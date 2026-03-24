Участники рынка недвижимости обсуждают справедливость индексации цен на продвижение объектов

Индексация цен на услуги онлайн-платформ: риелторы и сервисы — о факторах и взаимных ожиданиях

На рынке электронной коммерции фиксируется очередной этап пересмотра тарифной политики онлайн-площадок сообщает «Лента.ру" . Отельные сети и московские агентства недвижимости обращают внимание на рост стоимости услуг площадок. В самих компаниях настаивают, что это вынужденное повышение, связанное с увеличением операционных затрат и инвестициями в развитие. И что все это происходит на фоне роста налогов, высокого уровня инфляции и сокращения потребительского спроса.

Громкой новостью последнего месяца стала жалоба в ФАС со стороны Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) и Гильдии риелторов Москвы на ЦИАН, который к февралю успел дважды за 2026 год повысить цены на размещение и продвижение объявлений. Но многие участники рынка признают, что повышение цен на услуги агрегаторов — процесс закономерный.

«Все в мире дорожает, и это нормально. Агентства недвижимости вынуждены поднимать цены из-за роста затрат на маркетинг, рабочие места, аренду и другие расходы. Уверен, что в такой же ситуации находятся и рекламные площадки», — комментирует генеральный директор агентства недвижимости ОГРК Тимур Баратов.

При этом, как отмечают эксперты, доходы самих агентов растут автоматически, поскольку они привязаны к стоимости недвижимости. «Вознаграждение риелторских агентств определяется в процентах от стоимости сделки. С ростом стоимости квадратного метра растут и доходы риелторов», — напоминают в консалтинговой компании Kulik & Partners.

Однако участники рынка сходятся во мнении, что любое повышение цен должно быть оправдано. По словам директора агентства «Этажи» Яна Сахаровского из города Кириши, увеличение тарифа оправдано только в том случае, если растет конверсия в сделку, повышается качество лидов, а площадка предоставляет инструменты для управления эффективностью.

«Повышение цен оправдано, когда оно идет вместе с ростом эффективности инструментов платформ. Если лиды лучше, конверсия выше, площадка предоставляет качественную аналитику и совершенствует сервисы, она вправе увеличивать тарифы», — поддерживает коллегу технический директор «Самолет Плюс Крым» Александр Сухарев.

Сами классифайды настаивают, что текущая индексация цен обусловлена динамикой рынка и бизнес-необходимостью. Представители «Авито» связывают изменения с общей ситуацией на рынке: ростом операционных затрат, инфляцией, увеличением налоговой нагрузки. Кроме того, полученные средства направляются на развитие механизмов защиты сделок, внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта и поддержание «чистоты» базы объявлений. За последние годы компания уже инвестировала в развитие на платформе механизмов защиты пользователей и сделок более 15 миллиардов рублей.

В то же время директор агентства «Эксперт Недвижимость Крым» Руслан Юрявичюс отмечает необходимость гибкого подхода к ценообразованию: «Рост цен — неизбежный процесс, который характерен для любой коммерческой деятельности. При этом важно, чтобы динамика была соразмерна рынку».

С таким подходом согласны и в классифайдах. «Итоговая цена для партнеров может быть ниже за счет количества размещенных объявлений, используемого тарифа или участия в программе прогрессивных скидок. Сейчас обсуждается вариант индексации от 11 до 22 процентов в зависимости от географии и категории объекта. Конечно же, о финальном решении партнеры всегда узнают заранее, — делится представитель «Авито». — Если говорить об абсолютах, то согласно тестовым расчетам в зависимости от размера компании, типа и региона объекта цена за размещение может варьироваться от 150 рублей».



По оценке Дениса Гаджиева, основателя московского агентства недвижимости МОД, ежемесячные расходы на размещение и продвижение всех объектов, с которыми работает агентство, на онлайн-площадках составляют около 400 тысяч рублей — большая часть (250—280 тысяч) приходится на «Циан», около 50—80 тысяч рублей уходят на «Домклик» и 50—60 тысяч рублей — на «Авито.Недвижимость».

При этом площадки, несмотря на свою заметную роль, являются лишь одним из инструментов для агентов, ценность которого — в качестве сервисов и широких аудиторных охватах. И по признанию самих участников дискуссии, самым ходовым каналом привлечения клиентов сейчас остаются личные рекомендации — сарафанное радио.