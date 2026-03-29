Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 9% за год

Высокий спрос поддерживается за счет перетока активности с рынка новостроек и ожидания снижения ключевой ставки

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Казани в марте 2026 года достигла 218,5 тыс. рублей. За год показатель вырос на 9%, а за квартал — на 3,3%, указали «Реальному времени» в «Циане».

Высокий спрос на «вторичку» поддерживается за счет перетока активности с рынка новостроек и ожидания снижения ключевой ставки. Эта ситуация привела к росту цен на 3,5% и сокращению объема предложения на 12% в первом квартале 2026 года.

Статистика по крупным городам подтверждает усиление динамики на вторичном рынке. В январе и феврале 2026 года здесь было продано на 25% больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика продаж соответствует стандартным сезонным трендам: в феврале количество сделок выросло на 38% относительно январских минимумов, тогда как в прошлом году рост составил 35%.

Рост цен предложения на «вторичке» также продолжается. В первые два месяца года темпы увеличения стоимости «квадрата» достигли максимума за последние два года — 1,2—1,3% ежемесячно. Эксперты связывают это с высокими продажами в конце 2025 года, из‑за которых из предложения вымылось много недорогих объектов. Кроме того, часть продавцов из-за спроса скорректировала цены вверх. К марту темпы роста замедлились и вернулись к привычным значениям — +0,8%.

Объем предложения в первом квартале продолжил снижаться, хотя и не так быстро, как в конце 2025 года. В сумме по 40 крупным городам выбор сократился на 12%, причем наиболее заметное снижение зафиксировано в Тюмени, Рязани и Красноярске — на 20—25%.

Напомним, почти половина продавцов в Казани (47,4%) в январе — марте 2026 года снижала цену на вторичку. В среднем размер скидки составлял 3,6%.

