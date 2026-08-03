Опубликованы рендеры интерьера нового терминала аэропорта Казани

В здании появятся пятиметровые мерцающие облака под потолком и инсталляция с 11 часами — по количеству часовых поясов России

Опубликованы рендеры интерьера нового терминала аэропорта Казани — ими поделилась главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева. По ее словам, главной темой в оформлении стало небо.



— Так или иначе небо присутствует повсеместно. Где-то это большие голубые плоскости, где-то это керамическая плитка с облаками, где-то это рисунок облачности из перфорации и даже пятиметровые мерцающие облака под потолком, — рассказала она.

В терминале установят инсталляцию с 11 часами — по количеству часовых поясов России. Ее будут видно со всех трех этажей здания. Мозаичные «ковры» с национальным орнаментом напомнят о культурном наследии республики.

— В зонах, где неизбежно придется стоять в очереди, мы предусмотрели нумезматические панно, чтобы было что разглядывать в ожидании. Это своеобразный архив наших местных ценностей, — добавила Валеева.

Как заверила Валеева, новое здание терминала практически готово, а отделочные работы «продвигаются очень бодро».

Напомним, общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Галия Гарифуллина