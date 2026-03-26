«На два льготных кредита — один рыночный»: как ЦБ будет менять ипотеку

Для этого нужно сократить выдачи льготной по госпрограмме «Семейная ипотека»

Для возврата к ипотечным ставкам в 9—10% необходимо перестроить объемы выдачи льготной ипотеки в пользу рыночной, но с доступными условиями для привлечения большего числа заемщиков. Сейчас льготная ипотека вытеснила рыночную, которая перестала быть востребованной. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме.

— Кто будет брать рыночную, если ему доступна льготная? И зачем банкам выдавать много рыночных ипотечных кредитов, если кредитный риск, который банки готовы брать на себя в ипотеке, заполняется льготными кредитами. Увы, если кто-то платит низкую ставку, кто-то другой будет платить более высокую, — рассказала она.

Приблизиться к ипотечным ставкам в 9—10% без ущерба в объемах ипотеки можно только при адресном подходе к льготному кредитованию и при снижении инфляции, считает глава регулятора.

— Вспомним 2019 год: после периода низкой инфляции ставки по рыночной ипотеке составляли 9,1%, а иногда опускались и ниже 9%. Тогда за год было выдано столько же ипотечных кредитов, сколько и в 2024 году: 1,3 миллиона. Это произошло при минимальном объеме бюджетной поддержки льготной ипотеки. В то время на 50 рыночных кредитов приходился всего один льготный, — напомнила Набиуллина.

По ее словам, сейчас же на два льготных кредита приходится один рыночный. Можно возразить, что это связано с высокой стоимостью рыночной ипотеки, однако на самом деле льготная ипотека просто вытеснила рыночную, отметила она.

В прошлом году прирост ипотечного портфеля был незначительно ниже, чем в 2024 году, когда еще действовала безадресная льготная программа. Количество выданных ипотечных кредитов на новостройки также оставалось на прежнем уровне. На «Семейную ипотеку» пришлось 72% выдач в 2025 году.

Государственная программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. В феврале 2026 года ее продлили до 31 декабря 2030 года. Ставка по «Семейной ипотеке» может составлять до 6%, первоначальный взнос должен быть в размере 20% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Луиза Игнатьева