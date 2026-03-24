Спрос на капремонт фасадов частных домов в Татарстане вырос в 3,4 раза за год

Рост спроса от заказчиков провоцирует и повышенный спрос на ряд кадров на рынке частичной занятости

Спрос на капитальный ремонт фасада в Татарстане с наступлением весны увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на восстановление и замену облицовки — на 94%. Таковы результаты исследования «Авито».

— Повышенное внимание владельцев домов к состоянию конструкций подтверждает рост спроса на сопутствующие ремонтные работы. Так, услуги по шпатлевке оконных и дверных откосов стали востребованнее в 4,7 раза, а ремонт трещин методом расшивки и шпатлевки — в 2,3 раза, — говорится в материале.

Спрос на ряд отделочных работ также вырос. Количество запросов на реставрацию плитки увеличилось в 6,7 раза, на шпатлевку фасада — втрое, на комплексные работы по зачистке стен и оштукатуриванию — в 2,6 раза. Также вырос интерес к цементной затирке швов (+84%) и облицовке ступеней плиткой (+56%).

Параллельно растет спрос и на подготовку самих участков. Так, услуги по дискованию почвы (метод обработки земли с помощью дисковых борон или лущильников) стали востребованнее втрое, вспашка земли — втрое.

— Помимо ремонтных работ пользователи также ищут услуги по строительству отдельных объектов на участке. Например, спрос на строительство гаражей в Татарстане вырос на 90%. Эти работы часто становятся частью комплексного обустройства загородной недвижимости», — отметила руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филлимонова.

Отмечается, что рост спроса от заказчиков провоцирует и повышенный спрос на ряд кадров на рынке частичной занятости. По данным «Авито Подработки», заметно чаще искали временных исполнителей на позиции строителей и ремонтников: с 1 февраля по 10 марта подработку им предлагали в 2,2 раза чаще (+123% год к году). Специалисты занимаются отделкой, фасадными работами, штукатуркой и восстановлением конструкций, а весной делают упор на капитальный ремонт фасадов, подготовку оконных и дверных откосов, а также облицовку и шпаклевку.

Более чем на треть чаще (+36%) заказчики привлекали на подработку клинеров и помощников по хозяйству — специалистов, которые помогают привести в порядок участок после зимы и подготовить его к весенне-летнему сезону.

— Подготовка участка к сезону — важная и неотъемлемая часть жизни каждого дачника. Весной традиционно растет спрос на временных специалистов, готовых помочь с благоустройством территорий и сезонными активностями. При этом активизируются и сами исполнители: так, количество откликов на варианты подработки в сфере архитектуры и дизайна увеличилось в 2,6 раза (+166% год к году). Такая занятость становится удобным решением для тех, кто желает увеличить совокупный доход, подрабатывая в свободное время и в удобном для себя месте», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Никита Егоров