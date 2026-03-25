В России рост ипотечной задолженности в феврале замедлился до 0,2%

Объем выдач ипотеки сократился почти на треть — до 290 млрд рублей после 425 млрд в январе

Прирост задолженности населения по ипотеке в феврале 2026 года составил 0,2% после 0,9% в январе, следует из предварительных данных Банка России.

Регулятор отмечает, что замедление связано с высоким спросом на «Семейную ипотеку» в ноябре 2025-го — январе 2026 года. В этот период заемщики стремились оформить кредит до введения с 1 февраля 2026 года правила «один льготный кредит на семью».

Объем выдач ипотеки в феврале сократился почти на треть — до 290 млрд рублей после 425 млрд рублей месяцем ранее. Основное снижение пришлось на «Семейную ипотеку»: выдачи уменьшились до 142 млрд рублей с 326 млрд рублей в январе.

По данным Банка России, на кредиты с господдержкой пришлось около 60% выдач против примерно 80% месяцем ранее. При этом выдачи рыночной ипотеки выросли до 116 млрд рублей с 77 млрд рублей, хотя оставались умеренными из-за высоких ставок. Средняя ставка по таким кредитам в феврале составила 19,1% годовых, как и месяцем ранее.

Ариана Ранцева