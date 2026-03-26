Татарстан попал в топ-10 регионов России по дороговизне элитного жилья

Самая дорогая «элитка» расположена в Москве

Фото: Динар Фатыхов

По итогам IV квартала 2025 года стоимость элитного жилья в новостройках Татарстана составила 272 тыс. рублей за 1 кв. м в среднем. Причем по стоимости «квадрата» республика заняла шестое место в рейтинге регионов России, следует из аналитики Росстата.

Самая дорогая «элитка» расположена в Москве. В столице России 1 кв. м такого жилья обойдется в 770 тыс. рублей. На втором месте по данному показателю — Санкт-Петербург (468 тыс.), а на третьем — Нижегородская область (302 тыс.). В топ-5 также попали Севастополь (280 тыс.) и Московская область (275 тыс.).

Седьмое место в топе занял Алтайский край (269 тыс.), восьмое — Краснодарский край (257 тыс.), а девятое — Республика Башкортостан (256 тыс.). Замыкает «десятку» Свердловская область (248 тыс.).

В среднем по России 1 кв. м в элитных новостройках по состоянию на конец прошлого года обойдется в 537 тыс. рублей.

Никита Егоров