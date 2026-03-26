ЦБ предлагает не пускать недобросовестных застройщиков на рынок ИЖС

20 000 человек в России попали в сложную ситуацию, взяв ипотеку на строительство жилья по ИЖС

Урегулированием проблемы обманутых «ижээсников» будет заниматься совместная рабочая группа с представителями Банка России, профильного комитета Госдумы и представителями пострадавших граждан. Об этом стало известно в ходе обсуждения отчета главы ЦБ с парламентариями в Думе. Эльвира Набиуллина подтвердила готовность участия регулятора в выработке конкретных решений для спасения пострадавших граждан.

По оценке ЦБ, 20 000 человек в стране оказались в сложной ситуации, взяв ипотеку на строительство индивидуального дома, а подрядчик сбежал с деньгами, не построив жилья. Глава ЦБ уверена, что первопричина подобных схем в том, что средства граждан по этим сделкам оказались не защищены системой эскроу-счетов. С марта 2025 года этот механизм действует только для льготной семейной ипотеки, но люди берут большие кредиты не только по госпрограмме.

Эльвира Набиуллина предложила вместе с Минстроем РФ обсудить в рамках рабочей группы целесообразность установления требований к застройщикам и не допускать недобросовестные компании.

— Кто допускается на рынок? Потому что если на рынке есть недобросовестные застройщики, то надо посмотреть, что с этим делать. Может быть, просто не допускать их к работе как минимум с кредитными деньгами, — поделилась она с парламентариями.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам, которые разместили на своих сайтах информацию о горе-застройщиках, списать задолженность по кредитам полностью или частично. И впредь не публиковать информацию с перечнем застройщиков, которая воспринимается людьми как «абсолютно проверенная», а сами застройщики якобы были проверены. Глава ЦБ считает, что в проблемах обманутых граждан есть доля ответственности банков, поэтому кредитные учреждения привлечены к ее решению.

— Мы сейчас работаем с банками. Количество уже урегулированных случаев увеличилось. Острых случаев таких осталось, по нашей оценке, около 5 000, — сообщила она.

Напомним, в Татарстане возбуждено девять уголовных дел против недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности компаний превысил 752 млн руб., пострадали 260 граждан.

