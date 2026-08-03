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В России создадут три новые вакцины от рака

11:24, 03.08.2026

Речь идет о вакцинах от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака

В России создадут три новые вакцины от рака
Фото: Динар Фатыхов

В России планируют разработать три новые вакцины против онкологических заболеваний. Об этом рассказал академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака, — цитирует его РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Препарат разработали Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина.

Гинцбург говорил, что доклинические исследования на животных показали высокую эффективность: по исчезновению основного тела опухоли — 100%, по метастазам — 90%.

Галия Гарифуллина

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