Ставки по семейной ипотеке могут достигнуть 7% для семей с одним ребенком

Для семей с двумя детьми ставки ожидаются около 5%, а для семей с тремя детьми и более — 3–4%

Гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса Федор Выломов сообщил, что ставки по семейной ипотеке в России могут увеличиться до 7% для семей с одним ребенком, а для семей с тремя и более детьми — снизиться до 3%, пишет ТАСС.

По его словам, при разработке дифференциации правительство может взять за основу текущую льготную ставку в 6% как средневзвешенную. В этом случае семьи с двумя детьми будут платить около 5%, а семьи с тремя и более детьми — 3—4%. Такая мера связана с постепенным смягчением денежно-кредитной политики Банка России и общим снижением ставок.

Ариана Ранцева