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Армия России заняла Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

12:19, 03.08.2026

Контроль установили подразделения группировки войск «Север»

Армия России заняла Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные заняли Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно группировка войск «Север» заняла в Харьковской области населенный пункт Волоховское.

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