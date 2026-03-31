«Это точно не Дубай?»: АИР РТ проинспектировало стройплощадку ЖК «Яналиф»

Одним из ключевых вопросов инспекции стало соблюдение сроков строительства и передачи ключей дольщикам в рамках договоров долевого участия

Делегация Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) совместно с представителями Мэрии Казани посетила жилой комплекс «Яналиф». Гости во главе с начальником отдела структурирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов АИР РТ Сергеем Хрущевым проверили ход строительства очередей, качество постройки сданных домов, а также обсудили объем инвестиций в проект.

Выездной мониторинг проводится ежегодно для того, чтобы сопоставить отчетность застройщика с фактическим ходом реализации проекта. В рамках проверки оцениваются сроки и параметры строительства, финансовые показатели, а также возможные сложности, среди которых снижение объема продаж и рост себестоимости строительства. По итогам мониторинга АИР РТ формирует отчет для правительства республики об использовании земельного участка и реализации инвестиционного соглашения.

Одним из ключевых вопросов инспекции стало соблюдение сроков строительства и передачи ключей дольщикам в рамках договоров долевого участия. Строительство ЖК «Яналиф» ведется согласно утвержденному графику. Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в начале января, на сегодняшний день дольщикам передано 45% ключей. На остальных очередях продолжаются активные работы: во второй очереди ведется устройство фасадов, монтаж витражных конструкций и инженерных систем, а также строительство паркинга; в третьей очереди выполняется кирпичная кладка и монтаж инженерных коммуникаций, продолжаются монолитные работы; в четвертой очереди возводятся основные монолитные конструкции первых этажей корпусов.

Говоря о жилом комплексе, Сергей Хрущев отметил архитектурную выразительность и высокий уровень проекта: «Террасы, виды… когда смотришь на рендеры, думаешь: а это точно не Дубай?» По итогам визита стороны обсудили дальнейшую реализацию проекта и приняли решение об увеличении объема инвестиций.

Помимо строительства «Яналифа», делегация оценила развитие территории Новой Портовой. Здесь предусмотрено создание общественных пространств, арт-кластеров, торговых галерей, престижных образовательных учреждений. Визитной карточкой «Новой Портовой» станет 12-километровая прогулочная набережная — жилой комплекс «Яналиф» расположен на первой береговой линии Волги. В прошлом году построены первые 210 метров гидротехнического сооружения у ЖК, которое станет основой для будущей набережной.