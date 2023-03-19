Книги, вдохновленные городом любви

Изучаем Париж по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и другим книгам

Фото: Екатерина Петрова

Роман «Собор Парижской Богоматери» — одно из самых известных произведений французского писателя Виктора Гюго. Он был опубликован в 1831 году и с тех пор не перестает вызывать интерес у читателей со всего мира. В центре романа находится Париж — город, который стал не только местом действия, но и главным героем произведения.

Виктор Гюго не случайно выбрал собор Парижской Богоматери как главный объект своего произведения. Его увлечение старинной архитектурой и деятельность по защите памятников средневековья нашли отражение в идее развернуть сюжет вокруг этого здания. В 1828 году Гюго часто посещал собор во время прогулок по старому Парижу со своими друзьями. Он познакомился с первым викарием собора аббатом Эгже, автором мистических сочинений, которые позже были признаны официальной церковью еретическими. Это знакомство помогло ему понять архитектурную символику здания, а фигура аббата послужила прототипом для главного героя романа — Клода Фролло. Гюго начал тщательно изучать историю, архитектуру и легенды, связанные с собором, а также проводил много времени в собственной библиотеке, читая и изучая исторические документы. Подготовительная работа над романом была скрупулезной, ни одно из имен второстепенных персонажей, включая Пьера Гренгуара, не было придумано Гюго, все они были взяты из старинных источников.

Гюго потратил более десяти лет на написание романа. Он даже научился читать средневековый французский язык, чтобы понимать древние тексты, связанные с собором. И все это несмотря на семейные проблемы, плохое здоровье и финансовые трудности.

Выход романа «Собор Парижской Богоматери» стал событием, которое привлекло внимание к историческому и культурному наследию Парижа. Кафедральный собор в тот момент находился в аварийном состоянии. Он был построен в XIII веке и стал символом Парижа и Франции. Однако в XIX веке собор оказался в плачевном состоянии: каменные конструкции были разрушены, а фасады загрязнены сажей. В 1831 году его судьба была не определена. Он мог быть разрушен и забыт, если бы не интерес, который вызвал роман. Книга дала новую жизнь памятнику, став предметом общественной дискуссии, и побудила городские власти к реставрации здания. Средства были выделены на восстановление фасадов и других частей собора, благодаря чему он был спасен от уничтожения.

Но кроме самого собора, важную роль в романе играет образ города. Париж описан в деталях, что позволяет читателю окунуться в его атмосферу и почувствовать его дух. Гюго дает подробнейшую географию средневекового города, описывая улицы, мосты, каналы и другие объекты.

Один из ключевых элементов описания Парижа в романе — это повседневная жизнь горожан и их проблемы. Гюго описывает городскую суету, рассказывает о бедных районах и трудностях, которые испытывали люди. Автор подчеркивает, что Париж не только прекрасен и величественен, но и полон неравенства и социальных противоречий. Он изображает как благоденствие и красоту, так и бедность и страдания. Он показывает жизнь богачей, наслаждающихся роскошью и изобилием, и бедняков, живущих в тесноте и нужде.

Наиболее ярко они проявляются во Дворе чудес, месте, где обитают нищие и разбойники. Это подпольная среда, скрытая от общества и полиции, где правит свой закон. Воры и разбойники действуют по сложной системе иерархии. Они крадут и грабят, живут в подвалах и трущобах Парижа, укрываются в тайных уголках, передвигаясь по городу скрытно и незаметно.

Гюго описывает жизнь обывателей, живущих на окраинах города, где улицы тесны, дома обветшали, а люди не имеют никаких средств к существованию. По словам автора, это «главная беда Парижа» — неспособность обеспечить достойную жизнь своим гражданам.

В «Соборе Парижской Богоматери» Гюго стремится передать реалистическое представление о Париже и его жизни в Средние века. Автор не создает идеализированного образа города, он не старается скрыть проблемы и недостатки средневековой Парижской обстановки. Большое внимание в романе уделяется описанию архитектуры города, включая мельчайшие детали средневековых зданий и улиц. Описания Гюго позволяют читателю увидеть Париж таким, каким он был в прошлом, и лучше понять его историю и культуру.

Таким образом, символика городской жизни и общественных событий в романе помогает показать Париж не только как архитектурный монумент, но и как живой организм со своими проблемами и конфликтами. В этом образе города Гюго передает критику социальной несправедливости и неспособности власти удовлетворить потребности граждан.

Роман «Собор Парижской Богоматери» стал не только одним из самых известных произведений Виктора Гюго, но и значимым источником информации о Париже. Описания города, которые содержатся в книге, стали основой для исследования истории города, а также для создания его образа в литературе и других формах искусства.

Издательство: «Эксмо»

Перевод: Надежда Коган

Количество страниц: 576

Год: 2022

Возрастное ограничение: 16+

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Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».