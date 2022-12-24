В чем суть Нового года и Рождества?

Отвечает Чарльз Диккенс и другие писатели

Фото: Екатерина Петрова

Если предположить, что Чарльз Диккенс любил что-то одно, то это однозначно было бы Рождество. В 1843 году он опубликовал свою знаменитую повесть «Рождественская песнь в прозе». Она повествует о злом и скупом Эбенизере Скрудже, который к концу книги проходит трансформацию и приносит подарки детям своего племянника.



Британский писатель Чарльз Диккенс родился в семье мелкого чиновника, который постоянно испытывал финансовые трудности. Когда ему было 12 лет, отца мальчика поместили в тюрьму для должников. Диккенс был вынужден заложить свою коллекцию книг, бросить школу и устроиться чистильщиком обуви. Череда этих событий сильно повлияла на будущего писатели и сформировала его творчество и мировоззрение.

К концу 1842 года Диккенс был уже зарекомендовавшим себя автором. В это же время в британском обществе возродился интерес к рождественским традициям. Королева Виктория и принц Альберт были активными популяризаторами новогодней елки, традиция украшения которой началась еще в XVIII веке. Одновременно с этим, после столетнего снижения популярности, в массовую культуру того периода возвращаются рождественские колядки.

Чарльз Диккенс был не первым автором, который чествовал Рождество в литературе. В свое время на него повлиял Вашингтон Ирвинг, написавший четыре эссе о старых английских рождественских традициях в «Книге эскизов». Эти произведения привлекли внимание Диккенса. К тому же оба автора разделяли веру в то, что создание атмосферы английского Рождества может помочь восстановить социальную гармонию, утерянную в современном мире.

Почти вся проза Диккенса проникнута состраданием к беспризорным детям. Сиротки появляются в его произведениях регулярно. В начале 1843 года писатель посетил оловянные шахты Корни, где был возмущен условиями работы детей. Страдания, свидетелем которых он был, усугубились визитом в одну из лондонских школ для обучения неграмотных беспризорников.

В феврале 1843 года Комиссия по трудоустройству детей публикует доклад о последствиях промышленной революции для детей из рабочего класса. В ужасе от прочтения этого документа Диккенс решил опубликовать политическую брошюру под названием «Призыв к народу Англии». Но затем передумал. Вместо этого писатель обратился к рабочим и владельцам фабрик. Он призывал бороться с невежеством и провести реформу системы образования. После своей пылкой речи Диккенс понял, что наиболее эффективный способ воздействия на широкую аудиторию и освещение социальных проблем, связанных с бедностью и несправедливостью, — это не полемические брошюры и эссе, а рождественская история.

Диккенс начал писать «Рождественскую песнь в прозе» в октябре 1843 года и завершил ее через 6 недель. Он обдумывал историю, сюжет и структуру во время ночных прогулок по Лондону. Писатель ежедневно проходил примерно 25—30 км.

Главный персонаж повести — Эбенизер Скрудж, скупой лондонский делец. По одной из гипотез, он вызывал у Диккенса противоречивые чувства, связанные с отцом. Писатель отца любил и одновременно демонизировал. Возможно, из-за этого психологического конфликта перед читателем предстают два Скруджа — холодный, скупой, жадный затворник и доброжелательный, общительный человек. В итоге трансформация главного героя занимает центральное место в книге.

«Рождественская песнь в прозе» — это трогательная история, которую можно читать в любое время. Но особенно сильно ее влияние чувствуется в период новогодних и рождественских праздников. Перелистывая волшебные страницы этой книги, можно услышать ночные завывания зимнего ветра и мягкую поступь падающего снега. Но также она приносит атмосферу уютных вечерних комнат, в которых ярко горит свет, а звук веселой музыки смешивается со смехом и весельем. На контрасте с холодом и печалью ощущаются тепло и забота.

Эта повесть — хороший повод задаться вопросом, что для вас новогодние праздники и Рождество, когда вы последний раз дарили любовь своим близким и что конкретно вы можете сделать, чтобы в этом мире было хотя бы чуть-чуть больше добра.

Что читать

Наталья Петрова, Надежда Рычкова. «Страшный, таинственный, разный Новый год», «МИФ»

Россия — огромная страна, в которой проживает более 190 народов. У каждого из них своя культура, обычаи и традиции. Авторы книги рассмотрели 27 народов и их особенности празднования Нового года, когда его отмечают, во что верят, а чего боятся. Эта книга поможет узнать, насколько разнообразна, интересна и сложна наша страна. Вы узнаете, кто такой якутский Ысыах, калмыцкий Зул, бурятский Сагаалган и чувашский Сурхури, а также чем они отличаются и какое значение имеют для народов, верящих в них.

Эмили Стоун. «Всегда в декабре», Inspiria

Каждый декабрь Джози отправляет письмо из Лондона своим родителям, которых она потеряла в рождественскую ночь много лет назад. Каждый год она пишет одни и те же три слова: «Всегда скучаю по вам». Но в этом году ее ежегодное послание сбивает красивый велосипедист, незнакомец, который изменит ход жизни Джози. Романтичная и жизнеутверждающая история любви останется с читателями еще долго после того, как они закончат читать последнюю страницу.

Ася Ванякина. «Чудеса в кармашке», «Альпина. Дети»

Родители Валерки рассказали ему историю о мальчике Вилли. Он путешествует по всему миру в поисках Деда Мороза. После этого в жизнь Валерки врывается магия, а если точнее, то Вилли, с которым мальчик начинает переписываться. Вилли делится с новым другом своими приключениями в Голландии, Швеции, Дании, Италии и Мексике. Это чудесная и теплая книга, которая создает новогоднее настроение. И хотя она написана для детей, но полезна будет и взрослым. В том числе из-за разных семейных традиций, которые можно успешно перенять для своего дома.

«Путешествие в Новый год», «Эксмо»

В серии «Яркие страницы» вышел комплект из трех книг с оригинальным дизайном, вдохновленным творчеством Ивана Билибина. В путешествие навстречу Новому году читатель отправляется в компании сказок и поэм Александра Пушкина, новогодних историй, рассказанных русскими классическими писателями, а также рождественских историй в исполнении зарубежных классических авторов. Эти три книги невероятно быстро погружают читателя в собственное детство с добрыми сказками и хорошо знакомыми историями.

Аркадий Гайдар. «Чук и Гек», «Махаон»

Два мальчишки-сорванца живут в Москве. Их отец — геолог, который уехал в командировку в Сибирь. Он присылает письмо и приглашает сыновей и свою жену приехать к нему, чтобы встретить Новый год. А чуть позже приходит телеграмма об изменении планов. Второе послание мальчишки потеряли, но решили ничего не говорить маме. Из-за этого начинаются семейные приключения, когда мама с двумя детьми приезжает в Сибирь, а их никто не встречает.

«Чудеса в рождественскую ночь», «ИД Мещерякова»

Это сборник рождественских историй русских писателей. Причем довольно незаезженная подборка. Тут вам великий русский автор Одоевский, а также Владимир Даль, Лидия Чарская, Саша Черный и Мария Толмачева. Эту книгу хорошо читать вслух, удобно устроившись в кресле. Она словно возвращает в детство, когда бабушки, дедушки и родители рассказывали нам эти старые сказки о добре, дружбе, честности, долге и семье.

Ольга Колпакова. «Полынная елка», «КомпасГид»

Марийхе, ее сестры, Мина и Лиля, их мама, тетя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи — все они немцы, которых во время войны переселили в Сибирь. Жизнь их трудна, бедна и тяжела. Но что бы ни происходило Рождество должно быть. Даже если нет елки и новогодних игрушек. Тогда можно взять ветку полыни и украсить бахромой. Книга невероятно человечная, соткана из обрывков памяти маленькой девочки. Это история нескольких семей, в которых мелкими, но яркими мазками проступает эпоха.

Рэйчел Кон, Дэвид Левитан. «Записная книжка Дэша и Лили», Like Book

Он ненавидит Рождество. Она его обожает. Они не знакомы, но созданы друг для друга. Они общаются через записную книгу, которую оставляют в самых разных местах Нью-Йорка. Они рассказывают друг другу секреты, делятся страхами, мечтами и переживаниями. Добрая романтичная книга в жанре young adult о двух подростках, которые чувствовали себя одинокими, но неожиданно нашли родственную душу в мегаполисе.

Woorie. «Капучино с маршмэллоу», Popcorn Books

Это графический роман, который рассказывает историю подростка Рэя и его лучших друзей. Его идеально читать перед Новым годом, чтобы проникнуться атмосферой уютных кафешек, легкости и любви. При этом в комиксе поднимаются довольно важные темы — буллинг в школе, принятие себя, поиск своего места в обществе, отношения с родителями, доверие к миру. Это жизнь и проблемы обычных подростков, которые так знакомы каждому человеку.

Фэнни Флэг. «Рождество и красный кардинал», «Фантом Пресс»

Теплая и добрая рождественская история, написанная в узнаваемом авторском стиле. Врач поставил Освальду страшный диагноз, поэтому мужчина решает уехать из Чикаго в маленький городок на юге с более мягким климатом. Сначала место кажется очень странным. Но постепенно Освальд оттаивает и начинает видеть происходящие вокруг чудеса. А их становится все больше и больше с приближением Рождества. Нет, это не про магию, эта книга про волшебство жизни, когда невероятное происходит в реальности. Нужно лишь научиться его видеть.

Фредрик Бакман. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», «Синдбад»

Шведский писатель Фредрик Бакман создает невероятные истории. Они добрые, милые, немного ворчливые и неугомонные. Часто они зимние и для зимних вечеров. «Бабушка» как раз из этой серии. Илсе семь, а ее бабушке 77. Девочка непоседливая и назойливая. Бабушка понимает, что внучке будет сложнее с каждым годом, поэтому она находит собственное воспитательное решение, которое помогает девочке взрослеть. Бабушка придумывает для внучки волшебный мир Просонье. Но однажды она уходит туда навсегда, оставив Илсе только письма, которые нужно передать тем, у кого бабушка хочет попросить прощения за ошибки.

Ирина Лейк. «Снег», «Городец. Детство»

Если вы ценитель не только текстового содержания, но и визуального, тогда эта книга вам точно подойдет. Это детское поэтическое произведение, но читать его могут и взрослые. Потому что это трогательная история о каждом из нас, когда мы смотрели на мир большими глазами маленького ребенка. Когда нас завораживали снежинки и морозные узоры на окне. Это маленькая книга, написанная с большой любовью к снегу.

Сара Морган. «Наше худшее Рождество», «МИФ»

Гейл — успешная бизнесвумен, которая четко знает, чего она хочет, куда ей двигаться и как воспитывать своих детей. Еще она мать-одиночка, желавшая вырастить дочек сильными и независимыми. Только ее строгость в результате оттолкнула дочерей, мечтавших получить от Гейл хоть капельку материнского тепла и заботы. Мать и дочери не общаются уже пять лет. Но несчастный случай заставляет Гейл пойти на примирение. Для этого она предлагает отметить Рождество вместе в заснеженной Шотландии. Это история о воссоединении семьи, дружбе и о любви. Книга невероятно теплая и оптимистичная, самое то для создания новогоднего настроения.

Розамунда Пилчер. «В канун Рождества», «Азбука»

В этой книге, как и у Диккенса, есть духи прошлого, настоящего и будущего. Только представлены они в виде людей. Эти люди появляются в историях пяти героев, которые собрались перед Рождеством в старом провинциальном доме. У каждого своя судьба и своя жизнь, переплетающаяся с жизнью другого. Один пережил тяжкую утрату, другой на грани развода, у третьего разбито сердце. Возможно, атмосфера Рождества сможет «починить» их горести. В романе чудесно передана предпраздничная атмосфера, уютные и теплые зимние вечера, а также тихо падающий за окном снег.

Софи Кинселла. «Шопоголик и Рождество», «Эксмо»

За что можно любить рождественские комедии? За легкость, оптимизм, веселье и отвлечение от повседневной жизни. Эта книга как раз из этой серии. Она не заставит задуматься, как трансформация Скруджа. И тем более не поднимет социальных вопросов неравенства и бедности. Но она погрузит читателя в предновогоднюю суету, подготовку к празднику, а также в нелепые, смешные, трогательные и курьезные случаи, связанные с покупками, готовкой и организацией праздничного торжества.

Павел Бажов. «Уральские сказы», «ИД Мещерякова»

Кто же не помнит хозяйку Медной горы с ее камнями? Это невероятная книга, наполненная уральскими легендами и преданиями. Бажов пишет с огромной любовью к этой земле. В его текстах много специфических слов, которые передают особенности звучания речи людей Урала. В сборник вошли сказки «Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце», «Голубая змейка», «Таюткино зеркальце» и «Золотой волос».

Штонер Ану. «Маленький Дед Мороз взрослеет», «КомпасГид»

Смотреть глазами маленького человечка на мир больших и взрослых могут не только дети, но и Маленький Дед Мороз. Он трудолюбивый и ответственный, помогает взрослым, первым украшает елку и готовит подарки. Но однажды он засомневался в своей значимости, поскольку большие Деды Морозы не пускали его на обсуждения в дом Главного. Вот и решил он уйти в лес, искать там поддержки лесных зверей. Книга погружает в предновогоднюю атмосферу не только своей историей, но и бесподобными иллюстрациями Генрики Уилсон.

Джоан Роулинг. «Рождественский поросенок», «Махаон»

Все потерянные вещи попадают в Страну Потерь. Это унылое, грустное и одинокое место, где каждая вещь живет в ожидании. В ожидании, что ее скоро найдут и вернут. Туда же попал старый плюшевый поросенок, которого выбросили на проезжую часть из окна машины. Но семилетний Джек очень привязан к своей игрушке и готов пойти на все, чтобы найти и спасти любимого друга. А поскольку дело происходит в Сочельник, то возможны любые чудеса, в том числе и попасть в Страну Потерь, чтобы разыскать плюшевого поросенка.

Алекс Палмер. «Новогодний атлас», «МИФ»

Адвент-календари придумали лютеране в XIX веке. В Гватемале сжигают плохое настроение, а в Гондурасе — старые годы. В немецкой общине Берхтесгаден стреляют из сотни винтовок. В Исландии обмениваются не открытками, а книгами. В Германии Госпожа Метелица — богиня смерти и возрождения. Все это новогодние традиции разных стран мира. О них подробно, легко и интересно рассказано в «Новогоднем атласе». Красочная и увлекательная книга о необычных, смешных и иногда безумных традициях проводов старого года и встречи нового.



Екатерина Петрова, иллюстрации Никиты Коновальцева