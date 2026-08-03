На фоне атак БПЛА Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне

Ряд стивидорных компаний заявил о готовности принять дополнительный объем грузов

Фото: Маргарита Головатенко

На фоне атак БПЛА на суда Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Организована работа специального штаба для координации перевозок, который занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта для обеспечения своевременной доставки грузов в полном объеме, — говорится в сообщении.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ряд стивидорных компаний заявил о готовности принять дополнительный объем грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы, заверили в Минтрансе.



— Совместно с Минобороны России принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне, — подчеркнули в публикации.

Напомним, в июле Минтранс заявлял о принятии мер для обеспечения грузовой логистики в Азовском море из-за участившихся атак ВСУ на гражданские суда.

— Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, — говорили в пресс-службе ведомства.



Галия Гарифуллина