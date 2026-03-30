Кабмин поддержал законопроект о нотариальной ипотеке жилья

Изменения в статью 53 закона о регистрации недвижимости коснутся договоров ипотеки жилья между физическими лицами

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами одобрен на заседании правительства, сообщает Минфин России.

Инициатива направлена на защиту граждан от деятельности нелегальных кредиторов, которые предоставляют займы физическим лицам под залог жилой недвижимости.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 53 закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно проекту, договоры ипотеки, предметом которых является жилое помещение или доля в праве общей собственности на него, должны будут в обязательном порядке удостоверяться нотариально. Требование распространяется на сделки между физическими лицами, в том числе между индивидуальными предпринимателями.

Предполагается, что нотариальная форма сделки позволит разъяснить сторонам смысл и значение условий договора, проконтролировать соответствие проекта сделки их намерениям и требованиям закона, а также проверить дееспособность участников и наличие их свободного волеизъявления.

Как отмечается, инициатива должна обеспечить дополнительную защиту заемщиков — физических лиц и усилить превентивный контроль законности сделок ипотеки жилых помещений. Законопроект подготовлен в рамках плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

Ариана Ранцева