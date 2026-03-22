Набережные Челны попали в топ-5 городов по просторности продающихся квартир
В феврале Набережные Челны вошли в пятерку городов по площади продающихся готовых квартир. Такие данные получила нейросеть Алиса AI, сообщили «Реальному времени».
В целом медианная стоимость квадратного метра на «вторичке» снизилась на 0,8% и составила 138 тыс. рублей. В городах‑миллионниках снижение оказалось более заметным: медианная цена метра готового жилья упала на 1,6%, до 157 тыс. рублей.
В Челнах стоимость квадратного метра перешла к снижению — показатель сократился на 1,2%, достигнув 122 тыс. рублей. Одновременно снизилась медианная полная стоимость квартиры — до 6,4 млн рублей, а площадь жилья уменьшилась до 54,9 кв. м.
По просторности жилья Челны заняли одно из лидирующих мест, войдя в пятерку городов с населением более 500 тыс. человек. Выше в рейтинге оказались только Махачкала, Москва и Ставрополь.
При этом наиболее ощутимое снижение стоимости квадратного метра в феврале зафиксировано в Тюмени (-5%, до 130 тыс.), Барнауле (-4,7%, до 128 тыс.) и Воронеже (-4,3%, до 113 тыс.).
Тройку лидеров по стоимости квадратного метра на вторичном рынке традиционно составляют Москва (+2,3%, до 441 тыс.), Санкт‑Петербург (-1%, до 249 тыс.) и Казань (-4%, до 202 тыс.).
При этом Челны не попали в топ-20 городов России, где строят больше всего жилья. Казань заняла лишь 28-е место, у Набережных Челнов 49-е место.
