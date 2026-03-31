Как будет выглядеть Казань будущего: ASG представила видеопрезентацию «Восточной дуги»

«Восточная дуга» становится одним из главных резервов территориального развития города, и это подробно показано в видеоролике

«Восточная дуга» обрела визуальные черты

В открытом доступе впервые появилась подробная визуализация нового района Казани — флагманского проекта ASG «Восточная дуга». В аналитические изыскания и разработку документации по территориальному планированию этой территории группа компаний ASG вложила более 200 миллионов рублей. «Восточная дуга» на сегодняшний день становится одним из главных резервов территориального развития города, и это подробно показано в видеоролике, на котором ASG отражает свой сценарий будущего на ближайшие десятилетия.

Развитие более 1,8 тысячи гектаров городских территорий, 11 районов с жилым фондом более 4,5 млн квадратных метров, почти 2 млн «квадратов» коммерческой недвижимости — все это станет частью Казани в недалеком будущем. И выиграют здесь те, кто решит связать свой бизнес с этой точкой роста третьей столицы России.

«Восточная дуга» проектируется как полицентричная территория, 15-минутный город. Внутри каждого района есть вся необходимая инфраструктура для жизни и — что особенно важно — общественно-деловые ядра и индустриальные парки. 80 тысяч рабочих мест решат проблему маятниковой миграции. А зеленый каркас из скверов и парков, протянувшийся на 428 гектарах, решит вопрос экологичности территории.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов приводит интересную метафору из сферы ИТ:

— Если представить рынок девелопмента как мир цифровых технологий, то «Восточная дуга» — это готовая операционная система. Мы, как ее разработчики, уже написали сложный «код»: провели транспортное моделирование, разработали и согласовали все параметры застройки, заложили идеальный баланс — социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру, рабочие места и зеленый каркас. Наша задача — обеспечить стабильную работу и развитие этой «системы». А девелоперам и инвесторам — как разработчикам программ и приложений — предоставляется доступ к готовой платформе, где они будут создавать свои уникальные продукты: жилые комплексы, общественно-деловые, торговые, производственные объекты. Система устроена так, что каждый объект не конкурирует, а работает друг на друга.

Понятные правила игры для инвесторов

Проект разрабатывали 15 лет. И вот, наконец, сегодня он готов — уже понятно, как будет выглядеть «Восточная дуга». ASG предлагает инвесторам и девелоперам стать частью самого большого в республике проекта КРТ. Участки, которые предоставляет ASG, полностью проработаны с градостроительной точки зрения, утверждены плотность, этажность застройки, участки под общеобразовательные учреждения и поликлиники, подробные трассировки дорог и т.д. А вот дизайн-код и архитектура останутся за застройщиками.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов подробно рассказал о том, как строится взаимодействие с инвесторами:

— Для возможности минимизировать затраты застройщика на входе в проект и получить оптимальный результат на вложенные средства мы разработали формы сотрудничества с возможностью полной оплаты за землю после ввода ЖК в эксплуатацию и раскрытия счетов эскроу, в том числе квадратными метрами в данных проектах. По сути, мы делим риски с партнерами, потому что заинтересованы не в сиюминутной продаже земли, а в долгосрочном и качественном развитии всей территории.



Проект «Восточная дуга» демонстрирует новый уровень диалога между властью и девелопером. Город, по словам Рината Аисова, поставил жесткие условия: реализация проектов с привязкой к строительству транспортной и социальной инфраструктуры. ASG эти условия интегрировала в свои проекты. В результате выигрывают все: город получает сбалансированную территорию, жители — комфортную среду с работой рядом с домом, а инвесторы — понятные правила игры и готовую платформу для реализации проектов.

Людмила Губаева