Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области

Его увезли в больницу на скорой

Фото: Максим Платонов

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем канале в «Максе».

— В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП (больница скорой медицинской помощи, — прим. ред.), — говорится в сообщении.

Напомним, на складском комплексе после атаки вспыхнул пожар. Людей эвакуировали, на месте работают пожарные расчеты.

Галия Гарифуллина