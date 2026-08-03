В Казани на два месяца ограничат движение по ул. Шишкина

Она будет перекрыта с 10 августа до 15 октября

Фото: Артем Дергунов

В Казани на два месяца ограничат движение по ул. Шишкина. Мера необходима в связи со строительством жилого комплекса, сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Движение будет ограничено с 10 августа до 15 октября по улице Шишкина, вдоль домов №24В, 24Б по Оренбургскому тракту, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, участок от ул. Шишкина до дома №1а по ул. Майской в Казани будет перекрыт с 10 августа по 10 октября. Решение ограничить движение связано проведением работ по размещению тепловой трассы.



Галия Гарифуллина