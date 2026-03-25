Казань попала в топ-10 городов России, где сильнее всего подорожали комнаты

Ценник на данный объект недвижимости в столице Татарстана вырос на 24%

В Казани за год, а именно с марта 2025-го, комнаты подорожали на 24,3%, до почти 2,8 млн рублей. Причем по динамике роста цен на такую жилплощадь столица Татарстана заняла второе место среди других городов России, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее, чем в Казани, комнаты подорожали только в Курске (+30,8%, до 1,56 млн рублей). Также существенный рост цен на комнаты аналитики зафиксировали в Чебоксарах (+24%, до 1,25 млн), Новокузнецке (+23,9%, до 1,38 млн), Улан-Удэ (+23%, до 2,17 млн), Челябинске (+21,7%, до 1,25 млн), Калининграде (+19,9%, до 1,8 млн) и Белгороде (+18,2%, до 1,44 млн). Замыкают топ-10 городов по динамике роста цен на данный объект недвижимости Смоленск (+17,6%, до 889 тыс.) и Липецк (+16,1%, до 1,1 млн). Отметим, что в Смоленске средняя стоимость комнат оказалась самой низкой из представленных в топе.

При этом в ряде городов комнаты подешевели. Самое сильное снижение зафиксировано в Кемерове (–9%), Архангельске (–8,7%), Ленинградской области (–7,9%), Туле (–7%), Якутске (–7%), Симферополе (–5,7%), Калуге (–5,6%), Краснодаре (–5,5%), Москве (–5%) и Санкт-Петербурге (–3,3%).

В среднем по России комнаты подорожали на 6,1%, до 1,5 млн рублей.



— Курские комнаты, как и прочая недвижимость в этом городе, выросли в цене за счет жилищных сертификатов — они дали собственникам пострадавшего жилья в приграничье возможность купить себе жилье в областном центре. В целом же комнаты дорожают синхронными темпами с квартирами на «вторичке». Что до причин «охлаждения» этого сегмента в столицах, то это естественная коррекция после взрывного роста 2024-го, когда комнаты в Москве, например, подорожали на 18%. В прошлом году рост в столице замедлился и остановился, а сейчас цены начали падать, — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Никита Егоров