«Доходность от сдачи «однушки» будет в лучшем случае 8% годовых»

Эксперты оценили экономическую выгоду от сдачи квартир в аренду

Фото: Максим Платонов

В Казани за студию придется платить минимум 30,7 тыс. рублей по ипотеке

По итогам февраля 2026 года арендные ставки на однокомнатные квартиры снизились в 26 городах. Самое сильное снижение зафиксировано в Якутске (–13,8%, до 33,9 тыс. рублей в месяц), Мурманске (–5,4%, до 27,1 тыс.) и Курске (–3,4%, до 26,2 тыс.), следует из аналитики портала «Мир квартир».

В Казани, в свою очередь, долгосрочная аренда «однушек» подешевела на 2,8% в феврале, до 31,4 тыс. рублей в месяц, в Москве ценник за аналогичный период не изменился — 57,7 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге ставки «упали» на 1,6%, до 40,1 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом рыночные ставки по ипотеке сегодня варьируются от 16,9% до 20,4% годовых в зависимости от банков. По предварительным расчетам, в Казани за студию площадью 14 кв. м стоимостью около 3 млн рублей придется платить минимум 30,7 тыс. рублей по ипотеке. Данная сумма ежемесячного платежа указана с учетом первоначального взноса в 30% (903 тыс. рублей) и срока кредита на 20 лет по ставке 16,9% годовых.

Как ранее отмечал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сегодня ипотека на «вторичке» представляет собой сделки, которые сопровождают альтернативные и обменные операции. Речь, по его словам, идет о ситуациях, когда покупатели продают свою прежнюю недвижимость, покупают в ипотеку, например, квартиру побольше, а значительную часть долга погашают за счет вырученных с продажи старой жилплощади денег.

«В сегодняшней рыночной ситуации это неинтересно»

На сегодняшний день россиянам не очень выгодно сдавать однокомнатные квартиры помесячно и даже посуточно. В данном случае экономика будет не очень эффективной. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

В качестве примера он оценил ситуацию, когда человек, имея однокомнатную квартиру, покупает «двушку» в ипотеку, а «однушку» сдает квартирантам помесячно.

— Я думаю, что в сегодняшней рыночной ситуации это неинтересно. Дело в том, что, покупая «двушку» в ипотеку, вы берете кредит под 20% годовых, а доходность от сдачи «однушки» будет в лучшем случае 8% годовых, если речь идет о квартире в регионе, и 5% для аналогичного жилья в Москве, — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что экономический интерес к такой схеме исчез, так как рост цен на квартиры почти отсутствует, а доходность от сдачи квартиры в аренду не обеспечивает те деньги, которые вы будете вынуждены заплатить банку.

Никита Егоров