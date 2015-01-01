Восточный экономический форум – 2026

С 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет «Восточный экономический форум — 2026». Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.



Деловая программа разделена на пять тематических треков:



«Жить и работать на Дальнем Востоке»,

«Механизмы привлечения частных инвестиций»,

«Дальний Восток — полюс международного взаимодействия»,

«Технологии настоящего и будущего»,

«Логистика и инфраструктура для роста экономики».

Трек «Жить и работать на Дальнем Востоке» будет посвящен вопросам кадрового обеспечения ускоренного развития макрорегиона и формирования комфортной среды для жизни. В частности, запланировано обсуждение роли вузов как драйверов технологий, повышения экспортного потенциала креативных продуктов, реализации мастер-планов городов Дальнего Востока и жилищной политики, а также социально-архитектурных практик, направленных на повышение уровня жизни.

Дискуссии в рамках направления «Механизмы привлечения частных инвестиций» будут сконцентрированы вокруг таких тем, как усовершенствование добывающей отрасли и промышленности, развитие преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и реализация инвестиционных проектов, создание Восточного финансового центра в макрорегионе, оптимизация отчетности для бизнеса и других.

Взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и актуальным направлениям сотрудничества будет посвящен блок «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия». В центре внимания — новая экономика международной авиации, туризм как инструмент «мягкой силы», вопросы защиты потребителей.

Интеграцию искусственного интеллекта в различные сферы жизни, роботизацию производств, потенциал развития беспилотного транспорта и другие вопросы обсудят участники трека «Технологии настоящего и будущего». Дискуссии будут посвящены платформенной экономике, эффективным стратегиям финансирования проектов технологического лидерства, а также созданию дата-центров и биоэкономике.

Направление «Логистика и инфраструктура для роста экономики» будет сконцентрировано на развитии транспортных коридоров, в том числе Северного морского

В деловую программу на площадке «Улицы Дальнего Востока» войдут открытая пленарная сессия по проектам программы «Муравьев-Амурский 2030», деловая игра «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также мероприятия, посвященные конкурсу «Дальний Восток — Земля приключений» и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.

Также в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР». Запланированы бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.