Армия России заняла Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Контроль установили подразделения группировки войск «Север»
Российские военные заняли Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно группировка войск «Север» заняла в Харьковской области населенный пункт Волоховское.
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