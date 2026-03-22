Спрос на вторичное жилье в Татарстане вырос на 20% — Росреестр
Всего за январь — февраль 2026 года на «вторичке» зарегистрировано более 20,6 тыс. сделок
В феврале спрос на рынке вторичного жилья республики вырос на 20,5% по сравнению с январем. В феврале зарегистрировано 11,3 тыс. перехода прав на основании договоров купли‑продажи (ДКП), тогда как в январе этот показатель составлял 9,4 тыс. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.
За месяц спрос на жилые помещения увеличился на 31%. На земельные участки спрос вырос на 15%, на индивидуальные жилые дома — на 7,6%, а на нежилые помещения — на 11,7%. Всего за январь — февраль 2026 года на вторичном рынке недвижимости Татарстана зарегистрировано более 20,6 тыс. сделок.
На первичном рынке недвижимости наблюдается обратная тенденция. В феврале Росреестр Татарстана зарегистрировал 1 437 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 28,5% меньше, чем в январе, когда было оформлено 2 011 ДДУ. При этом в целом за первые два месяца 2026 года зарегистрировано 3 448 ДДУ — это на 17% больше показателя аналогичного периода 2025 года.
Вице‑президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев связал изменения с корректировкой ипотечных условий:
В Татарстане квартира на вторичке стоит в два раза дороже, чем дом: стоимость 1 кв. м в городском жилье составляет 148,3 тыс. рублей, а в загородном — 74 тыс. Причем по величине разницы республика заняла 19-е место в рейтинге регионов России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».