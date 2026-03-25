В Татарстане срок накопления первоначального взноса составил 2,7 года

Средняя зарплата в регионе — 93,9 тыс. руб., средний чек на первичном рынке — 9,3 млн рублей, при этом компактные квартиры пользуются наибольшим спросом

Фото: Динар Фатыхов

Срок накопления первоначального взноса для покупки жилья в Татарстане составляет 2,7 года, что близко к среднероссийскому показателю в 2,6 года. Средняя зарплата в регионе находится на уровне 93,9 тыс. рублей, что ниже среднего по стране (99 тыс. рублей), а средний чек на первичном рынке достигает 9,3 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании федерального девелопера GloraX совместно с Т-Банком.

Анализ квартирографии показал, что структура предложения в Татарстане более сбалансированная, чем в среднем по России. Доля студий и однокомнатных квартир составляет 49% против 54% по стране, двухкомнатных — 35%, трехкомнатных — 14%, четырехкомнатных — 2%. В 2025 году 66% всех сделок пришлось на студии и однокомнатные квартиры.

По данным исследования GloraX совместно с Т-Банком, покупательская активность сосредоточена на компактном жилье: более просторные квартиры присутствуют на рынке в достаточном объеме, но реализуются медленнее. Средняя площадь квартир в новостройках Татарстана составляет 50,6 кв. м, в реальных сделках — 45,8 кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В феврале 2026 года в республике было выдано более 2,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей, что на 37% меньше по количеству и на 52% по объему по сравнению с январем. Средний чек снизился на 23% и составил 3,8 млн рублей. Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по объему ипотечного кредитования.

В 2026 году в регионе планируется ввести минимум 3,2 млн кв. м жилья. По данным за январь — февраль, ввод многоквартирного жилья вырос почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодня из 5,9 млн кв. м жилья, на которые выданы разрешения на строительство, возводится около 3,2 млн «квадратов». Замминистра строительства Ильшат Гимаев отметил, что в 2027—2028 годах объем предложений в сегменте многоквартирных домов может уменьшиться, поэтому необходимо создавать новые строительные заделы.

Ариана Ранцева