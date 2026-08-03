Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном

По его словам, они пройдут уже 3 августа

Президент США Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном. По его словам, они пройдут 3 августа.

— Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (в понедельник, — прим. ред.) днем, — сообщил он журналистам (цитата по РИА «Новости»).

Трамп заявил, что уже готовится сделка по Ормузскому проливу. Затем последует соглашение по денуклеаризации Ирана, говорит американский лидер.

Напомним, в середине июля Трамп сказал, что страны Персидского залива вместо компенсационных выплат за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе заключат с Вашингтоном торговые и инвестиционные соглашения.

Он также призывал объединить санкции против Ирана и России в едином санкционном законопроекте.

— Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России, — написал он в Truth Social.

Галия Гарифуллина