Татарстан не попал в топ-10 регионов России, где меньше всего подорожали частные дома

В республике данные объекты подорожали сильнее, чем в среднем по России

Фото: Василя Ширшова

Аналитики фиксируют замедление роста цен на коттеджи. Однако в Татарстане по итогам первого квартала 2026 года частные дома подорожали на 1,8%, до 9 млн за объект в среднем. Причем по динамике роста цен на эту недвижимость республика заняла 24-е место среди регионов России, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Среди регионов, где частные дома подорожали меньше всего, оказались Москва (0,1%, до 32,3 млн), Якутия (+0,2%, до 9 млн) и Алтай (+0,2%, до 11,1 млн рублей). Также в топ-5 по этому показателю вошли Карелия (+0,3%, до 8,3 млн) и Кабардино-Балкарская республика (+0,5%,до 8,2 млн рублей).

На 6—10 местах рейтинга расположились Ставропольский край (+0,6%), Астраханская область (+0,6%), Ульяновская область (+0,6%), Республика Северная Осетия (+0,7%) и Костромская область (+0,7%).

В целом по России прирост с марта 2025-го составил 1,6%.

— Прирост цен на частные дома вот уже как год остается очень скромным. Доходы населения прекратили рост, ипотека остается недоступной, льготных кредитных программ для загородного жилья драматически не хватает. Да, площадь частного дома обычно больше площади квартиры, но людям все меньше нужны лишние квадратные метры, и тенденция к уменьшению размера самих домов тому подтверждение. Не в последнюю очередь от покупки коттеджей и дач граждан останавливают дополнительные расходы на эксплуатацию и самого строения, и участка, а также взносы и платежи в СНТ и коттеджных поселках и прочие расходы, связанные с этим форматом жилья. По-видимому, такая ситуация сохранится на рынке в ближайшие1-2 года, — прокомментировал ситуацию гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что «спрос на загородную недвижимость занял промежуточную позицию».

Никита Егоров