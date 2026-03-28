Названа стоимость самой дешевой квартиры-студии в Казани

Платеж по ипотеке за такую гостинку составит минимум 20,9 тыс. рублей в месяц

Фото: скриншот с Avito

По состоянию на 28 марта 2026 года самая дешевая квартира-студия в Казани стоит 2,05 млн рублей. За эту стоимость предлагается объект площадью 13 кв. м. со своим душем, санузлом и кухонным гарнитуром, следует из анализа объявлений, опубликованных на площадках.

Судя по описанию, недвижимость находится в Московском районе столицы Татарстана. Согласно опубликованным фотографиям, в квартире сделан косметический ремонт, а также есть в наличии мебель.

Что касается инфраструктуры, то в шаговой доступности от объекта находятся два колледжа, два детсада, школа, продуктовые магазины и аптеки, а также есть детская площадка.

По данным банков, платеж за такую квартиру при текущих рыночных ставках будет варьироваться от 20,9 до 24,5 тысячи рублей в месяц. Данные суммы платежа рассчитаны при условии, что покупатель оформляет кредит на 20 лет и вносит первоначальный взнос в размере 20% от суммы недвижимости (615 тыс. рублей).

Никита Егоров