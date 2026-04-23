В Татарстане зафиксировали падение поступлений налога на прибыль на 24%

В отраслевом разрезе наибольшее падение налога произошло в добыче полезных ископаемых

Фото: Артем Дергунов

Налог на прибыль в бюджет Татарстана за январь — март составил 42,3 млрд рублей, что на 24% ниже уровня первого квартала 2025 года. Об этом рассказал руководитель УФНС по Татарстану.

Это связано с санкционным давлением, низкими ценами на российскую нефть, сокращением спроса на многие товары, работы и услуги, ростом неплатежей между хозяйствующими субъектами, дефицитом оборотных средств, увеличением коммерческих расходов, представлением деклараций «к уменьшению», ростом убытков и дорогих кредитных ресурсов.

В отраслевом разрезе наибольшее падение налога произошло в добыче полезных ископаемых — на 7,4 млрд рублей, в строительстве — более чем на 5 млрд и в обрабатывающих производствах — на 4 млрд, в том числе в производстве химических веществ — на 2,6 млрд рублей.

— Тем не менее, несмотря на снижение в первом квартале, бюджетные назначения по налогу на прибыль на весь год, по нашим расчетам, должны быть выполнены, — отметил в своем выступлении Марат Сафиуллин.

Напомним, до завершения декларационной кампании 2026 года остается чуть больше недели. Татарстанцы, получившие в 2025 году дополнительный доход от продажи имущества, банковских вкладов и других источников, должны задекларировать его по форме 3-НДФЛ. Крайний срок подачи декларации — 30 апреля текущего года.



Рената Валеева