В Казани количество квартир, подходящих под семейную ипотеку, сократилось в 3,2 раза

Причина резкого сокращения заключается в том, что на столицу Татарстана не распространяются повышенные суммы кредитов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани лишь 98 квартир доступны по семейной ипотеке. Это 0,8% от общего количества предложений. Причем за последний год количество подходящих под «семейку» квартир в столице Татарстана снизились в 3,2 раза, следует из подсчетов РБК.

Для сравнения: год назад в Казани 3,1% квартир, или около 300 объектов недвижимости, подходило под программу семейной ипотеки.

Как подчеркнули авторы материала, в Казани «самая критическая ситуация» с точки зрения объема подходящего под семейную ипотеку жилья.

— Несмотря на то, что в Москве снижение еще существеннее, именно в Казани выбор наименьший. На начало марта 2026 года под семейную ипотеку здесь подходит менее ста квартир на 1,3 млн жителей этого мегаполиса, — говорится в материале.

Причина резкого сокращения подходящих под семейную ипотеку квартир в Казани заключается в том, что на столицу Татарстана не распространяются повышенные суммы кредитов по «семейке». Именно поэтому количество подходящих квартир здесь настолько мало. Однако, как подчеркнули авторы статьи, Казань является вторым после Москвы мегаполисом по уровню цен в новостройках.

Напомним, что без дополнительных затрат по нынешним условиям семейной ипотеки можно купить квартиры в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга стоимостью до 14,5 млн рублей. Из них 12 млн — максимально возможный кредит в этих городах, плюс обязательный первоначальный взнос в 20%. При этом в других городах, в том числе в Казани, льготная программа распространяется на новостройки стоимостью до 7,2 млн рублей. Там максимальный кредит — 6 млн рублей, а первый взнос — те же 20%.

Никита Егоров