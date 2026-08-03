Геленджик подвергся атаке — три человека погибли из-за падения обломков БПЛА

Пострадали еще 13 человек, в том числе дети

Фото: Динар Фатыхов

В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Еще 13 человек получили травмы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



— В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, — рассказал он.

По словам Кондратьева, атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы.

UPD 13:56 Число жертв атаки увеличилось до четырех, в том числе погиб ребенок, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там же заявили о 10 пострадавших, в том числе двух несовершеннолетних.

Напомним, на складском комплексе Wildberries во Владимирской области сегодня после атаки БПЛА вспыхнул пожар. Известно о трех пострадавших. Следком возбудил уголовное дело о теракте.



Галия Гарифуллина