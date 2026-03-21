Ввод жилья в Татарстане выполнен на 38% — это 1,2 млн кв. метров

В сегменте коммерческого строительства результаты выше средних: здесь выполнено 40% от запланированного объема

Общий показатель плана по вводу жилья выполнен на 38% — сдано более 1,2 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин

В сегменте коммерческого строительства результаты выше средних: здесь выполнено 40% от запланированного объема. В эксплуатацию введено 52 многоквартирных дома суммарной площадью около 417 тыс. кв. м. По программе соципотеки годовой план реализован на 33%: завершено строительство 9 домов из 108 запланированных, их общая площадь превышает 49 тыс. кв. м.

В сфере ИЖС сдано 728 тыс. кв. м — это 37% от целевого показателя.

Особое внимание в докладе было уделено программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан:

Дети‑сироты. В текущем году предусмотрено приобретение 641 жилого помещения в 51 многоквартирном доме.

Многодетные семьи с пятью и более детьми. В списке получателей — 21 семья, из них уже оформлено 18 сертификатов.

Молодые семьи. По этой категории определен 61 получатель. Минмол заключил соответствующие соглашения в системе «Электронный бюджет» с 43 муниципалитетами. Все свидетельства молодым семьям уже вручены.

Вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы. В текущем году в эту категорию входят три получателя, из них на сегодняшний день оформлен один сертификат.

Министр также коснулся вопросов реализации программ строительства социальных объектов, благоустройства общественных пространств и модернизации инженерной инфраструктуры. По республиканской программе поддержки жилищного строительства перечень объектов уже сформирован и находится на утверждении.

Напомним, доля индивидуальных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу, в России должна достигнуть 25% к 2030 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Рената Валеева