегии на определенных рынках. Сам по себе такой баланс сил — явно не в пользу обычных пользователей.

Нам кажется нормальным, что при установке нового ПО мы на автомате принимаем условия пользовательского соглашения, чтобы работать с программой. Однако стоит задуматься, и становится ясно, что это — безальтернативная модель. Мне не предлагают принять условия частично, не предоставляют возможность заплатить за то, чтобы данные обо мне не собирались. Проникновение некоторых сервисов в нашу жизнь настолько обширно, что не использовать его — значит быть за гранью твоего круга общения. Крупные компании понимают ценность данных и используют цифровую неграмотность масс. Нельзя забывать, что бесплатные сервисы — это крупные бизнесы, которые обязаны показывать прибыль. Если вы не платите деньгами, значит расплачиваетесь данными.

«В пик популярности Pokemon Go было несколько случаев, когда маньяки заманивали детей с помощью виртуальной приманки». Фото cnet.com

Pokemon Go как приманка для маньяка

Есть определенная ирония в том, что люди сами с радостью распространяют приватные данные. Каждый раз выкладывая в социальную сеть фотографии своих детей с геотегом школы, молодые мамы делают из ребенка мишень для потенциального злоумышленника. В США свидетель под прикрытием деанонимизировал себя в социальной сети, был вычислен и убит. В пик популярности Pokemon Go было несколько случаев, когда маньяки заманивали детей с помощью виртуальной приманки. Ваши права вам никто не зачитывает, но данность состоит в том, что все, что вы постите, может быть использовано против вас.

Общество начало осознавать проблему и реагировать на нее. Благодаря подвигу Эдварда Сноудена о ней задумались многие в мире. Технологический рынок реагирует на ситуацию, рождая безопасные сервисы. Браузер TOR, мессенджеры, использующие шифрование, Blockchain (Bitcoin, в частности), развитие сервисов VPN, Touch и Face ID-технологии — все это говорит о том, что в обществе зарождается понимание, что к персональным данным нужно относиться внимательнее. Крупные бренды, например, Apple, уже начали подчеркивать в рекламе продуктов, что они хранят данные пользователя на его девайсе, или что данные шифруются надежным алгоритмом.

Время защищать цифровые активы

Экологичность когда-то стала стандартом в производстве, возможно, подобным стандартом IT-индустрии станет неприкосновенность персональных данных без осмысленного одобрения пользователем.



В этом вопросе ключевую роль играет государство. Для недопущения технологического коллапса оно должно активно курировать вопрос данных. Если существует развитая правовая основа в вопросах прав материальной собственности, то не менее развитой должна стать область права собственности на персональные цифровые активы. Нет плохих и хороших технологий и компаний. В рамках рынка естественно стремиться завоевать его полностью. Нужно ввести правила игры на рынке данных. Не допустить образования монопольных структур. Обеспечить условия, при которых данные пользователей не будут использованы против них.

Как владелец ряда IT-компаний, технократ и трансгуманист, я верю в то, что технологии — благо. Отказаться от технологического прогресса — все равно, что изменить нашей человеческой сути. В технологичной гонке важно не забывать, что главный ее смысл — сохранить человечество и человека внутри себя.